Свят

Ето как 47-годишен учен постигна пулс 46 и се подмлади с 15 години

Изкуствен интелект потвърди драстичния скок в дълголетието на професора след месеци на строг режим и фастинг

19 август 2026, 15:58
Ето как 47-годишен учен постигна пулс 46 и се подмлади с 15 години
Източник: Thinkstock/Guliver

П овечето хора се сблъскват със здравословното си състояние най-вече по време на годишните профилактични прегледи, които предоставят ограничена моментна снимка на тяхното здраве. Ново изследване на Медицинския факултет „Йонг Лу Лин“ към Националния университет на Сингапур (NUS Medicine) предизвиква начина, по който мислим за здравето и дълголетието. Проучването се опитва да разбере какво се случва между тези прегледи, като се фокусира върху функциите на организма, а не върху статичните показатели, и проследява как физиологията се променя от момент на момент.

Водено от професор Дийн Хо, директор на Института за дигитална медицина (WisDM) към NUS Medicine, изследването прилага необичаен и изключително персонализиран подход: самият проф. Хо става единственият участник в него.

Проучването, наречено DELTA, е изградено около основната идея, че всеки човек има своя собствена биологична изходна точка (базова линия), оформена от възрастта, стреса, съня, храната, физическите упражнения и заболяванията, и че тя се променя с течение на времето. За да изследва тези промени, екипът въвежда поредица от промени в начина на живот - включително различна продължителност на фастинг (периодично гладуване), тренировъчни режими и корекции в храненето, докато проследява реакцията на организма на проф. Хо в реално време.

Режимът включва около 20 часа фастинг на ден, няколко 48-часови периода на пълно гладуване, 90 минути силови или кардио тренировки всяка сутрин и структурирана диета, базирана на листни зеленчуци, семена, зехтин, чист протеин и други храни от средиземноморски тип. Напитките са ограничени до вода, електролити, черно кафе и черен чай без мляко и захар.

47-годишният проф. Хо споделя:

„Започнахме това изследване, за да разберем по-добре какво се случва между годишните профилактични прегледи, на които повечето хора разчитат като показател за здравето си - да погледнем отвъд статичните маркери и да се фокусираме върху това как тялото функционира и се променя в реално време. Знаем, че хората се различават един от друг, но ние самите също се променяме с течение на времето. Всеки има своя собствена „DELTA“ - уникален, развиващ се набор от данни, който отразява факта, че здравето е история, а не просто моментна снимка“.

Публикувано в реферираното научно списание PLOS One, изследването започва в средата на август 2024 г. и продължава и в момента. Проф. Хо носи три смарт устройства (Whoop, Garmin и Apple Watch) в продължение на около осем месеца, което позволява проследяването на промените за по-дълъг период от време в сравнение със стандартните потребителски доклади на подобни джаджи. Проучването надгражда предишен научен труд от 2024 г. в PNAS Nexus, който изследва метаболитните промени на проф. Хо за дълъг период от време. В тази най-нова публикация изследването DELTA улавя метаболитното превключване на организма в реално време за много кратки обичайни периоди - дори в рамките на минути. Това разкрива колко много информация може да бъде изпусната относно ефективността, с която метаболизмът реагира на остър стрес. Метаболитното превключване се отнася до това колко бързо тялото може да премине от изгаряне на захар към изгаряне на мазнини, като по-бързото превключване обикновено означава по-добра метаболитна гъвкавост.

Режимът DELTA води до няколко забележителни подобрения:

За човек на възрастта на проф. Хо средното време за метаболитно превключване е 36 - 72 часа или дори повече, като с напредването на възрастта то често става все по-неефективно. Изследването показва, че скоростта на метаболитно превключване при проф. Хо се е подобрила с времето - от над 24 часа до 16,5 часа.

Специално разработен от изследователския екип асистент с изкуствен интелект (AI copilot) оценява биологичната възраст на проф. Хо на около 32 години - почти 15 години по-млад от действителната му възраст. Биологичната възраст обикновено се определя от единична снимка на молекулярни или физиологични маркери, даваща статична оценка за здравето и риска от заболявания на даден човек в конкретен момент. Подобни подходи обаче дават ограничена представа за това колко добре тялото може да реагира и да се възстановява от стрес - ключов показател за здравословното стареене. Вместо да разчита на единична снимка, асистентът с изкуствен интелект улавя молекулярните и физиологичните реакции към стреса в реално време, за да измери истинската биологична устойчивост, разкривайки колко бързо тялото се адаптира и възстановява.

