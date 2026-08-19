„Космическо преживяване“: Световните медии във възторг за Атанасовското езеро край Бургас

М еждународните издания за пореден път насочиха вниманието си към природните богатства на България, възхищавайки се на един от най-уникалните ни природни феномени - Калните бани и наситено червената вода на Атанасовското езеро край Бургас.
В репортаж, обиколил световните мрежи, се вижда как туристи от цял свят с удоволствие се покриват с тъмна лечебна кал и позират за снимки и селфита, докато се релаксират във водата. Един от чуждестранните посетители споделя пред медиите с възхищение, че мястото го очарова със специфичния червен цвят на водата, лекотата, с която тялото просто изплува на повърхността, и видимите ползи за кожата.
Друг турист определя природния феномен като изключително подценявана дестинация, изтъквайки символичната такса за вход и непосредствената му близост до плажа. Той описва басейните с гъста луга като „космически пейзаж“, където хората просто се релаксират и без усилие се реснират върху водната повърхност.
Медийният интерес не подминава и съседното Поморийско езеро, където единственият по рода си Музей на солта съхранява вековни традиции в солодобива, а експертите напомнят за лечебната кал, която от векове се използва за облекчаване на редица заболявания – от ставни болки до кожни проблеми.
Природното чудо Атанасовско езеро: Какво крие червената вода?
Атанасовското езеро е свръхсолена лагуна, разположена в непосредствена близост до Бургас. Още от 1906 г. районът функционира като солници, където морската сол се добива по изцяло традиционен и природосъобразен начин - с помощта на слънцето и вятъра.
Яркочервеният и розов цвят на водата, който толкова много впечатлява чуждите туристи, се дължи на микроскопични микроорганизми - микроводорослото Dunaliella salina и соленолюбивото раче Artemia salina. Тези микроорганизми виреят при висока соленост и произвеждат бета-каротин, който оцветява басейните в магически нюанси и обогатява водата с ценни елементи.
Освен място за отдих и солодобив, езерото е и защитен резерват с изключително богато биоразнообразие - то е ключова спирка по птичия път Via Pontica и е дом на хиляди птици, включително емблематичното розово фламинго.
Защо лугата и калта са толкова лечебни?
Южната част на Атанасовското езеро се е превърнала в най-големия безплатен (или с минимална такса) „СПА център на открито“ у нас. Лечението тук се базира на два основни елемента - черноморската кал и черноморската луга.
1. Лечебната черна кал
Образувана в продължение на хилядолетия от гниенето на органични материи, микроорганизми и водорасли, лечебната кал е истински коктейл от минерали, силикати, калций, йод, фосфор, желязо и сяра.
Mud baths and red water: inside Bulgaria's Lake Atanasovsko https://t.co/l3DPcB2X0i— The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) August 19, 2026
Как действа: При нанасяне върху кожата калта разширява съдовете, стимулира обмяната на веществата и регенерацията на клетките.
За какво помага: Изключително ефективна е при заболявания на опорно-двигателния апарат (артрити, дискови хернии, плексити), дерматологични проблеми (псориазис, екземи), както и за общо подмладяване и детоксикация на кожата.
2. Черноморската луга
Лугата е гъст, краен продукт от изпарението на морската вода в солниците. Тя съдържа почти всички елементи от Менделеевата таблица, с висока концентрация на магнезий - ключов минерал за нервната и мускулната система.
- Ефектът „Мъртво море“: Благодарение на огромната соленост, плътността на водата държи човешкото тяло на повърхността без никакво усилие. Това сваля напрежението от гръбначния стълб и ставите.
- Лечебни свойства: Има силно противовъзпалително, болкоуспокояващо и антисептично действие. Препоръчва се при артроза, разширени вени, спортни травми, разтежения и проблеми с периферната нервна система.
Златните правила за ползване
За да имате максимален здравословен ефект от посещението си на Атанасовското езеро, специалистите препоръчват следния класически ритуал:
- Намазване с кал: Нанесете тънък слой кал върху тялото (избягвайте зоната на сърцето и главата).
- Слънчева баня: Изчакайте на слънце калта да изсъхне напълно и да се напука (около 15-20 минути).
- Изплакване в лугата или морето: Потопете се в солените басейни с луга за не повече от 20-30 минути, за да не претоварвате сърдечно-съдовата система, след което отмийте калта с морска вода.