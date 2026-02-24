Урсула фон дер Лайен в Киев за четвъртата годишнина от руската офанзива

У рсула фон дер Лайен обяви, че е пристигнала в Киев, в деня на четвъртата годишнина от руската офанзива, за да "потвърди, че Европа подкрепя Украйна финансово, военно и през цялата тази сурова зима", предаде Франс прес.
In Kyiv for the tenth time since the start of the war.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2026
To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter.
To underscore our enduring commitment to Ukraine’s just fight.
And to send a clear message to the Ukrainian… pic.twitter.com/iULkEQji16
Председателката на Европейската комисия, която посочи, че посещава украинската столица за десети път от началото на нашествието, подчерта, че иска "да изпрати ясно послание към украинския народ и към агресора: няма да се откажем, докато мирът не бъде възстановен".
Tonight, we adorn our European institutions with the colours of Ukraine.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 23, 2026
Two colours, carrying the spirit of courage.
⁰Two colours, burning with resistance.
Four years into Russia’s full-scale war, these colours are shining brighter than ever
Slava Ukraini. pic.twitter.com/Ctu4bPYOwI
"Мир при условията на Украйна", подчерта Фон дер Лайен, цитирана от Укринформ.
On the eve of the 4th anniversary of Russia’s full-scale war, we raise the Ukrainian flag at our headquarters.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 23, 2026
So it can fly proudly at the heart of our Union, where it belongs.
One day Ukraine will be safe.
Ukraine will be free.
Ukraine will be part of our European family. pic.twitter.com/Kftyl579lm
Тя беше посрещната на киевската гара от украинския външен министър Андрий Сибига.
Welcome to Kyiv, dear allies, and thank you for standing with Ukraine today and throughout four years of Russia’s brutal full-scale war.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 24, 2026
I was glad to welcome @EU_Commission President @vonderleyen and @eucopresident Antonio Costa at the Kyiv Central.
February 24th, 2022, has… pic.twitter.com/p9v1YJMxOc
Очаква се по-късно тя да участва в тристранна среща с украинския президент Володимир Зеленски заедно с председателя на Европейския съвет Антонио Коста. Те също така планират да участват във видеоконференцията на Коалицията на желаещите, която обединява съюзниците на Киев.
Руската офанзива стана най-кървавият конфликт в Европа от края на Втората световна война, като причини стотици хиляди смъртни случаи и ранени. Тя също така предизвика геополитически сътресения, подтиквайки много европейски страни да увеличат военните си разходи с оглед на възможен сблъсък с Москва, отбелязва АФП.