Сърдечната честота в покой на проф. Хо се е подобрила, падайки от 65 удара в минута (bpm) на 46 удара в минута, което е показател за по-ефективна сърдечна функция и по-добро възстановяване.

Архитектурата на съня се е подобрила: часът за лягане се е изместил от след полунощ към около 21:00 ч., общото времетраене на съня се е увеличило от около 5 на близо 8 часа, регистриран е повече дълбок сън и по-малко време в будно състояние през нощта.

Здравето на чревния микробиом също показва положителни промени - без откриваеми бактерии Fusobacterium при всички измервания и с данни за подобрено съхранение на енергия по време на определени периоди на фастинг.

Чрез това изследване проф. Хо и екипът му се надяват, че DELTA ще помогне на хората да се ангажират по-съществено със собствените си здравни данни. Това би им позволило да правят информирани промени в начина си на живот, вместо да следват общи препоръки или да се стремят към унифицирани стандарти. DELTA стъпва върху сфера на дълголетието, в която много съществуващи подходи - от конвенционалното разработване на лекарства до часовниците за биологична възраст - продължават да разчитат на статични измервания тип „моментна снимка“. Дори когато се използва изкуствен интелект, тези системи често просто обобщават периодични данни, вместо да улавят как тялото функционира и се адаптира в реално време, сочи проучването.

Източник: medicine.nus.edu.sg    
персонализирано здраве дълголетие профилактични прегледи проследяване в реално време периодично гладуване метаболитно превключване биологична възраст изкуствен интелект в медицината смарт устройства NUS Medicine
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Вдигат рязко глобите за шофьори, нередовни пътници и пешеходци

Вдигат рязко глобите за шофьори, нередовни пътници и пешеходци

Заплахи, зловещи съобщения и „война“: Гаджето на Хейдън Пенетиър я тормозил от години

Заплахи, зловещи съобщения и „война“: Гаджето на Хейдън Пенетиър я тормозил от години

Кметът Терзиев се ядоса на графитите, изтриха „БОРИС“

Кметът Терзиев се ядоса на графитите, изтриха „БОРИС“

Ето как 47-годишен учен постигна пулс 46 и се подмлади с 15 години

Ето как 47-годишен учен постигна пулс 46 и се подмлади с 15 години

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
Защо котките обичат да седят нависоко

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg
Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас
Ексклузивно

Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас

Преди 2 дни
Иран обяви награда за главата на всеки американски войник
Ексклузивно

Иран обяви награда за главата на всеки американски войник

Преди 2 дни
Засилено полицейско присъствие на
Ексклузивно

Засилено полицейско присъствие на "Тракия" и "Струма" в края на почивните дни

Преди 2 дни
Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар
Ексклузивно

Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Евген Хмара стана министър на отбраната на Украйна

Евген Хмара стана министър на отбраната на Украйна

Свят Преди 14 минути

Кандидатурата на Хмара бе подкрепена от 312 депутати

Дейвид Крумхолц

Звезда от „Опенхаймер“ напуска Холивуд след 30 години в кино индустрията

Любопитно Преди 22 минути

Актьорът Дейвид Крумхолц обяви, че си взема неопределена почивка от киното след над 30 години в индустрията. Актьорът отправи остри критики към корпоратизирането на Холивуд, ниското заплащане и натиска върху творците да бъдат инфлуенсъри

Зеленски освободи от длъжност Ирина Мудра

Зеленски освободи от длъжност Ирина Мудра

Свят Преди 1 час

Следователи от НАБУ са започнали да разследват Мудра по подозрения за пране на пари

Киберизмамите все по-често комбинират фалшив номер, убедителен глас и допълнителни съобщения, за да изглежда историята истинска.

Измамници звънят от номера на близки и банки: Как работи новата схема

Парите ни Преди 1 час

ГДБОП предупреждава за ръст на криптоизмамите, фишинга и гласовите имитации през август

Бил Клинтън на 80: Президентът, който управляваше в съвсем различна Америка

Бил Клинтън на 80: Президентът, който управляваше в съвсем различна Америка

Любопитно Преди 1 час

42-ият президент на САЩ Бил Клинтън навършва 80 години. В момент, когато Америка търси своето бъдеще, ето равносметка на живота, политическите битки и характера на един от най-устойчивите лидери в съвременната история

Пилотите и стюардесите са изложени на най-висок риск от фатален рак заради радиация

Пилотите и стюардесите са изложени на най-висок риск от фатален рак заради радиация

