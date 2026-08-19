Парите ни

Колко пари губим, когато сме в болничен

Обезщетението зависи от дохода през последните 18 месеца, а не само от последната заплата

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

19 август 2026, 10:46
Колко пари губим, когато сме в болничен
Първите два дни плаща работодателят, след това НОИ.   
Източник: istock

Излизаш в болничен и парите намаляват, това го знае всеки. Малцина обаче знаят с колко, защото сметката не тръгва от последната ти заплата, а от доходите ти през последната година и половина.

Първите два дни са за сметка на шефа

Първите два работни дни от болничния плаща работодателят - 70% от среднодневното ви брутно възнаграждение за месеца, в който сте се разболели.

Къде отиват осигуровките ви и какво получавате срещу тях

До 2024 г. бяха три дни. После законът се промени и остана само за два, но пък се плащат само веднъж, в самото начало. Ако болничният продължи без прекъсване или бъде удължаван, тези два дни не се броят наново всеки път.

От третия ден нататък влиза НОИ

Оттам насетне обезщетението е 80% от среднодневния ви осигурителен доход, но не за последния месец, а осреднен за 18-те календарни месеца назад.

И тук идва капанът, в който повечето хора се хващат: дневното обезщетение не може да надвиши среднодневното ви нетно възнаграждение за същия период. Затова онази наум направена сметка „взимам 2000 евро, значи в болничен ще получа 1600“ рядко излиза вярна, формулата гледа много по-назад от последната ви заплата.

Защо последната ви заплата почти няма значение

Ако доходът ви е бил горе-долу еднакъв последните месеци, изненадите са малко.

Проблем е, когато наскоро сте взели увеличение. Тогава в изчислението влизат и по-старите, по-ниски доходи от началото на 18-месечния период и обезщетението пада под очакванията ви.

Обратното също се случва, и то във ваша полза: ако доходът ви е спадал, старите по-високи заплати от периода дърпат средното нагоре.

Болнични без изненади: кой плаща, колко и кога

А ако през тези 18 месеца сте имали дупки в осигуряването

Не всеки е бил на пълен работен режим цели година и половина назад. Законът е предвидил и това.

За дните, в които не сте били осигурени за общо заболяване и майчинство - например при определени видове неплатен отпуск - при изчислението се взима минималната работна заплата за съответния период.

А ако през част от тези 18 месеца сте получавали друго обезщетение - за болничен, бременност и раждане или осиновяване - влиза доходът, от който е било изчислено то.

Проценти не падат допълнително с времето

Тук има разпространена заблуда: че колкото по-дълго се проточи болничният, толкова по-малко процентно ще получавате. Не е така. Формулата си остава 80% от 18-месечната база, с тавана до нетното възнаграждение, независимо дали болничният е седмица или три месеца.

Общата сума расте просто защото дните се трупат, не защото процентът се качва или пада. Затова истинският въпрос не е „колко дълго съм в болничен", а „какъв е бил доходът ми предходната година и половина" - той решава всичко.

Изключение: трудова злополука

При злополука на работа или професионална болест НОИ плаща 90%, а не 80% - по-щедро условие спрямо обичайния болничен.

Трудова злополука: Какви са задълженията на работодателя и вашите права

Кой изобщо има право на обезщетение

Трябват ви поне 6 месеца осигурителен стаж за риска „общо заболяване и майчинство“. Не е нужно да са непрекъснати, нито при един и същ работодател.

Самоосигуряващите се също имат право, стига да са избрали изрично да се осигуряват за този риск.

Размерът на болничния в крайна сметка зависи от няколко неща - осигурителния доход през предходните 18 месеца, броя на дните в болничен и основанието, по което се изплаща обезщетението.

Автор: Маргарита Костадинова
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