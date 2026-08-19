Баща и син пращали психотропни лекарства с куриерски фирми

Б аща и син са обвинени за разпространение на психотропни лекарства чрез куриерска фирма. Открити са над 3000 блистера. Това съобщиха на съвместен брифинг зам.-началникът на Шесто районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи комисар Асен Ушатов и говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев.

Те поясниха, че става въпрос за лекарства, които се изписват със зелена рецепта. Помещенията, където са складирани лекарствата, са били взети под наем. Те са около шест и се намират в столичните квартали „Манастирски ливади“, „Дружба“ и „Княжево“, каза още Ушатов. Той добави, че двамата обвинени не са били служители на куриерската фирма, но са били в близки отношения със служителите там.

Източник: МВР

Бащата е на 56 г., а синът, криминално проявен, е на 26 г. Блистерите са закупувани от тях за по две евро, а са ги продавали за 16 евро. Установени са три различни вещества, включени в списък три на Наредбата за класифициране на растения и вещества като наркотични.

При претърсването на адресите са открити около 25 чувала с дрехи от защитени марки, каза Ушатов.

Бащата и синът са обвинени за държане на наркотици с цел разпространение. Задържани са до 72 часа, съобщи прокурор Николай Николаев. Те са изпращали лекарствата от името на фирма, чиито собственик няма общо с двамата. По документи са изпращали хранителни добавки, добави Ушатов.