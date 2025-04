ChatGPT превръща хората в кукли: Тъмната страна на забавлението

Д окато скролвате в социалните медии, може да сте попаднали на миниатюрни версии на вашите близки и приятели, пише BBC.

Това е част от нова тенденция, при която хората използват инструменти за генеративен изкуствен интелект (ИИ) като ChatGPT и Copilot, за да се опаковат - буквално - като кукли Барби и фигурки.

Това стана тенденция онлайн, след като марките и инфлуенсърите се впуснаха да създават своите миниатюри.

Някои обаче призовават хората да се въздържат от тази на пръв поглед невинна тенденция, като казват, че страхът от пропуснати ползи не бива да надделява над опасенията за използването на енергия и данни от изкуствения интелект.

Как работи генераторът на кукли с изкуствен интелект?

Може да звучи сложно, но процесът е прост.

Хората качват своя снимка в инструмент като ChatGPT, заедно с писмени указания, които обясняват как искат да изглежда крайната снимка.

Тези инструкции са наистина важни.

Те съобщават на инструмента за изкуствен интелект всичко, което трябва да генерира - от предметите, с които човекът иска да се появи, до вида на опаковката, в която трябва да се намират - което включва имитиране на кутията и шрифта на популярни играчки като Барби.

Мнозина онлайн го персонализират допълнително с името, работата и избора на облекло.

Въпреки че това не винаги се получава, мнозина споделят и някои от забавните грешки, които инструментите са допуснали и при които куклите не приличат на тях.

Подобно на други генеративни инструменти за изкуствен интелект, генераторите на изображения също са склонни да си измислят неща и могат да правят предположения за това как трябва да изглежда някой.

И не само обикновените хора ги използват - тенденцията е възприета от множество марки онлайн, включително компанията за красота Mario Badescu и дори Royal Mail.

Каква е привлекателността?

Тенденциите идват и си отиват, но поради самото си естество могат да накарат хората да се чувстват принудени да участват, за да не пропуснат нещо.

„Генеративният изкуствен интелект улеснява и ускорява създаването на тенденции и използването им“, казва Жасмин Енберг, главен анализатор на социалните медии в eMarketer.

Тя казва, че технологията е направила по-бързо и лесно създаването на онлайн съдържание, което може да има неочаквания ефект да ускори темпото, с което другите потребители на социалните медии се дразнят от него.

Но тя вярва, че тенденциите, задвижвани от ИИ, ще се появяват по-редовно във фийдовете ни, „тъй като технологията става по-редовна част от цифровия ни живот“.

Какви са големите опасения?

Макар че забавният характер на тенденцията може да е привлякъл хората към нея, тя предизвика критики от страна на някои хора, загрижени за въздействието ѝ върху околната среда.

Професор Джина Неф от университета „Куин Мери“ в Лондон казва пред BBC, че ChatGPT „изгаря енергия“, а центровете за данни, използвани за захранването му, консумират повече електроенергия за една година от 117 държави.

„В моята къща се шегуваме, че всеки път, когато създадем един от тези мемове с изкуствен интелект, той убива едно дърво. Това, разбира се, е хипербола, но спокойно може да се каже, че генерирането на съдържание с изкуствен интелект не е без разходи и може би трябва да мислим за него и да го използваме по различен начин“, казва Ланс Уланов, редактор на американското издание TechRadar, в статия за тенденцията.

Хората също така изразиха опасения, че за създаването на технологията, която генерира изображения, без да се заплаща за тях, може да са използвани данни, защитени с авторски права.

„ChatGPT Барби представлява тройна заплаха за личния ни живот, културата и планетата ни. Въпреки че персонализацията може да е приятна, тези системи поставят марки и герои в блендер, без да носят отговорност за получената каша“, казва Неф.

Джо Бромилоу, директор „Социални мрежи и влиятелни личности“ в PR и творческа агенция MSL UK, пита: „Заслужава ли си сладкият и забавен резултат?“

„Ако наистина искаме да използваме правилно изкуствения интелект, трябва да поставим предпазни огради около начина, по който го използваме съвестно“, казва тя.