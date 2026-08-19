Ето как 47-годишен учен постигна пулс 46 и се подмлади с 15 години

П овечето хора се сблъскват със здравословното си състояние най-вече по време на годишните профилактични прегледи, които предоставят ограничена моментна снимка на тяхното здраве. Ново изследване на Медицинския факултет „Йонг Лу Лин“ към Националния университет на Сингапур (NUS Medicine) предизвиква начина, по който мислим за здравето и дълголетието. Проучването се опитва да разбере какво се случва между тези прегледи, като се фокусира върху функциите на организма, а не върху статичните показатели, и проследява как физиологията се променя от момент на момент.

Водено от професор Дийн Хо, директор на Института за дигитална медицина (WisDM) към NUS Medicine, изследването прилага необичаен и изключително персонализиран подход: самият проф. Хо става единственият участник в него.

Проучването, наречено DELTA, е изградено около основната идея, че всеки човек има своя собствена биологична изходна точка (базова линия), оформена от възрастта, стреса, съня, храната, физическите упражнения и заболяванията, и че тя се променя с течение на времето. За да изследва тези промени, екипът въвежда поредица от промени в начина на живот - включително различна продължителност на фастинг (периодично гладуване), тренировъчни режими и корекции в храненето, докато проследява реакцията на организма на проф. Хо в реално време.

🤳Annual health screenings offer an important snapshot, but what is the state of our health between those check ups?💪🤷‍♂️



A new #NUSMedicine study is exploring how a person's health baseline changes by tracking function and real time physiological changes. pic.twitter.com/jIjbstTuob — Yong Loo Lin School of Medicine (@NUSMedicine) August 13, 2026

Режимът включва около 20 часа фастинг на ден, няколко 48-часови периода на пълно гладуване, 90 минути силови или кардио тренировки всяка сутрин и структурирана диета, базирана на листни зеленчуци, семена, зехтин, чист протеин и други храни от средиземноморски тип. Напитките са ограничени до вода, електролити, черно кафе и черен чай без мляко и захар.

47-годишният проф. Хо споделя:

„Започнахме това изследване, за да разберем по-добре какво се случва между годишните профилактични прегледи, на които повечето хора разчитат като показател за здравето си - да погледнем отвъд статичните маркери и да се фокусираме върху това как тялото функционира и се променя в реално време. Знаем, че хората се различават един от друг, но ние самите също се променяме с течение на времето. Всеки има своя собствена „DELTA“ - уникален, развиващ се набор от данни, който отразява факта, че здравето е история, а не просто моментна снимка“.

Публикувано в реферираното научно списание PLOS One, изследването започва в средата на август 2024 г. и продължава и в момента. Проф. Хо носи три смарт устройства (Whoop, Garmin и Apple Watch) в продължение на около осем месеца, което позволява проследяването на промените за по-дълъг период от време в сравнение със стандартните потребителски доклади на подобни джаджи. Проучването надгражда предишен научен труд от 2024 г. в PNAS Nexus, който изследва метаболитните промени на проф. Хо за дълъг период от време. В тази най-нова публикация изследването DELTA улавя метаболитното превключване на организма в реално време за много кратки обичайни периоди - дори в рамките на минути. Това разкрива колко много информация може да бъде изпусната относно ефективността, с която метаболизмът реагира на остър стрес. Метаболитното превключване се отнася до това колко бързо тялото може да премине от изгаряне на захар към изгаряне на мазнини, като по-бързото превключване обикновено означава по-добра метаболитна гъвкавост.

Режимът DELTA води до няколко забележителни подобрения:

За човек на възрастта на проф. Хо средното време за метаболитно превключване е 36 - 72 часа или дори повече, като с напредването на възрастта то често става все по-неефективно. Изследването показва, че скоростта на метаболитно превключване при проф. Хо се е подобрила с времето - от над 24 часа до 16,5 часа.

Специално разработен от изследователския екип асистент с изкуствен интелект (AI copilot) оценява биологичната възраст на проф. Хо на около 32 години - почти 15 години по-млад от действителната му възраст. Биологичната възраст обикновено се определя от единична снимка на молекулярни или физиологични маркери, даваща статична оценка за здравето и риска от заболявания на даден човек в конкретен момент. Подобни подходи обаче дават ограничена представа за това колко добре тялото може да реагира и да се възстановява от стрес - ключов показател за здравословното стареене. Вместо да разчита на единична снимка, асистентът с изкуствен интелект улавя молекулярните и физиологичните реакции към стреса в реално време, за да измери истинската биологична устойчивост, разкривайки колко бързо тялото се адаптира и възстановява.

Сърдечната честота в покой на проф. Хо се е подобрила, падайки от 65 удара в минута (bpm) на 46 удара в минута, което е показател за по-ефективна сърдечна функция и по-добро възстановяване.

Архитектурата на съня се е подобрила: часът за лягане се е изместил от след полунощ към около 21:00 ч., общото времетраене на съня се е увеличило от около 5 на близо 8 часа, регистриран е повече дълбок сън и по-малко време в будно състояние през нощта.

Здравето на чревния микробиом също показва положителни промени - без откриваеми бактерии Fusobacterium при всички измервания и с данни за подобрено съхранение на енергия по време на определени периоди на фастинг.

Чрез това изследване проф. Хо и екипът му се надяват, че DELTA ще помогне на хората да се ангажират по-съществено със собствените си здравни данни. Това би им позволило да правят информирани промени в начина си на живот, вместо да следват общи препоръки или да се стремят към унифицирани стандарти. DELTA стъпва върху сфера на дълголетието, в която много съществуващи подходи - от конвенционалното разработване на лекарства до часовниците за биологична възраст - продължават да разчитат на статични измервания тип „моментна снимка“. Дори когато се използва изкуствен интелект, тези системи често просто обобщават периодични данни, вместо да улавят как тялото функционира и се адаптира в реално време, сочи проучването.