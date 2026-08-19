България

Вдигат рязко глобите за шофьори, нередовни пътници и пешеходци

Тол камерите, които досега само проверяваха за винетка, вече могат да измерват времето за преминаване между две секционни точки

Николай Киров Николай Киров

19 август 2026, 16:10
Вдигат рязко глобите за шофьори, нередовни пътници и пешеходци
Източник: БГНЕС

П оследните промени в Закона за движението по пътищата в България рязко затягат контрола и санкциите за нарушения. Една от най-важните новости е, че вече не можете да преминете задължителния годишен технически преглед (ГТП), ако имате дори една неплатена глоба към КАТ, като за целта системите на пунктовете и МВР са напълно синхронизирани в реално време, предава "Фокус".

Друга ключова промяна е разширяването на контрола на средната скорост. Тол камерите, които досега само проверяваха за винетка, вече могат да измерват времето за преминаване между две секционни точки и автоматично да издават електронни фишове за превишена скорост. Санкциите са значително по-високи – ако бъдете засечени да карате с над 50 км/ч в населено място, глобата е 357,90 евро, придружена от 3 месеца отнемане на шофьорската книжка. За всеки следващи 5 км/ч над тази граница глобата се увеличава с още 25,56 евро. При повторно нарушение глобата се удвоява, а ако нарушите правилото три или повече пъти в рамките на една година, сумата се утроява и книжката се отнема за 6 месеца.

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Освен това са въведени фиксирани глоби за най-често срещаните нарушения – говорене по телефон без хендсфрий, липса на предпазен колан, неосигуряване на предимство на пешеходна пътека или на друг автомобил, както и неправилно паркиране. Глобите варират между 25,56 и 51,13 евро, като по-тежки са, когато се паркира върху пешеходна пътека или спирка на градския транспорт. Интересно е, че вече и пешеходците подлежат на глоби – например 51,13 евро, ако пресичат с телефон в ръка, или 25,56 евро, ако преминават на червено или извън пешеходна пътека.

Промени има и за тротинетките и велосипедите – задължителна е каска, ограничението на скоростта е 25 км/ч, забранено е карането без светлини през нощта, превозването на двама души и използването на телефон. При пресичане на пешеходна пътека водачът е длъжен да слезе и да бута превозното средство, като нарушение се глобява с до 25,56 евро.

В градския транспорт нередовните пътници ще плащат 25,56 евро на място на контрольора, но ако откажат, им се съставя акт и глобата може да стигне до 153,39 евро. Всички билети и карти вече са цифрови и се валидират през приложения като Apple Wallet, Google Wallet или Sofia Plus, като липсата на валидация се счита за нарушение.

Уведомленията за глоби стават изцяло по електронен път – чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), Viber, SMS или имейл. Фишовете се считат за връчени, когато бъдат отворени от получателя. Ако имате неплатени глоби, служителите на КАТ са длъжни да ви ги връчат при физическа проверка, както и митническите инспектори при напускане на страната през граничен пункт извън Шенген.

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Можете сами да проверявате задълженията си онлайн чрез портала на МВР, като въведете ЕГН и номер на шофьорска книжка, или през НАП с ПИК или електронен подпис. При плащане в 14-дневен срок от връчването се ползва 30% отстъпка – както за фишове, така и за наказателни постановления, стига да не са обжалвани. Обжалването става пред районния съд по мястото на нарушението, като сроковете са строги – 14 дни за електронен фиш и 14 дни за наказателно постановление след връчването му.

Има и възможност глобата да бъде отписана поради изтекла давност – 2 години обикновена давност, която може да се прекъсва от действия на събиращите органи, и 3 години абсолютна давност, след които глобата задължително се отписва. Важното е, че това не става автоматично – трябва сами да подадете писмена молба до съответната ОДМВР или до публичен изпълнител в НАП, а при отказ можете да обжалвате пред Административния съд. 

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
Глоби КАТ Неплатени глоби Промени в ЗДвП
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