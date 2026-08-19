Динамичен, балансиран или консервативен: Как да изберем подфонд за втората пенсия

От септември осигурените ще могат да изберат между три начина за управление на средствата за втора пенсия, а при липса на избор разпределението ще бъде според възрастта.

Е дин човек на 30 и друг на няколко години от пенсия няма особен смисъл да държат парите си за втора пенсия по един и същи начин. Първият има десетилетия пред себе си и може да понесе повече колебания по пазарите, а за втория по-важно става натрупаното да бъде запазено.

Точно на тази логика стъпва новата мултифондова система, която влиза в сила от 1 януари 2027 г. От 1 септември до 30 ноември 2026 г. осигурените ще могат да избират между динамичен, балансиран и консервативен подфонд.

Втората пенсия носи по-ниска доходност от доброволните фондове

Каква е разликата между тях обясни пред БНР Милена Иванова, директор на дирекция „Регулаторни режими на осигурителния надзор“ в Комисията за финансов надзор.

Динамичният подфонд - повече възможности, но и повече риск

Динамичният вариант е насочен към хората, които имат повече време до пенсия.

При него пенсионните спестявания могат да се управляват по-активно и да се използва по-широк набор от инвестиционни възможности. Това дава шанс за по-висока доходност, но означава и по-голяма зависимост от движенията на капиталовите пазари.

По думите на Иванова този подфонд е препоръчителен за хора до 50-годишна възраст.

Логиката е, че при по-дълъг период до пенсиониране има повече време да се премине и през години, в които пазарите се движат надолу, без човек да трябва точно тогава да започне да тегли натрупаните средства.

От 1 септември избираме подфонд за втора пенсия

Балансираният е близо до сегашния модел

При балансирания подфонд рискът е по-умерен.

Според Милена Иванова той до голяма степен повтаря инвестиционния режим, по който пенсионните фондове работят и в момента.

Този вариант е препоръчителен за хора, на които им остават около 10 години до придобиване право на пенсия.

Тук идеята е да има баланс между възможността парите да продължат да носят доходност и необходимостта рискът постепенно да намалява с приближаването на пенсионирането.

Три години преди пенсията идва консервативният подфонд

Колкото по-близо е човек до пенсия, толкова по-важно става натрупаните средства да бъдат предпазени от резки пазарни движения.

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Затова консервативният подфонд е насочен именно към последните години преди пенсиониране. При него рисковете са значително по-малки, а основната цел е съхраняване на вече натрупаните пенсионни спестявания.

Преминаването към него ще бъде задължително три години преди навършване на пенсионната възраст.

Ако не изберете сами

Периодът за избор е от 1 септември до 30 ноември.

Човек може сам да посочи кой инвестиционен профил предпочита за парите по личната си партида. Ако не направи избор в този срок, пенсионното дружество ще го разпредели в подфонд според възрастта му.

Затова липсата на заявление няма да остави средствата без инвестиционен профил - от началото на 2027 г. те ще бъдат насочени към съответния подфонд според новите правила.

Какво още се променя

Мултифондовата система е част от по-голяма промяна във втория и третия пенсионен стълб.

От 2027 г. се разширяват и възможностите за инвестиране на пенсионните спестявания. Те ще могат да бъдат насочвани и към инфраструктурни облигации, както и към акции на дружества, свързани с инфраструктурни проекти с важно обществено и икономическо значение.

Промените обхващат както периода, в който хората трупат средства за допълнителна пенсия, така и етапа, в който започват да получават плащания от пенсионните фондове.

За осигурените обаче най-видимата промяна ще дойде още през септември - за първи път ще трябва да решат какъв риск са готови да поемат с парите за втората си пенсия.