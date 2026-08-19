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„Космическо преживяване“: Световните медии във възторг за Атанасовското езеро край Бургас

Чуждестранни журналисти и туристи останаха омагьосани от яркочервените води и черната кал край Бургас, определяйки ги като достъпен СПА рай на открито

Елена Дремова Елена Дремова

19 август 2026, 17:24
„Космическо преживяване“: Световните медии във възторг за Атанасовското езеро край Бургас
Източник: iStock

М еждународните издания за пореден път насочиха вниманието си към природните богатства на България, възхищавайки се на един от най-уникалните ни природни феномени - Калните бани и наситено червената вода на Атанасовското езеро край Бургас.

В репортаж, обиколил световните мрежи, се вижда как туристи от цял свят с удоволствие се покриват с тъмна лечебна кал и позират за снимки и селфита, докато се релаксират във водата. Един от чуждестранните посетители споделя пред медиите с възхищение, че мястото го очарова със специфичния червен цвят на водата, лекотата, с която тялото просто изплува на повърхността, и видимите ползи за кожата.

Друг турист определя природния феномен като изключително подценявана дестинация, изтъквайки символичната такса за вход и непосредствената му близост до плажа. Той описва басейните с гъста луга като „космически пейзаж“, където хората просто се релаксират и без усилие се реснират върху водната повърхност.

Медийният интерес не подминава и съседното Поморийско езеро, където единственият по рода си Музей на солта съхранява вековни традиции в солодобива, а експертите напомнят за лечебната кал, която от векове се използва за облекчаване на редица заболявания – от ставни болки до кожни проблеми.

Природното чудо Атанасовско езеро: Какво крие червената вода?

Атанасовското езеро е свръхсолена лагуна, разположена в непосредствена близост до Бургас. Още от 1906 г. районът функционира като солници, където морската сол се добива по изцяло традиционен и природосъобразен начин - с помощта на слънцето и вятъра.

Яркочервеният и розов цвят на водата, който толкова много впечатлява чуждите туристи, се дължи на микроскопични микроорганизми - микроводорослото Dunaliella salina и соленолюбивото раче Artemia salina. Тези микроорганизми виреят при висока соленост и произвеждат бета-каротин, който оцветява басейните в магически нюанси и обогатява водата с ценни елементи.

Освен място за отдих и солодобив, езерото е и защитен резерват с изключително богато биоразнообразие - то е ключова спирка по птичия път Via Pontica и е дом на хиляди птици, включително емблематичното розово фламинго.

Защо лугата и калта са толкова лечебни?

Южната част на Атанасовското езеро се е превърнала в най-големия безплатен (или с минимална такса) „СПА център на открито“ у нас. Лечението тук се базира на два основни елемента - черноморската кал и черноморската луга.

1. Лечебната черна кал

Образувана в продължение на хилядолетия от гниенето на органични материи, микроорганизми и водорасли, лечебната кал е истински коктейл от минерали, силикати, калций, йод, фосфор, желязо и сяра.

Как действа: При нанасяне върху кожата калта разширява съдовете, стимулира обмяната на веществата и регенерацията на клетките.

За какво помага: Изключително ефективна е при заболявания на опорно-двигателния апарат (артрити, дискови хернии, плексити), дерматологични проблеми (псориазис, екземи), както и за общо подмладяване и детоксикация на кожата.

2. Черноморската луга

Лугата е гъст, краен продукт от изпарението на морската вода в солниците. Тя съдържа почти всички елементи от Менделеевата таблица, с висока концентрация на магнезий - ключов минерал за нервната и мускулната система.

  • Ефектът „Мъртво море“: Благодарение на огромната соленост, плътността на водата държи човешкото тяло на повърхността без никакво усилие. Това сваля напрежението от гръбначния стълб и ставите.
  • Лечебни свойства: Има силно противовъзпалително, болкоуспокояващо и антисептично действие. Препоръчва се при артроза, разширени вени, спортни травми, разтежения и проблеми с периферната нервна система.

Златните правила за ползване

За да имате максимален здравословен ефект от посещението си на Атанасовското езеро, специалистите препоръчват следния класически ритуал:

  • Намазване с кал: Нанесете тънък слой кал върху тялото (избягвайте зоната на сърцето и главата).
  • Слънчева баня: Изчакайте на слънце калта да изсъхне напълно и да се напука (около 15-20 минути).
  • Изплакване в лугата или морето: Потопете се в солените басейни с луга за не повече от 20-30 минути, за да не претоварвате сърдечно-съдовата система, след което отмийте калта с морска вода.
Редактор: Елена Дремова
Източник: Yahoo.com / Euronews    
Атанасовско езеро Бургас Лечебна кал Черноморска луга СПА на открито Солодобив Природен феномен Кални бани Туризъм Via Pontica
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