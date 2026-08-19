Луис Хамилтън представи официално новото си куче - голдън ретривъра Хейло

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Седемкратният световен шампион във Формула 1 Луис Хамилтън най-после лично показа новото си куче - голдън ретривъра Хейло.

Интересно е, че първата снимка на малката голдънка се появи в интернет пространството благодарение на Ким Кардашиян, която публикува кадър от семейната им ваканция.

След като Луис понесе тежко загубата на булдога Коко, който почина от пневмония през 2020 г., той вече е готов за нов четириног спътник в живота си. Другото му известно куче - булдогът Роско, продължава да е неотлъчно до него.

Хейло пристигна в Лос Анджелис от щата Мейн. С нейното възпитание се е заела известната треньорка на животни Кърстин Макмилан, която обучаваше и Роско.