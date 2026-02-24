Свят

Урсула фон дер Лайен в Киев за четвъртата годишнина от руската офанзива

Председателката на Европейската комисия засилва финансовата, военната и политическата подкрепа за Украйна, като се среща с президента Володимир Зеленски

Обновена преди 13 минути / 24 февруари 2026, 08:53
Урсула фон дер Лайен в Киев за четвъртата годишнина от руската офанзива
Източник: gettyimages

У рсула фон дер Лайен обяви, че е пристигнала в Киев, в деня на четвъртата годишнина от руската офанзива, за да "потвърди, че Европа подкрепя Украйна финансово, военно и през цялата тази сурова зима", предаде Франс прес.

Председателката на Европейската комисия, която посочи, че посещава украинската столица за десети път от началото на нашествието, подчерта, че иска "да изпрати ясно послание към украинския народ и към агресора: няма да се откажем, докато мирът не бъде възстановен".

"Мир при условията на Украйна", подчерта Фон дер Лайен, цитирана от Укринформ.

Тя беше посрещната на киевската гара от украинския външен министър Андрий Сибига.

Очаква се по-късно тя да участва в тристранна среща с украинския президент Володимир Зеленски заедно с председателя на Европейския съвет Антонио Коста. Те също така планират да участват във видеоконференцията на Коалицията на желаещите, която обединява съюзниците на Киев.

Руската офанзива стана най-кървавият конфликт в Европа от края на Втората световна война, като причини стотици хиляди смъртни случаи и ранени. Тя също така предизвика геополитически сътресения, подтиквайки много европейски страни да увеличат военните си разходи с оглед на възможен сблъсък с Москва, отбелязва АФП.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Урсула фон дер Лайен Киев Война в Украйна Европейска подкрепа Владимир Зеленски Европейска комисия Руска офанзива Военна помощ Финансова помощ Геополитически сътресения
Последвайте ни

По темата

Днес е празник! Не пипайте нож или ножица

Днес е празник! Не пипайте нож или ножица

Полицай загина при експлозия пред гара в Москва

Полицай загина при експлозия пред гара в Москва

Революция в администрацията: Принципът „епизод от живота“ ни освобождава от ролята на куриери

Революция в администрацията: Принципът „епизод от живота“ ни освобождава от ролята на куриери

Сестрата на Ким Чен-ун е повишена в ръководен пост на управляващата партия в КНДР

Сестрата на Ким Чен-ун е повишена в ръководен пост на управляващата партия в КНДР

Пенсионирането става по-трудно

Пенсионирането става по-трудно

pariteni.bg
Най-популярните методи за кражба на кола чрез хакерски трикове

Най-популярните методи за кражба на кола чрез хакерски трикове

carmarket.bg
Кабинетът
Ексклузивно

Кабинетът "Гюров" смени всички областни управители

Преди 14 часа
Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев
Ексклузивно

Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев

Преди 10 часа
Ексклузивно

"Едва не загубих крака си": Линдзи Вон за тежката травма на Зимните олимпийски игри

Преди 11 часа
Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн
Ексклузивно

Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Опит за преврат в Сърбия - двама планирали нападение над Вучич и семейството му</p>

Опит за държавен преврат в Сърбия - двама планирали нападение над Александър Вучич и семейството му

Свят Преди 17 минути

Полицията в Кралево арестува двама мъже по подозрение, че са планирали насилствено сваляне на президента и атакуване на служители на МВР

Земетресение разтърси Тайван

Земетресение разтърси Тайван

Свят Преди 44 минути

Трусът за кратко е разлюлял сгради в столицата Тайпе

<p>МО обяви колко пакета помощ за Украйна са изпратени от началото на войната</p>

България е предоставила 13 пакета военна и хуманитарна помощ за Украйна

България Преди 1 час

Министерството на отбраната разкри броя на пакетите от началото на войната, като съдържанието остава класифицирано

<p>Предизборната машина се задвижва - тече регистрацията за парламентарния вот</p>

Старт на регистрацията за парламентарните избори през април 2026 г.

България Преди 1 час

Кампанията започва на 20 март, а депозитът за участие е 1278,23 евро.

