Пилотите и стюардесите са изложени на най-висок риск от фатален рак заради радиация

С поред ново проучване стюардесите и пилотите са изложени на най-висок риск от смърт от рак, свързан с радиация - дори повече от хората, чиято работа е пряко свързана с радиоактивни материали.

Космическата радиация идва от открития космос. Само незначително количество от нея достига до земната повърхност, но нивото на облъчване е значително по-високо за хората, летящи на големи височини, пише New York Post.

Flight attendants, pilots have highest risk of dying from radiation-linked cancers, study says https://t.co/C0Tw2XnS4t pic.twitter.com/VC4YXTGf3z — New York Post (@nypost) August 19, 2026

До момента съществуваха ограничени доказателства от малки проучвания, които загатваха, че излагането на вредни въздействия води до по-висока смъртност от ракови заболявания сред хората, които летят често - и най-вече сред пилотите и кабиния екипаж.

Новото изследване "предоставя ключови нови доказателства по този въпрос", посочват в съпътстващ коментар двама австралийски експерти по радиационна безопасност, които не са участвали в разработката.

Последното проучване, публикувано в научното издание JAMA Internal Medicine, стъпва върху национални данни от над 12 милиона смъртни акта, съдържащи информация за професията на починалите.

Авторите са изследвали смъртността от видовете рак, за които е доказана връзка с облъчването - включително левкемия, лимфом, множествен миелом, както и рак на кожата, гърдата, щитовидната жлеза, простатата и централната нервна система.

Изследването обхваща над 500 професии, като резултатите показват, че стюардесите са с най-висок процент смъртни случаи от свързан с радиация рак, а пилотите се нареждат на второ място. И при двете професии вероятността от фатален изход се е оказала необичайно висока за абсолютно всеки вид раков дефект, провокиран от радиация.

Flight attendants and pilots at highest risk of dying from radiation-related cancers, study shows https://t.co/Pvy3aeWm8j — The Globe and Mail (@globeandmail) August 18, 2026

Същевременно нито една от двете групи не показва надвишаваща нормата смъртност от ракови заболявания, които нямат общо с радиационното облъчване, отбелязват авторите на коментара Катрин Олсен и Кен Карипидис.

Този факт "подкрепя хипотезата, че именно професионалното облъчване, а не начинът на живот или социално-икономическите фактори, е в основата на наблюдавания превишен риск", пишат те.

Изследователите са установили, че за стюардесите рискът да починат от рак, свързан с радиация, е с близо 50% по-висок спрямо общото работещо население, докато при пилотите този риск е повишен с около 36%.

По отношение на абсолютния риск, около 6,9% от смъртните случаи сред стюардесите се дължат на тези видове рак - което прави приблизително 1 на всеки 14 души. При пилотите процентът е 6,7%, докато за общото работещо население той възлиза на 5%, пояснява водещият автор на изследването д-р Вишал Пател от Медицинския факултет на Харвард.

Учените все пак отчитат и някои ограничения в своя труд. Те нямат данни за точното ниво на облъчване, което всеки отделен пилот или стюардеса е получил във въздуха или от други източници. Възможно е също така в част от смъртните актове професиите да са били грешно класифицирани.

Освен това изследването не може да отчете друг специфичен за тази индустрия фактор: рискът от рак може да се засилва и от системното нарушаване на циркадния ритъм (вътрешния биологичен часовник), причинено от честата смяна на часови зони и нередовния работен график.

Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) признава, като цяло, че летателните екипажи са изложени на йонизиращо лъчение, но държавата все още не поставя официални прагови лимити за дозите, нито изисква задължителен мониторинг, отбелязват авторите.

"Не може да управлявате риск и експозиция, които съзнателно сте решили да не измервате", заявява д-р Пател.

Сара Нелсън, президент на Асоциацията на стюардесите (CWA), съюз представляващ 55 000 служители, заяви, че докладът потвърждава това, за което синдикатът настоява от години – че излагането на радиация трябва да се приема изключително сериозно.

"Рискът е добре известен, но екипажите нито се обучават, нито се информират за него. И никой не поема отговорност", категорична е Нелсън.

Редовните годишни прегледи на кожата трябва да станат задължителни за всички хора, работещи на полети на голяма надморска височина, а жените в тази професия е препоръчително да започнат с мамографските изследвания на по-ранна възраст и да ги правят по-често, съветват Олсен и Карипидис.

Лекарите, които проследяват здравословното състояние на пилоти и стюардеси, също трябва да имат "повишена бдителност" за симптоми на рак при прегледа на тези пациенти, допълват експертите.