Роботи бягаха редом с хора на полумаратон в Пекин

В Пекин се проведе първият съвместен полумаратон, в който участваха едновременно хора и хуманоидни роботи, съобщава South China Morning Post. За пръв път човек и робот се състезават директно в подобно състезание и резултатите са показателни за напредъка на роботите.

Хората победиха хуманоидите с лекота докато роботите изпитваха трудности - бягаха бавно, спъваха се, падаха и често се нуждаеха от помощ. Но пък и хората бяха доста повече - 12 000 участници и едва 21 хуманоида, като за тях имаше отделно трасе, за да няма проблеми с реалните хора.

Едва шест робота успяха да завършат състезанието, макар и доста зад времената на победителите хора. Победител при роботите е Tien Kung Ultra, разработен от UBTech и Пекинския иновационен център за хуманоидни роботи. Той е пробягал полумаратона за 2 часа и 40 минути, като се е нуждаел от три смени на батериите и е паднал веднъж.

Това все пак е по-добър резултат от някои хора. Най-слабото постижение на човешките участници е 3 часа и 10 минути. Освен това Tien Kung Ultra е единственият робот, който се квалифицира за наградата, която получават и хората за постигане на определено време в полумаратона.

Humanoid robots completed their first global half-marathon in Beijing on Saturday, with Tiangong Ultra, developed by the Beijing Humanoid Robot Innovation Center, claiming victory with a time of 2 hours, 40 minutes, and 42 seconds—leading the 21.0975 km race among 20 teams. pic.twitter.com/3mkpwMEuD9