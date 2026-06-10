Американският министър на отбраната предупреди Куба

А мериканският министър на отбраната Пийт Хегсет отправи предупреждение към кубинското правителство, като заяви, че снабдяването с оръжия, способни да достигнат територията на САЩ или американската военноморска база в Гуантанамо, Куба, би довело до конфликт, след който комунистическото правителство в Хавана ще падне, съобщи "Ройтерс".

На посещение в базата в Гуантанамо Хегсет изнесе реч пред американските военнослужещи и подчерта, че въпреки предупреждението си все още се надява на конструктивни отношения между Вашингтон и Хавана.

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

"Би било неразумно кубинското правителство да се стреми да получи достъп до оръжия, които могат да достигнат тази база или територията на САЩ", каза той, без да уточни за какви конкретно оръжейни системи става въпрос.

По думите му подобна стъпка би провокирала конфронтация, която Куба нито желае, нито би могла да издържи. "Нито една държава в света не може да се сравнява с възможностите на САЩ", добави Хегсет.