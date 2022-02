Берлинале се опълчи на пандемията с червен килим и прожекции в киносалоните

В ъпреки новото настъпление на пандемията, организаторите на Международния кинофестивал в Берлин се подготвиха добре, за да ѝ се опълчат и да дадат възможност на кинематографите и на любителите на киното да се насладят на истинско фестивално изживяване.

Тази година Берлинале ще е пред публика

След миналогодишното онлайн издание, Берлинале се готви да посрещне с червен килим гостите и звездите в Берлинале паласт на Потсдамер плац в германската столица утре вечер.

Освен с червения килим, Берлинале е подготвен да надвие мрачното настроение на пандемията с прожекции и премиери с участие на живо на режисьори и звезди.

Berlinale goes live... at CET on YouTube:

👉Press Conf. int. Jury: 10:30am-11am

👉Press Conf. "Peter von Kant" (Competition): 1:05pm-1:45pm

👉Red Carpet & Opening Ceremony: 7pm-open

Find all streams on our website: https://t.co/yBQ0rbEtjY or YouTube: https://t.co/RB2z41pKtJ 📽️🎞️ pic.twitter.com/9DUnaT65pU — Berlinale (@berlinale) February 10, 2022

В средата на януари Берлинският сенат и кметицата на Берлин Франциска Гифай разрешиха на организаторите да проведат кинофестивала пред публика, макар и с някои ограничения.

Продължителността на кинофестивала бе намалена и той ще е от 10 до 16 февруари. Първоначалните планове бяха да се проведе от 10 февруари до 20 февруари.

Франсоа Озон открива фестивала на 10 февруари с "Петер фон Кант" - "свободна" адаптация с Изабел Аджани на филма на немския режисьор Райнер Вернер Фасбиндер "Горчивите сълзи на Петра фон Кант". Преди това звездите ще преминат по червения килим, но публиката няма да има достъп до тях, няма да има шанс за селфита и автографи. Не се предвиждат и партита по време на фестивала.

Take a closer look at his year's Perspektive Deutsches Kino programme with the head of the section, Linda Söffker, who talked to us about the selection. Find the whole interview now on the Berlinale website: https://t.co/T8pwsT7C3h.#Berlinale2022 #PerspektiveDeutschesKino pic.twitter.com/As9160Jicb — Berlinale (@berlinale) February 9, 2022

Затова пък до 16 февруари творческите екипи ще представят лично филмите си пред публиката на премиери в различни киносалони в Берлин.

Церемонията за наградите "Златна мечка" и "Сребърна мечка" ще бъде на 16 февруари вечерта. Почетната награда "Златна мечка" ще бъде връчена на Изабел Юпер на 15 февруари.

Като компенсация за съкратеното издание на кинофорума, от 17 до 20 февруари в кината, партньори на Берлинале, ще има повторни прожекции на представените филми. Заради пандемията с 50 на сто бяха намалени и местата за публика в кината на фестивала.

Берлинале ще протече при стриктно спазване на всички хигиенни и предпазни мерки във връзка с пандемията. Това означава носене на предпазни маски и представяне на сертификат за ваксиниране или отрицателен тест срещу COVID-19.

Watch the trailer for "Haulout" by Evgenia Arbugaeva and Maxim Arbugaev, with Maxim Chakilev.



A man is waiting to observe a natural event that occurs in the Russian Arctic every year. But ocean warming is taking its toll.



Screening in Berlinale Shorts 2022. #Berlinale pic.twitter.com/Gj0KFaJSow — Berlinale (@berlinale) February 9, 2022

Билетите за прожекциите бяха пуснати в продажба в понеделник на сайта на Берлинале. Организаторите отбелязват, че билети за всяка от прожекциите са достъпни три дни по-рано. Всеки желаещ има право да резервира само по два билета за прожекция.

Осемнадесет филма ще се съревновават за "Златна мечка" на Берлинале. Седемнадесет от тях са световни премиери. Изключение прави филмът "Повикайте Джейн" на Филис Наги, който дебютира на кинофестивала "Сънданс" в САЩ в края на януари.

Сред премиерните продукции са "Бърза азбука на любовта" (Германия, Франция) на Николет Кребиц, "Алкарас" (Испания, Италия) на Карла Симон, "Късче небе" (Швейцария, Германия) на Микаел Кох, "Двете страни на острието" (Франция) на Клер Дени, "Сбогом, Леонора" (Италия) на Паоло Тавиани и други.

Американският кинорежисьор и сценарист от индийски произход М. Найт Шаямалан оглавява журито на 72-ото издание на Берлинале.