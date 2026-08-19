ООН критикува Русия за „Яблоко“

О ОН осъди решението на Русия да забрани на единствената антивоенна партия в страната да участва в предстоящите избори, както и дългата присъда на партиен лидер, настояващ за зачитане на свободата на словото.

Офисът на комисаря по правата на човека на ООН Фолкер Тюрк заяви в X, че е „разтревожен от забраната за „Яблоко“, една от най-старите политически партии в Русия, да участва в парламентарните избори през септември, и осъждането на заместник-председателя ѝ Лев Шлосберг на повече от 11 години затвор за антивоенни изказвания“.

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"Върховният комисар призовава властите да зачитат свободата на словото и правата на гражданите да участват пълноценно и свободно в изборните процеси. Мирното несъгласие никога не трябва да бъде криминализирано", добавят от офиса на Тюрк.

Това става след като Върховният съд на Русия в понеделник потвърди решението си да забрани на „Яблоко“ да участва в изборите следващия месец, а десетки привърженици на партията бяха задържани при протест.

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Това последва решение на съда от миналата седмица да отстрани партията от бюлетината, с което се уважи иск, заведен от националистическа партия, която критикува „Яблоко“ за мирната ѝ позиция.

Отделно в понеделник, съд в Псков, Северозападна Русия, осъди на дългогодишната присъда на 63-годишния Шлосберг, който е сред малкото противници на Кремъл, останали в страната.

Той беше признат за виновен за „публични действия, насочени към дискредитиране на използването на Въоръжените сили на Руската федерация“ и беше осъден на 11 години и един месец затвор.