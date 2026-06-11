Защо всички спят със слой цинков оксид върху лицето си?

Н овата тенденция в социалните мрежи насърчава хората да нанасят дебел слой цинков оксид преди лягане с обещания за по-спокойна, по-чиста и сияйна кожа. Според специалистите обаче ефектът не е толкова еднозначен, а прекомерната употреба може да доведе до нежелани последици.

Когато интернет започне да ви убеждава да покриете лицето си с плътен слой цинков оксид, неизбежно възниква въпросът защо. Дълго време смятан за универсално средство за всичко, от обриви и акне до защита от слънцето, този гъст бял крем никога не е бил особено бляскав, но често се оказва ефективен.

В типичния стил на TikTok обаче съставката беше преоткрита като нощен козметичен ритуал. Потребители нанасят непрозрачни слоеве от пастообразния продукт преди сън с надеждата сутринта кожата им да бъде по-спокойна, по-чиста и по-свежа. Но заслужава ли си тази популярност? Експертите дават своя отговор.

Според трихолога и медицински специалист д-р Зеба Умар цинкът е минерал, който е изключително благоприятен за кожата благодарение на своите успокояващи, възстановяващи и противовъзпалителни свойства.

„В козметиката цинкът често се използва за контрол на омазняването, намаляване на акнето, успокояване на раздразненията и поддържане на кожната бариера. Традиционно цинковият оксид присъства в продукти като кремове против подсичане и слънцезащитни средства, защото защитава и успокоява кожата много ефективно. Именно затова и днес остава основна съставка в дерматологията и естетичната грижа за кожата“, обяснява тя.

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Цинк PCA срещу цинков оксид

Окулопластичният хирург д-р Мариям Замани посочва, че в козметичните продукти цинкът най-често се среща под две форми, цинков оксид и цинк PCA, като всяка изпълнява различни функции.

„Цинковият оксид е минерално съединение, което образува защитен слой върху кожата, отразява ултравиолетовите лъчи и намалява въздействието на факторите от околната среда. Отдавна се използва в дерматологията заради своите успокояващи свойства, способността си да укрепва кожната бариера и да подпомага зарастването на рани“, казва тя.

По думите ѝ цинк PCA е по-биологично активна форма, която влияе върху регулирането на себума и микробния баланс на кожата.

„Традиционно цинкът се свързва с възстановяване, защита и контрол, особено при увредена или реактивна кожа. Той не е революционна съставка в естетичен смисъл, но е фундаментален за стабилизирането на кожните функции“, допълва специалистката.

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Защо именно цинк?

На първо място стоят ползите. Според експертите цинкът вероятно е една от най-подценяваните съставки в грижата за кожата.

„Неговите предимства се основават на способността му да възстановява баланса“, казва д-р Замани.

Цинкът има противовъзпалително действие, антимикробни свойства, регулира производството на себум и подпомага множество други процеси в кожата.

Освен това цинковият оксид осигурява широкоспектърна физическа защита от слънчевите лъчи, ключов фактор за запазването на колагена.

„Цинкът не създава директно сияйна кожа. Той създава условията, при които здравата кожа може да функционира оптимално“, обяснява тя.

Популярността на тенденцията за нощно нанасяне се дължи най-вече на бързия визуален ефект. Само след едно приложение кожата може да изглежда по-спокойна, по-малко зачервена и по-равномерна.

„Мисля, че тази тенденция набра скорост, защото хората все повече се насочват към възстановяване на кожата, вместо към агресивни процедури“, отбелязва д-р Умар.

Тя обаче предупреждава, че повече невинаги означава по-добре.

„Тънък слой може да подпомогне кожната бариера, но ежедневното използване на дебели пластове цинкови кремове може да бъде твърде тежко за някои типове кожа и дори да запуши порите при по-мазна кожа“, казва специалистката.

Според д-р Замани няма универсално решение, което да е подходящо за всички.

„Цинкът работи най-добре, когато се използва целенасочено, а не като нощен ритуал за всеки. Красивата и здрава кожа не се постига чрез моментално потискане на всички проблеми, а чрез подкрепа на естествените ѝ функции във времето“, добавя тя.

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Възможни странични ефекти

Недостатъкът на използването на цинковия крем като нощна маска е, че именно факторът, който прави кожата да изглежда по-спокойна, може да създаде проблеми под повърхността.

„Твърде честото нанасяне на дебели слоеве цинкови кремове може да запуши порите, да създаде прекомерно оклузивна среда и да провокира нови пъпки, особено при мазна и склонна към акне кожа“, предупреждава д-р Умар.

Тя допълва, че някои формули, съдържащи киселини или ароматизатори, могат допълнително да раздразнят чувствителната кожа.

В крайна сметка тези продукти първоначално са създадени като краткосрочно решение за възпалена кожа, обриви и раздразнения.

Според д-р Замани продължителното задържане на дебел слой крем върху кожата през нощта може да задържа топлина, пот и замърсявания, което с времето води до запушване на порите и неравномерна текстура.

„Това, което изглежда по-спокойно на повърхността, не винаги означава по-здрава кожа на клетъчно ниво“, обяснява тя.

Експертката предупреждава още, че прекомерното разчитане на цинкови кремове може да наруши естествената способност на кожата сама да се регулира и възстановява.

При правилна употреба обаче продуктът може да бъде много полезен за раздразнена, чувствителна или склонна към акне кожа, стига да се нанася в тънък и целенасочен слой.

Специалистите подчертават, че цинковите кремове са най-ефективни като краткосрочно лечение, а не като ежедневен ритуал за цялото лице, особено при мазна кожа и кожа с акне.

Хората със суха кожа, склонна към запушване на порите, трябва да бъдат особено внимателни, тъй като дебелите нощни слоеве могат бързо да преминат от успокояващи към задушаващи кожата.

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По-безопасни алтернативи

„Разговорът не е за това да правим повече, а да правим по-прецизни неща“, съветва д-р Замани.

Вместо да се разчита на силно оклузивни тенденции, тя препоръчва продукти, които работят в синхрон с естествената биология на кожата.

Церамидите, холестеролът и есенциалните мастни киселини подпомагат възстановяването на кожната бариера, намаляват възпалението и насърчават оздравителните процеси, без да създават толкова тежък и запечатващ слой.

Ниацинамидът също може да намали възпалението и да повиши устойчивостта на кожата.

Витамин А, когато се въвежда правилно в грижата за кожата, остава златният стандарт за поддържане на колагена и обновяването на клетките.

Азелаиновата киселина пък може деликатно да намали зачервяванията и обривите, без да нарушава естествения баланс на кожата.

„В сравнение с нанасянето на дебели слоеве цинков крем, тези съставки са по-балансирани за ежедневна употреба. Те също осигуряват успокояващ и възстановяващ ефект, но с по-малък риск от запушване на порите и претоварване на кожата“, заключава д-р Умар.