„Космическо преживяване“: Световните медии във възторг за Атанасовското езеро край Бургас

М еждународните издания за пореден път насочиха вниманието си към природните богатства на България, възхищавайки се на един от най-уникалните ни природни феномени - Калните бани и наситено червената вода на Атанасовското езеро край Бургас.

В репортаж, обиколил световните мрежи, се вижда как туристи от цял свят с удоволствие се покриват с тъмна лечебна кал и позират за снимки и селфита, докато се релаксират във водата. Един от чуждестранните посетители споделя пред медиите с възхищение, че мястото го очарова със специфичния червен цвят на водата, лекотата, с която тялото просто изплува на повърхността, и видимите ползи за кожата.

Друг турист определя природния феномен като изключително подценявана дестинация, изтъквайки символичната такса за вход и непосредствената му близост до плажа. Той описва басейните с гъста луга като „космически пейзаж“, където хората просто се релаксират и без усилие се реснират върху водната повърхност.

Медийният интерес не подминава и съседното Поморийско езеро, където единственият по рода си Музей на солта съхранява вековни традиции в солодобива, а експертите напомнят за лечебната кал, която от векове се използва за облекчаване на редица заболявания – от ставни болки до кожни проблеми.

Природното чудо Атанасовско езеро: Какво крие червената вода?

Атанасовското езеро е свръхсолена лагуна, разположена в непосредствена близост до Бургас. Още от 1906 г. районът функционира като солници, където морската сол се добива по изцяло традиционен и природосъобразен начин - с помощта на слънцето и вятъра.

Яркочервеният и розов цвят на водата, който толкова много впечатлява чуждите туристи, се дължи на микроскопични микроорганизми - микроводорослото Dunaliella salina и соленолюбивото раче Artemia salina. Тези микроорганизми виреят при висока соленост и произвеждат бета-каротин, който оцветява басейните в магически нюанси и обогатява водата с ценни елементи.

Освен място за отдих и солодобив, езерото е и защитен резерват с изключително богато биоразнообразие - то е ключова спирка по птичия път Via Pontica и е дом на хиляди птици, включително емблематичното розово фламинго.

Защо лугата и калта са толкова лечебни?

Южната част на Атанасовското езеро се е превърнала в най-големия безплатен (или с минимална такса) „СПА център на открито“ у нас. Лечението тук се базира на два основни елемента - черноморската кал и черноморската луга.

1. Лечебната черна кал

Образувана в продължение на хилядолетия от гниенето на органични материи, микроорганизми и водорасли, лечебната кал е истински коктейл от минерали, силикати, калций, йод, фосфор, желязо и сяра.

Mud baths and red water: inside Bulgaria's Lake Atanasovsko https://t.co/l3DPcB2X0i — The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) August 19, 2026

Как действа: При нанасяне върху кожата калта разширява съдовете, стимулира обмяната на веществата и регенерацията на клетките.

За какво помага: Изключително ефективна е при заболявания на опорно-двигателния апарат (артрити, дискови хернии, плексити), дерматологични проблеми (псориазис, екземи), както и за общо подмладяване и детоксикация на кожата.

2. Черноморската луга

Лугата е гъст, краен продукт от изпарението на морската вода в солниците. Тя съдържа почти всички елементи от Менделеевата таблица, с висока концентрация на магнезий - ключов минерал за нервната и мускулната система.

Ефектът „Мъртво море“: Благодарение на огромната соленост, плътността на водата държи човешкото тяло на повърхността без никакво усилие. Това сваля напрежението от гръбначния стълб и ставите.

Благодарение на огромната соленост, плътността на водата държи човешкото тяло на повърхността без никакво усилие. Това сваля напрежението от гръбначния стълб и ставите. Лечебни свойства: Има силно противовъзпалително, болкоуспокояващо и антисептично действие. Препоръчва се при артроза, разширени вени, спортни травми, разтежения и проблеми с периферната нервна система.

Златните правила за ползване

За да имате максимален здравословен ефект от посещението си на Атанасовското езеро, специалистите препоръчват следния класически ритуал: