Звезда от „Опенхаймер“ напуска Холивуд след 30 години в кино индустрията

Д ейвид Крумхолц е „разочарован, отегчен и изпържен“ след повече от 30 години в Холивуд.

48-годишният актьор от „Опенхаймер“ заяви, че си взема „неопределена почивка“ от професията, тъй като недоволства от отношението към актьорите и се опасява, че може да стигне до фалит.

„Вчера някак си поставих актьорската си кариера на пауза. Това е нещо, от което се ужасявам от години“, написа Крумхолц в публикация в Threads, която по-късно беше изтрита. „По-конкретно, страхът ми беше, че ще фалирам и няма да мога да се справя с това да бъда извън играта.“

‘Oppenheimer’ star David Krumholtz quits acting in heated rant: ‘Frustrated, fed up, fried’ https://t.co/xH5zCulqQZ pic.twitter.com/gXUpetwLYA — New York Post (@nypost) August 19, 2026

Вместо това родената в Ню Йорк звезда - позната още с ролите си в „Дядо Коледа“ и сериала „Числа“ - сподели, че е изпратил „окончателния имейл“, за да прекъсне всичко, и е изпитал облекчение.

„Заля ме огромна вълна от облекчение“, пише той. „Не съм сигурен какво ще правя за пари или как ще се оправям, но току-що се освободих от огромно бреме, чиято тежест наистина не осъзнавах, преди да го сваля.“

„Разочарован, отегчен, изпържен“, добавя актьорът.

Крумхолц посочва, че е прекарал последната година в борба за роли, които според него предлагат все по-малко пари и възможности, въпреки десетилетния му опит.

„Експлоататорското изкуство не е изкуство. Творците заслужават справедлив процент за работата си, която помага на техните работодатели да реализират печалби“, заявява той.

Актьорът твърди още, че бизнесът се е променил драстично спрямо времето, когато той за първи път застава пред камера като тийнейджър в началото на 90-те години.

„Заплащането беше справедливо. Имаше възможност да изградиш инерция. И макар талантът никога да не е бил сигурен гарант за успех... ако си помогнал на студиото да спечели пари, ти беше гарантирана следваща възможност да го направиш отново“, пише той.

David Krumholtz, ‘The Santa Clause’ and ‘Oppenheimer’ Star, Says He’s ‘Fed Up’ with Hollywood and Will Take ‘Indefinite Break’ https://t.co/pzDDe35n34 — People (@people) August 19, 2026

„Но с корпоратизацията на Холивуд тези неписани правила за взаимно уважение се промениха... драстично. Моят собствен синдикат и агентите ми ме молят просто да „издържам“.“, добавя той.

Звездата признава, че му е писнало от очакването да се саморекламира в социалните мрежи, за да си намира ангажименти.

„Карат ме да се преоткривам в социалните мрежи за харесвания и последователи, за да ме обмислят за участия във фен конвенции и интернет реклами - само за да мога да изкарам парите, които самото участие в телевизионно предаване, филм или театър вече не ми осигурява“, пише той.

„Аз, заедно с много други талантливи хора - и то не само актьори - биваме масово понижавани. Представете си да сте се отличавали в кариерата си в продължение на 34 години, само за да бъдете драстично понижени накрая.“, добавя той.

Крумхолц допълва, че все пак остава отворен за проекти, ако се появи подходяща възможност.

„Ако искаш да работиш с мен като актьор, имам интерес. Ако вярваш в това, което мога да направя, и аз вярвам в теб“, заявява той. „Ако обаче просто не го виждаш, ако си мислиш, че вече си видял всичко от мен и то не ти е достатъчно - няма проблем, тогава просто спирам да се моля. Нямам нищо против да се боря за финансова сигурност, но какъв е смисълът да се молиш за нещо, което го няма?“, пише още той.

„Жалко е, но трябва да поема отговорност за това, което мога да контролирам и променя - а това съм самият аз и сърцето ми“, добавя той. „Мога да давам от себе си доброволно на други места. Все още мога да играя. Мога да играя, за да оказвам влияние, а не за да угаждам на някой нищожен долар. Това е моят избор и точно това планирам да направя.“, каза той.

Крумхолц е познат още от филмите „10 неща, които мразя в теб“ и поредицата „Харолд и Кумар“, а през тази година продължи работата си с роля в предстоящата лента „Mr. Irrelevant: The John Tuggle Story“. През 2023 г. той изигра ролята на Исидор Айзък Раби в блокбъстъра на Кристофър Нолан „Опенхаймер“.

Oppenheimer star David Krumholtz announces shock acting hiatus as he confesses to being 'fed up' and 'frustrated' with Hollywood https://t.co/zXmxzawYYV — Daily Mail (@DailyMail) August 19, 2026

През юни Крумхолц сподели пред Page Six, че авторските му отчисления от франчайза „Дядо Коледа“ са паднали до едва около „150 долара годишно“.

Той изигра главния елф Бернард в празничния хит от 1994 г. с участието на Тим Алън, завърна се за продължението през 2002 г., пропусна третата част от 2006 г. и отново влезе в ролята за сериала на Disney+ през 2022 г.

„Сумите са минимални, защото филмът се излъчва прекалено много“, обясни той. „Ето как работят отчисленията: всеки път, когато се излъчва, печелиш все по-малко. Прогресивна скала е.“