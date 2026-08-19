Липсващ документ спира ремонта на бившия Царски дворец в София

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Б ившият Царски дворец в центъра на София, който днес приютява Националния етнографски музей и Националната художествена галерия, е в сериозно влошено състояние и се нуждае от спешна реставрация. Началото на необходимия ремонт обаче е блокирано заради липсата на актуален акт за държавна собственост, предава NOVA.

По сградата вече са видими множество проблеми - падат мазилки, боята е олющена, има течове от покрива и проблеми с канализацията. Състоянието на двореца създава риск не само за хората, които работят и посещават сградата, но и за ценните експонати, съхранявани в нея.

От Националния етнографски музей посочват, че документът за собственост не е бил издаден след преминаването на сградата към Министерския съвет в периода след политическите промени от края на 40-те и началото на 50-те години. През 1953 г. правителството решава в бившия дворец да бъдат настанени Етнографският музей и Художествената галерия.

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Проблемите с поддръжката на сградата са известни от десетилетия. Още преди музеите да бъдат преместени там експертна комисия е установила редица нередности. Част от тях обаче продължават да не са отстранени и до днес.

През последните около 20 години различни ръководства на музея многократно са подавали сигнали до Министерството на културата, Столичната община и други институции. Според заместник-директора на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей гл. ас. д-р Божидар Първанов досега не е последвала удовлетворяваща реакция.

От музея настояват за бърза намеса от страна на институциите, които отговарят за опазването на културното наследство. Според Първанов отговорността е най-вече на Министерския съвет като фактически собственик на сградата, която е публична държавна собственост и паметник на културата с национално значение.

От Министерството на културата обясняват, че изработването на проект за консервация, реставрация и адаптация, както и осигуряването на финансиране, зависят от наличието на актуален акт за държавна собственост. Ведомството е поискало такъв документ още през 2023 г. от областния управител, но процедурата не е приключила. Затова Министерството на културата възнамерява да започне процедурата отново.

Специалистите предупреждават, че забавянето може да доведе до необратими поражения, но все още има възможност сградата да бъде съхранена в голяма степен в автентичния ѝ вид. Като най-спешни мерки се посочват ремонтът на покрива и подпокривните пространства, както и подробно обследване на фасадата и основите.

Царският дворец - една от перлите на София (СНИМКИ)

От Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей призовават Министерския съвет и Министерството на културата да ускорят административните процедури, за да може да започне реалната реставрация на една от знаковите исторически сгради в центъра на София.