Свят Преди 2 часа

Ново мащабно изследване на Харвард разкрива, че пилотите и стюардесите са изложени на по-висок риск от фатален рак, свързан с космическа радиация, отколкото хората, работещи с радиоактивни материали. Експерти призовават за строги мерки и прегледи

Итамар Бен Гвир

„Те дори не са хора“: Израелски министър иска да убиват по 40 души в Газа всяка нощ

Свят Преди 2 часа

Според него екзекуциите трябва да са: „Не само на тези, които представляват непосредствена заплаха. Там има хора, които не заслужават да живеят... “

Скандал между Париж и Техеран: Бити френски дипломати и спешно експулсиране

Скандал между Париж и Техеран: Бити френски дипломати и спешно експулсиране

Свят Преди 3 часа

Спорът датира от 19 юли, когато двама служители на френското посолство в Техеран, един от които културният аташе, бяха разпитвани в продължение на няколко часа и „бити“

Сандра Бълок показа порасналите си деца за първи път от години

Сандра Бълок показа порасналите си деца за първи път от години

Любопитно Преди 3 часа

Холивудската звезда Сандра Бълок сподели редки снимки с осиновените си деца Луис и Лейла от тяхната лятна ваканция. Актрисата, която преди две години се оттегли от киното, за да се посвети на семейството, се подготвя за завръщане на екрана

Хармонизираната инфлация в България се понижава за втори пореден месец, но остава сред най-високите в Европейския съюз.

България остава сред страните с най-висока инфлация в ЕС

Парите ни Преди 3 часа

Поскъпването у нас се забавя до 4,4%, но остава доста над средното за еврозоната

Туристически хеликоптер се разби в Кения, няма оцелели

Туристически хеликоптер се разби в Кения, няма оцелели

Свят Преди 3 часа

Според първоначалните данни няма оцелели при тежкия инцидент край Mount Ololokwe

Абровски: Правителството отпуска €170 млн. за фермерите и лаборатория за розовото масло

Абровски: Правителството отпуска €170 млн. за фермерите и лаборатория за розовото масло

България Преди 3 часа

Министерският съвет прие осигуряването на 170 млн. евро за компенсиране на високите цени на горивата и торовете за над 50 000 земеделци. Отпускат се и 500 000 евро за лаборатория към БАБХ, която да открива фалшификатите на розовото масло.

Пожарът до рафинерията на "Лукойл" в Плоещ, Румъния

Пожар до рафинерия на „Лукойл“ в Румъния: Има риск от експлозия

Свят Преди 3 часа

Пламъци са обхванали склад за разредители с площ от 1000 кв.м.

Август - месецът на огъня: Защо една искра може да изпепели всичко и как да се защитим

Август - месецът на огъня: Защо една искра може да изпепели всичко и как да се защитим

България Преди 3 часа

Продължителната суша, високите температури и небрежността правят август най-рисковия месец за пожари. Пожарните служби отчитат пик на сигналите. Ето кои са основните грешки и как да реагираме при приближаващ към дома ни огън

Георги Вълчев, министър на образованието

МОН срещу агресията: Младите станаха „блуждаещи атоми с телефони“

България Преди 3 часа

„Ние ще се оправим сами“: Полицай разкри смразяващите последните думи на Тупак в линейката

„Ние ще се оправим сами“: Полицай разкри смразяващите последните думи на Тупак в линейката

Свят Преди 3 часа

Бивш полицай проговоря в съда за последните минути на Тупак Шакур. Докато кърви в линейката, емблематичният рапър отказва да предаде убийците си с думите: „Ние ще се оправим сами“. Повече от 25 години по-късно процесът за смъртта му навлезе в нов етап

Всичко от днес

От мрежата

Дърпането на въже: забавно или опасно за кучето?

dogsandcats.bg

11 дръзки породи кучета, които винаги имат последната дума

dogsandcats.bg
1

Какви са последиците от горски пожар

sinoptik.bg
1

Преди първите студове: кой отоплител харчи най-малко

sinoptik.bg

Башар Рахал продължава историята на „Един грам живот“, филмът се превръща в книга

Edna.bg

Дигитален детокс: Време е да си върнем контрола над екрана

Edna.bg

Ботев Враца взима мерки срещу кризата - привлече атакуващ играч от Бенин

Gong.bg

В Пирин хванаха метлата: махнаха вратар и скочиха на съдиите след загубата от Хебър

Gong.bg

Продават психотропни лекарства чрез куриерски фирми у нас, задържани са баща и син (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Останките от тялото на убития в Съединение били изхвърлени в шахта, а той - издирван от полицията

Nova.bg