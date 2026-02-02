SpaceX иска да сложи 1 млн. сателити в орбита за AI

Време е AI да навлезе в нов етап: полезен на практика и за всички в ежедневието

SpaceX има нова идея за преструктуриране на глобалната компютърна инфраструктура. Компанията на Илон Мъск представи предложение на Федералната комисия по комуникациите (FCC) на САЩ за изстрелване на съзвездие до един милион сателита, захранвани със слънчева енергия, които биха функционирали като орбитални центрове за данни за изкуствен интелект и други изчислителни натоварвания, съобщава The Verge. Ако бъде одобрен и изпълнен, този план би отбелязал едно от най-значителни разширения на космическите технологии в историята.

В заявлението си от края на януари, SpaceX очерта система от сателити, проектирани да използват почти постоянна слънчева енергия в ниска околоземна орбита, за да захранват задачи с изкуствен интелект много по-ефективно и устойчиво, отколкото традиционните наземни центрове за данни. Компанията твърди, че с нарастването на натоварването на изкуствения интелект, което изисква огромна електрическа мощност и охлаждащ капацитет, наземните центрове за данни достигат практически и екологични граници. За разлика от това, сателитите в орбита могат да черпят почти непрекъсната слънчева енергия, значително да намалят нуждите от наземна инфраструктура и да използват вакуума на космоса за пасивно разсейване на топлината.

SpaceX предлага да разположи спътници на височина между приблизително 500 и 2000 километра, разположени в тесни орбитални „черупки“, предназначени да увеличат максимално слънчевата радиовълна и времето за работа на изчислителната система. Повечето комуникации ще се осъществяват чрез лазерни връзки между спътниците, създавайки силно взаимосвързана мрежа, която би могла да използва и съществуващата широколентова констелация Starlink на SpaceX.

Кое ще е устройството, което ще направи AI наистина персонален и практичен асистент

Днес около Земята обикалят около 15 000 спътника. Искането на SpaceX цели одобрение за съзвездие, което е приблизително 100 пъти по-голямо от настоящия флот на Starlink и по-голямо от всички спътници, планирани преди това от други оператори взети заедно. FCC обаче е малко вероятно да одобри един милион сателита. Регулаторите обикновено опростяват подобни големи предложения по време на преговорите.

SpaceX очертава идеята като дългосрочно решение за нарастващите енергийни нужди на изкуствения интелект и машинното обучение. Традиционните центрове за данни вече са причина за значително потребление на електроенергия и вода в световен мащаб, а прогнозите сочат, че това потребление ще нарасне значително през следващото десетилетие. В орбита спътниците могат да улавят слънчева енергия без атмосферни или земни ограничения и да използват естествено радиационно охлаждане, което потенциално намалява както оперативните, така и екологичните разходи.

Достатъчно зряло ли е човечеството, за да се справи със супер AI

Време е AI да навлезе в нов етап: полезен на практика и за всички в ежедневието

Очаквано, критиките и предизвикателствата са в изобилие. Сателитно съзвездие от такъв размер би увеличило значително броя на обектите в околоземната орбита, което би породило опасения относно космическите отпадъци, рисковете от сблъсъци и астрономическото светлинно замърсяване. Космическите агенции и астрономите вече изразиха опасения относно спътниковото претрупване от Starlink. Регулаторните органи ще трябва да се справят и с разпределението на спектъра, управлението на орбиталния трафик и дали ползите за околната среда, рекламирани от SpaceX, надвишават рисковете от такова мащабно разполагане.

Освен това идеята за центрове за данни извън планетата повдига въпроси за това кой контролира критичната компютърна инфраструктура и как ще се регулира достъпът до нея, тъй като изкуственият интелект ще се вгражда все повече във всеки аспект от човешкия живот. Въпреки това предложението на SpaceX отразява мащаба на иновациите и конкуренцията, които биха могли да определят следващата глава както в космическите изследвания, така и в инфраструктурата за изкуствен интелект.

Apple започва AI стратегията си от нулата с нови цели

Започва битка срещу AI "плява", заливаща интернет

Моментът на подаване на това заявление не е случаен. То се появява на фона на съобщения, че Мъск обмисля мащабно сливане на SpaceX, Tesla и xAI. Този орбитален център за данни би служил като гръбнак за тази обединена екосистема.

CES 2026 ни показа, че AI излиза от виртуалния свят и навлиза във физическия

Преследването на AI успехи напълно завладя производителите на чипове

FCC има история на намаляване на заявките на SpaceX. Дори ако пълният милион не бъде одобрен, заявлението задава смела начална оферта за бъдещето на „Orbital Commons“. Отделно няма и заявени срокове колко време ще отнеме изграждането на тази инфраструктура, както и колко и откъде ще е финансирането. Реализирането на подобен проект ще отнеме години.