11 юни: Генерална репетиция за ужаса - как H1N1 промени света за часове

И сторията обича да ни напомня колко уязвими сме в своята цивилизована сигурност. На 11 юни 2009 г., в Женева, Световната здравна организация (СЗО) изрича една дума, която човечеството не беше чувало официално от четири десетилетия. Дума, която стряска, изолира и променя ритъма на планетата – пандемия.

Свинският грип, причинен от новия щам на вируса H1N1, се превърна в първото голямо изпитание за глобализирания свят на XXI в. В онзи юнски ден тогавашният генерален директор на СЗО, д-р Маргарет Чан, излезе пред световните медии, за да обяви фаза 6 – най-високата степен на тревога. Светът се изправи пред невидим враг, който се разпространяваше по-бързо от дезинфектантите по рафтовете в аптеките.

Скритият враг от мексиканските ферми

Всичко започна тихо, месеци преди официалното изявление, в ранната пролет на 2009 г. Първите огнища бяха регистрирани в Мексико и Съединените щати. Вирусът се оказа генетичен коктейл – безпрецедентна комбинация от птичи, човешки и свински грипни вируси, към която човешката имунна система нямаше предварително изградена защита.

За разлика от сезонния грип, който традиционно атакува най-възрастните и уязвими членове на обществото, H1N1 показа необичайно и плашещо лице. Той поразяваше предимно млади и здрави хора, бременни жени и деца. Новината за бързото разпространение на заразата отприщи вълна от колективна тревожност.

Терминът „свински грип“ накара милиони хора да спрат да консумират свинско месо, въпреки уверенията на учените, че вирусът не се предава чрез храната, а по въздушно-капков път – чрез кашляне, кихане и допир. На летищата по целия свят започнаха да се появяват термокамери, а маските станаха новия и нежелан моден аксесоар.

Първата пандемия в ерата на социалните мрежи

Обявяването на глобална пандемия на 11 юни не беше изненада за медицинската общност, но беше огромен психологически шок за обществеността. Към онзи момент вирусът вече беше открит в близо 80 държави, а регистрираните случаи надхвърляха 28 000. Важно е да се отбележи, че това беше първата пандемия в ерата на интернет и зараждащите се тогава социални мрежи. Информацията, и за съжаление дезинформацията, се разпространяваше по-бързо от самия вирус.

СЗО понесе вълна от критики. От една страна, организацията беше обвинявана, че е закъсняла с реакцията си, а от друга – че е преувеличила опасността и е създала излишна паника, облагодетелствайки фармацевтичните гиганти, които бързаха да произведат милиони дози ваксини. Истината, както винаги, се оказа някъде по средата. