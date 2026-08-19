Свят

ООН критикува Русия за „Яблоко“

Върховният комисар призовава властите да зачитат свободата на словото

Николай Киров Николай Киров

19 август 2026, 18:33
ООН критикува Русия за „Яблоко“
Източник: iStock/Getty Images

О ОН осъди решението на Русия да забрани на единствената антивоенна партия в страната да участва в предстоящите избори, както и дългата присъда на партиен лидер, настояващ за зачитане на свободата на словото.

Офисът на комисаря по правата на човека на ООН Фолкер Тюрк заяви в X, че е „разтревожен от забраната за „Яблоко“, една от най-старите политически партии в Русия, да участва в парламентарните избори през септември, и осъждането на заместник-председателя ѝ Лев Шлосберг на повече от 11 години затвор за антивоенни изказвания“.

ООН лиши Русия от членство в Съвета по правата на човека

"Върховният комисар призовава властите да зачитат свободата на словото и правата на гражданите да участват пълноценно и свободно в изборните процеси. Мирното несъгласие никога не трябва да бъде криминализирано", добавят от офиса на Тюрк.

Това става след като Върховният съд на Русия в понеделник потвърди решението си да забрани на „Яблоко“ да участва в изборите следващия месец, а десетки привърженици на партията бяха задържани при протест.

„Имах 3 дни до затвора“: Руският политик Борис Надеждин избяга от Русия

Това последва решение на съда от миналата седмица да отстрани партията от бюлетината, с което се уважи иск, заведен от националистическа партия, която критикува „Яблоко“ за мирната ѝ позиция.

Отделно в понеделник, съд в Псков, Северозападна Русия, осъди на дългогодишната присъда на 63-годишния Шлосберг, който е сред малкото противници на Кремъл, останали в страната.

Той беше признат за виновен за „публични действия, насочени към дискредитиране на използването на Въоръжените сили на Руската федерация“ и беше осъден на 11 години и един месец затвор.

 

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Русия ООН Яблоко
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Вдигат рязко глобите за шофьори, нередовни пътници и пешеходци

Вдигат рязко глобите за шофьори, нередовни пътници и пешеходци

Руският вицепремиер: Русия започна да внася горива

Руският вицепремиер: Русия започна да внася горива

Заплахи, зловещи съобщения и „война“: Гаджето на Хейдън Пенетиър я тормозил от години

Заплахи, зловещи съобщения и „война“: Гаджето на Хейдън Пенетиър я тормозил от години

Кметът Терзиев се ядоса на графитите, изтриха „БОРИС“

Кметът Терзиев се ядоса на графитите, изтриха „БОРИС“

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg
„Исках да го чуете първо от мен“: Лошото момче на тениса Ник Кирьос даде положителна проба за кокаин
Ексклузивно

„Исках да го чуете първо от мен“: Лошото момче на тениса Ник Кирьос даде положителна проба за кокаин

Преди 7 часа
<p>Жълт код за екстремни температури на 20 август</p>
Ексклузивно

Жълт код за екстремни температури на 20 август

Преди 7 часа
Слуховете за Тръмп и неговата асистентка разпалиха напрежение в Белия дом
Ексклузивно

Слуховете за Тръмп и неговата асистентка разпалиха напрежение в Белия дом

Преди 7 часа
Колко пари губим, когато сме в болничен
Ексклузивно

Колко пари губим, когато сме в болничен

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Военният министър за Иран: Заплаха няма

Военният министър за Иран: Заплаха няма

България Преди 1 час

България е потърсила информация от Обединеното кралство след статията във "Файненшъл таймс"

Парк-музей „Врана" загива!, алармира Фонд „Цар Борис и Царица Иоанна"

Парк-музей „Врана" загива!, алармира Фонд „Цар Борис и Царица Иоанна"

България Преди 2 часа

На територията на парка е имало няколко пожара

Евген Хмара стана министър на отбраната на Украйна

Евген Хмара стана министър на отбраната на Украйна

Свят Преди 3 часа

Кандидатурата на Хмара бе подкрепена от 312 депутати

Дейвид Крумхолц

Звезда от „Опенхаймер“ напуска Холивуд след 30 години в кино индустрията

Любопитно Преди 3 часа

Актьорът Дейвид Крумхолц обяви, че си взема неопределена почивка от киното след над 30 години в индустрията. Актьорът отправи остри критики към корпоратизирането на Холивуд, ниското заплащане и натиска върху творците да бъдат инфлуенсъри

Два изстрела в гърдите и тяло в шахта: Разкрития за убийството в Съединение

Два изстрела в гърдите и тяло в шахта: Разкрития за убийството в Съединение

България Преди 3 часа

Прокуратурата обяви подробности за кървавата драма - извършителят сам завел разследващите до тялото

От септември осигурените ще могат да изберат между три начина за управление на средствата за втора пенсия, а при липса на избор разпределението ще бъде според възрастта.

