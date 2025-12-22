Технологии

5 задачи, които вече няма нужда да правим в Windows

Модерните операционни системи вече се грижат за себе си много по-добре и не се налага да вършим някои дейности, които преди бяха задължителни за добрата им и стабилна работа

Мартин Дешев

22 декември 2025, 09:13

Източник: Microsoft

Г одини наред потребителите на Windows са били учени рутинно да извършват няколко задачи по поддръжката, за да поддържат компютрите си в изправност. Но с Windows 10 и Windows 11 много от тези задачи са станали излишни, отбелязва MakeUseOf.

В някои случаи дори могат да причинят повече вреда, отколкото полза. Съвременните версии на Windows автоматизират по-голямата част от това, което наистина е важно, намалявайки нуждата от ръчна намеса и освобождавайки ви от ненужни задачи. 

Една от най-често надценяваните задачи е ръчното почистване на временни файлове. В продължение на десетилетия потребителите пускаха инструменти като „Почистване на диска“, за да освободят място чрез премахване на стари файлове и кеш памет. Въпреки че „Почистване на диска“ все още съществува, Windows има Storage Sense - вградена функция, която автоматично изтрива ненужните файлове, изпразва кошчето и дори управлява локално запазеното съдържание на OneDrive въз основа на вашите настройки.



Златното правило от началото на 2000-те беше: „Ако е бавно, дефрагментирайте го.“ Макар че това беше от съществено значение за механичните твърди дискове (HDD) за организиране на разпръснати данни, то е реликва от миналото за съвременните SSD дискове. SSD използват флаш памет и имат нулева латентност при достъп до различни части на устройството.

Ръчното стартиране на инструмент за дефрагментиране на SSD не осигурява повишаване на производителността и по-лошо, изразходва ненужни „цикли на запис“, което технически може да съкрати живота на устройството. Windows вече управлява вашия SSD, използвайки процес, наречен TRIM, автоматично във фонов режим.



Може би най-упоритият мит в поддръжката на Windows е убеждението, че трябва редовно да се изпълняват почистващи програми за системния регистър. Почистващите програми за системния регистър на трети страни обещават да премахват остарели или „счупени“ записи, за да ускорят компютъра ви, но в действителност системният регистър на Windows е проектиран да обработва излишни записи, без да влияе на производителността.

Инструментите, които променят системния регистър, могат случайно да изтрият ключове, необходими на програмите или на самата система, което води до нестабилност. Съвременният Windows не се нуждае от този вид микроуправление и повечето експерти сега са съгласни, че почистващите програми за системния регистър са реликва от миналото и дори може да навредят вместо да помогнат.





Друга остаряла практика е ръчното стартиране на антивирусни сканирания, ако вече имате работеща надеждна защита. Windows Security (преди Windows Defender) предлага откриване на заплахи в реално време и автоматично сканиране като част от основната операционна система. Освен ако не отстранявате неизправности при предполагаема инфекция или не използвате вторичен инструмент за сигурност, оставянето на Windows да обработва сканирането във фонов режим обикновено осигурява адекватна защита.





Имаше време, когато трябваше да посетите дузина различни уебсайтове на производители, за да намерите най-новите драйвери. Днес Windows Update е изключително ефективен в управлението на хардуерни драйвери. За всичко - от принтери до чипсети, Windows обработва актуализациите автоматично. Единственото изключение остават специализираните графични карти (Nvidia, AMD или Intel) за висок клас игри или работни станции, където все още се препоръчва използването на специалното приложение на производителя. За всичко останало бутонът „проверка за актуализации“ е всичко, от което се нуждаете.

Редактор: Мартин Дешев
лаптоп компютър Windows софтуер памет операционна система файлове технологии




