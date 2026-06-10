България

Хидроагрегат 3 на ПАВЕЦ „Чаира“ получи Акт 16

Електроцентралата вече участва с 420 мегавата в електроенергийната система

Николай Киров Николай Киров

10 юни 2026, 22:43
Хидроагрегат 3 на ПАВЕЦ „Чаира“ получи Акт 16
Източник: МС

Х идроагрегат 3 на ПАВЕЦ „Чаира“ успешно премина държавна приемателна комисия и получи Акт 16, с което официално е въведен в редовна експлоатация. Електроцентралата вече участва с 420 мегавата в електроенергийната система на България, съобщиха от Националната електрическа компания (НЕК).

От компанията посочват, че комисията е удостоверила, че рехабилитацията е извършена в съответствие с работния проект и при спазване на всички изисквания на българското законодателство. С издаването на разрешението за ползване приключва финалният етап от възстановяването на съоръжението.

Министър Малинов: Възобновяването на работата на ПАВЕЦ "Чаира" е приоритет

Според НЕК възстановяването на хидроагрегата е резултат от последователната работа на инженерните екипи и прилагането на иновативно техническо решение. Компанията подчертава, че ПАВЕЦ „Чаира“, която е най-голямата помпено-акумулираща водноелектрическа централа на Балканите, има ключова роля за балансирането на електроенергийната система на фона на нарастващия дял на възобновяемите енергийни източници и по-волатилните регионални пазари.

Паралелно с това НЕК продължава работата по възстановяването на хидроагрегат 1. Дейностите се изпълняват от японската корпорация „Тошиба“ (Toshiba) по утвърден график, като се очаква ремонтът да приключи през 2028 г. Компанията подготвя и следващите етапи по възстановяването на хидроагрегат 4.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Камелия Цветанова    
ПАВЕЦ Чаира НЕК хидроагрегат
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