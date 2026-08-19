Два изстрела в гърдите и тяло в шахта: Разкрития за убийството в Съединение

О кръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева съобщи, че вчера е разкрито тежко криминално престъпление - убийство на 21-годишен мъж. По случая е привлечен като обвиняем 63-годишен мъж. По данни от наблюдаващия прокурор предстои внасяне на искане за постоянен арест, съобщи NOVA .

„На 12 август в ранните часове на нощта в имота, обитаван от извършителя в Съединение, е дошъл 21-годишният мъж. Двамата са били в приятелски отношения, поддържали са контакт. Извършителят е животновъд, а жертвата му е помагала. Възникнал е конфликт между двамата, а причината е неясна. Извършителят е произвел два изстрела с незаконна ловна пушка в областта на гърдите на убития“, разкри Христева.

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По думите ѝ в опит да заличи следите задържаният е разчленил трупа, поставил останките в чували и ги изхвърлил в близка шахта.

„21-годишният мъж е криминално проявен, има предходни осъждания, съвсем скоро е била постановена последната му присъда. Работи се по всички възможни версии, включително самоотбрана. Извършителят е пенсионер, преди много години е бил служител на полицията“, информира още прокурорът.

20 години и доживотен затвор са сред наказанията, които грозят задържания, ако се докаже умишленото убийство.

Според шефа на полицията в Пловдив жертвата е била обявена за общодържавно издирване на 13 август. По думите му в първите дни след изчезването на 21-годишния, задържаният е отричал да знае къде е мъжът, като едва след откриването на останките е признал за престъплението.

„Има регистрирани няколко на брой разследвания за кражби, но не на имота на арестувания, а молбата за издирване е подадена от баща му след скандал помежду им. Самият задържан ни показа мястото, където е укрил частите от трупа - беше на територията на фермата му. До 2003 г. е работил в ОДМВР-Пловдив, бил е полицейски инспектор. След това се е усамотил да отглежда овце на мястото, където е извършено деянието. Водил е уединен начин на живот“, обясни старши комисар Васил Костадинов.

Припомняме, че тялото на 21-годишен мъж от село Найден Герово беше открито във вторник в овчарник в квартал „Точиларци“ в Съединение. Трупът бил поставен в четири чувала, а според първоначалните данни на разследващите убийството е извършено около седмица по-рано. За случая беше задържан бивш полицай, който се препитавал като овчар и използвал имота, където е направена зловещата находка.

Младият мъж бил издирван от близките си в продължение на пет дни. По информация на NOVA той и задържаният се познавали и между тях е имало предишен конфликт. Бившият полицай се оплаквал, че 21-годишният влязъл във фермата му, нападнал го и откраднал 1000 лева. Жители на Найден Герово твърдят, че малко преди да изчезне, младежът споделил, че отново възнамерява да отиде в имота. 21-годишният е бил осъждан за кражба от Окръжния съд в Пазарджик.