Динамичен, балансиран или консервативен: Как да изберем подфонд за втората пенсия

Парите ни Преди 3 часа

От септември всеки ще може да избере как да се управляват пенсионните му спестявания според възрастта и готовността му за риск

Ето как 47-годишен учен постигна пулс 46 и се подмлади с 15 години

Ето как 47-годишен учен постигна пулс 46 и се подмлади с 15 години

Свят Преди 3 часа

Изкуствен интелект потвърди драстичния скок в дълголетието на професора след месеци на строг режим и фастинг

Липсващ документ спира ремонта на бившия Царски дворец в София

Липсващ документ спира ремонта на бившия Царски дворец в София

България Преди 4 часа

Зеленски освободи от длъжност Ирина Мудра

Зеленски освободи от длъжност Ирина Мудра

Свят Преди 4 часа

Следователи от НАБУ са започнали да разследват Мудра по подозрения за пране на пари

Киберизмамите все по-често комбинират фалшив номер, убедителен глас и допълнителни съобщения, за да изглежда историята истинска.

Измамници звънят от номера на близки и банки: Как работи новата схема

Парите ни Преди 4 часа

ГДБОП предупреждава за ръст на криптоизмамите, фишинга и гласовите имитации през август

Бил Клинтън на 80: Президентът, който управляваше в съвсем различна Америка

Бил Клинтън на 80: Президентът, който управляваше в съвсем различна Америка

Любопитно Преди 4 часа

42-ият президент на САЩ Бил Клинтън навършва 80 години. В момент, когато Америка търси своето бъдеще, ето равносметка на живота, политическите битки и характера на един от най-устойчивите лидери в съвременната история

Пилотите и стюардесите са изложени на най-висок риск от фатален рак заради радиация

Пилотите и стюардесите са изложени на най-висок риск от фатален рак заради радиация

Свят Преди 5 часа

Ново мащабно изследване на Харвард разкрива, че пилотите и стюардесите са изложени на по-висок риск от фатален рак, свързан с космическа радиация, отколкото хората, работещи с радиоактивни материали. Експерти призовават за строги мерки и прегледи

Итамар Бен Гвир

„Те дори не са хора“: Израелски министър иска да убиват по 40 души в Газа всяка нощ

Свят Преди 5 часа

Според него екзекуциите трябва да са: „Не само на тези, които представляват непосредствена заплаха. Там има хора, които не заслужават да живеят... “

Скандал между Париж и Техеран: Бити френски дипломати и спешно експулсиране

Скандал между Париж и Техеран: Бити френски дипломати и спешно експулсиране

Свят Преди 5 часа

Спорът датира от 19 юли, когато двама служители на френското посолство в Техеран, един от които културният аташе, бяха разпитвани в продължение на няколко часа и „бити“

Хармонизираната инфлация в България се понижава за втори пореден месец, но остава сред най-високите в Европейския съюз.

България остава сред страните с най-висока инфлация в ЕС

Парите ни Преди 5 часа

Поскъпването у нас се забавя до 4,4%, но остава доста над средното за еврозоната

Туристически хеликоптер се разби в Кения, няма оцелели

Туристически хеликоптер се разби в Кения, няма оцелели

Свят Преди 6 часа

Според първоначалните данни няма оцелели при тежкия инцидент край Mount Ololokwe

Всичко от днес

От мрежата

11 дръзки породи кучета, които винаги имат последната дума

dogsandcats.bg

Как да предотвратим слънчево изгаряне при котките

dogsandcats.bg
1

Какви са последиците от горски пожар

sinoptik.bg
1

Преди първите студове: кой отоплител харчи най-малко

sinoptik.bg

Звездна щедрост със сърце: Оливия Родриго тайно промени живота на студентка

Edna.bg

Синът на Ирина Тенчева отново в болница

Edna.bg

От Левски със загадъчен пост - какво планират "сините"?

Gong.bg

Има сделка: Манчестър Сити продаде халф за 61 млн. евро, след като го купи за 55 млн. евро

Gong.bg

„Файненшъл Таймс“: Иран обмисля удари в Европа. Властта в София: Няма пряка опасност за България

Nova.bg

Пешеходец беше блъснат и убит на "Хемус"

Nova.bg