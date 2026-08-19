„Те дори не са хора“: Израелски министър иска да убиват по 40 души в Газа всяка нощ

И зраел трябва да убива от „30 до 40“ души всяка нощ в Газа и да изгради еврейски селища в палестинския анклав, заяви крайнодесният министър на националната сигурност на страната в интервю, съобщава Financial Times.

Итамар Бен-Гвир, твърдолинеен заселник, осъждан преди това за подбуждане към расизъм, направи коментарите в подкаст, воден от Ром Браславски, който беше взет за заложник от палестинската милитантна група „Хамас“ по време на нейното нападение срещу Израел на 7 октомври 2023 г., което отключи войната в Газа.

В интервюто Бен-Гвир заяви, че не е съгласен с неотдавнашното ограничаване на военните операции в Газа от страна на израелския премиер Бенямин Нетаняху, дошло на фона на натиска от страна на американски служители за прилагане на мирен план, представен от президента Доналд Тръмп миналата година.

„Мисля, че трябва да извършваме от 30 до 40 целенасочени ликвидации на нощ. Не само на тези, които представляват непосредствена заплаха. Там има хора, които не заслужават да живеят... Те дори не са хора“, каза Бен-Гвир.

Бен-Гвир също така призова за възстановяване на еврейските селища в палестинската територия, заявявайки, че си представя „цяла Газа“ да принадлежи на Израел, и повтори предишните си призиви палестинците да „емигрират“.

„Представям си селища не само в Гуш Катиф, а в цяла Газа, и насърчаване на емиграцията, колкото повече, толкова по-добре. А що се отнася до терористите, за тях не трябва да има емиграция. Трябва просто да ги убиваме един по един“, каза той, визирайки селищата, които бяха демонтирани от Израел през 2005 г.

По време на атаката на „Хамас“ на 7 октомври екстремистите убиха 1200 души, според израелски служители, и отвлякоха над 250 заложници в Газа, където бяха държани при тежки условия, като мнозина заявяват, че са претърпели злоупотреби в плен.

Израел отвърна с яростна офанзива в Газа, която е отнела живота на над 73 000 души, според палестински служители, и причини хуманитарна катастрофа в анклава. Това включва 1200 души, убити откакто през миналия октомври влезе в сила примирие.

Ожесточеността на офанзивата предизвика интензивни международни критики и през последните две години все по-голям брой групи, вариращи от комисия на ООН до организации за правата на човека и изследователи на геноцида, обвиняват Израел в извършване на геноцид срещу палестинците в Газа.

Израел категорично отрича обвиненията в геноцид и настоява, че спазва международното право.

Заявленията на Бен-Гвир са най-новите от поредица възпламеняващи изказвания на крайнодесния министър, който ръководи израелската полиция и затворническа система. Преди той се е хвалил, че е затегнал условията в израелските затвори, където има широко разпространени доклади за малтретиране на палестински затворници.

Неговата партия „Еврейска власт“ също така оглави инициативата за приемане на противоречив закон, който налага смъртно наказание на палестинци, осъдени за убиване на израелци при терористични актове, но не и на евреи израелци, които убиват палестинци при подобни обстоятелства.

По време на интервюто Браславски, който беше един от последните заложници, освободени от „Хамас“ през октомври 2025 г., поиска да му бъде разрешено да екзекутира хора, осъдени на смърт по обвинения в тероризъм.

Бен-Гвир заяви, че ще направи всичко възможно, за да изпълни искането на Браславски. „Ще преобърна небето и земята и ти обещавам да направя всичко, за да се случи това. Една от най-големите ми мечти е да те видя там“, каза Бен-Гвир.

Германия и Франция осъдиха остро изказванията на Бен-Гвир.

Германският канцлер Фридрих Мерц осъди изказването на крайнодесния израелски министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир, че Израел трябва да убива по 30-40 души всяка нощ в Ивицата Газа, съобщи говорителят на правителството Себастиан Хиле.

„Канцлерът категорично осъжда нечовешките призиви на министър Бен Гвир, които нарушават международното право. Те са неприемливи“, заяви Хиле.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро определи като „неприемливи и нечовешки“ думите на крайнодесния израелски министър Итамар Бен Гвир, който заяви, че Израел трябва да убива „30 или 40“ души „всяка нощ в Газа“, предаде АФП.

„Това, което се случва днес на Западния бряг, е абсолютно недостойно и би трябвало да предизвика отвращение у всички нас. Именно поради тази причина наложихме санкции на министър Бен Гвир, чиито последни изказвания са неприемливи и нечовешки“, каза Баро в интервю за вестник „Ла Монтан“.