<p>&quot;Купувачо, бъди нащрек!&quot;&nbsp;- нова търговска офанзива на&nbsp;Тръмп</p>

"Купувачо, бъди нащрек!" - Тръмп заплаши с по-високи мита след решение на Върховния съд на САЩ

Свят Преди 1 час

Президентът предупреди, че ще използва други търговски закони, ако партньорите нарушат договореностите.

<p>Експлозия в открито море - Вашингтон удари по трафикантите</p>

Видео показва експлозия на лодка след удар на САЩ в Карибско море

Свят Преди 2 часа

Операцията предизвика нови критики заради действия в международни води

Родени гении: Три зодии с изключителен ум и шесто чувство

Родени гении: Три зодии с изключителен ум и шесто чувство

Любопитно Преди 2 часа

Тези зодиакални знаци съчетават проницателност и интуиция, което води до мъдри инстинкти, духовни прозрения, находчиво решаване на проблеми и силни аури

<p>24 февруари: Денят, в който от календара &bdquo;изчезнаха&ldquo; 14 дни</p>

24 февруари: Денят, в който от календара „изчезнаха“ 14 дни

Любопитно Преди 2 часа

БезГранично: Португалия - икономически перспективи и ключови стъпки за бизнес

БезГранично: Португалия - икономически перспективи и ключови стъпки за бизнес

БезГранично Преди 2 часа

Какво трябва да знае всеки чуждестранен предприемач и специалист, който планира кариера в Португалия

4 години от сутринта, в която Путин обяви война на света (ОБЗОР)

4 години от сутринта, в която Путин обяви война на света (ОБЗОР)

Свят Преди 2 часа

Хронология на съпротивата: Как Украйна оцеля, защо Западът се поколеба и какъв нов световен ред се ражда от руините на Бахмут и Мариупол

От дъжд до сняг и силен вятър, как ще се промени времето

От дъжд до сняг и силен вятър, как ще се промени времето

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Погледнете нагоре! Наблюдаваме „парад на планетите“ този уикенд

Погледнете нагоре! Наблюдаваме „парад на планетите“ този уикенд

Любопитно Преди 12 часа

Тази събота Меркурий, Венера, Юпитер и Сатурн ще могат да се наблюдават с просто око при ясно небе. Уран и Нептун ще бъдат видими само с бинокъл или телескоп

Синдромът на Турет в центъра след расистка обида на церемонията БАФТА – ето какво представлява

Синдромът на Турет в центъра след расистка обида на церемонията БАФТА – ето какво представлява

Свят Преди 12 часа

Синдромът на Турет е нелечимо неврологично състояние, което предизвиква неволни звуци или движения, известни като тикове

Явор Серафимов

Зам.-главният секретар на МВР Явор Серафимов: В болница съм

България Преди 13 часа

Бившият директор на ГДБОП и настоящ заместник главен секретар на МВР се свърза с NOVA, за да направи това уточнение във връзка с апела на вътрешния министър от тази вечер към медиите

Синът на Роб Райнър отрече вината си за смъртта на родителите си

Синът на Роб Райнър отрече вината си за смъртта на родителите си

Свят Преди 13 часа

Според обвинението, Ник е намушкал смъртоносно родителите си в дома им в ранните сутрешни часове на 14 декември 2025 г., след което е избягал от мястото

Фицо: Словакия ще спре извънредния износ на електроенергия за Украйна

Фицо: Словакия ще спре извънредния износ на електроенергия за Украйна

Свят Преди 14 часа

Електроенергията от Унгария и Словакия съставлява около 70 процента от вноса на Украйна и е от изключителна важност за страната

Всичко от днес

От мрежата

Спрете прекомерния лай на кучето си: Какво действително работи

dogsandcats.bg

Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

dogsandcats.bg
1

Музикант записа „мелодията” на река Янтра

sinoptik.bg
1

Хиляди на кастинг за "Спасители на плажа"

sinoptik.bg

Лед, висша мода и българска грация: Александра Фейгин завладя италианския Vogue

Edna.bg

Иво Димчев с първа победа в “Като две капки вода”

Edna.bg

Започват реваншите в Шампионска лига

Gong.bg

Обвинения за данъчни измами спират първенството на Аржентина

Gong.bg

Колко от левовете в банкноти и монети са изтеглени и какво ще се случи с тях

Nova.bg

Жива верига пред блок в „Студентски град“ заради спорен строеж, който заплашва да блокира достъпа до сградата

Nova.bg