OpenAI пусна най-усъвършенствания си генератор на изображения и превзе социалните мрежи

OpenAI пусна най-усъвършенствания си генератор на изображения чрез актуализация на Chat GPT-4o, която позволява на потребителите да генерират изображения в стил студио "Гибли", пише Hindustan Times.

Социалните медии са завладени от мемета, сцени и снимки в стила на студио "Гибли" чрез новата функция на ChatGPT с изкуствен интелект. Интернет потребителите, бизнес организациите, влиятелните личности, политическите партии и лидерите изпробваха тази тенденция.

Изкуството на студио "Гибли" се отнася до изображения с пастелни и приглушени цветове и сложни детайли.

Създателят на ChatGPT OpenAI изглежда е пуснал тази функция за генериране на изображения с изкуствен интелект за безплатните потребители, съобщава Mint.

На 26 март гигантът на AI обяви: „4о генериране на изображения пристигна. То започва да се разпространява от днес в ChatGPT и Sora за всички потребители на Plus, Pro, Team и Free.“

Съобщението предизвика вълнение в интернет, като потребителите на мрежата превърнаха своите истински снимки в анимирани изображения в стил Гибли. Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Атлман се включи в X, за да каже, че графичните процесори се „разтапят“ поради мащабното използване на функцията.

„Супер забавно е да виждаш как хората обичат изображенията в ChatGPT. но нашите графични процесори се топят. Ще въведем временно някои ограничения на скоростта, докато работим по това да я направим по-ефективна. Надяваме се, че това няма да е задълго! Безплатното ниво на ChatGPT скоро ще получи 3 изображения на ден“, обяви Алтман.

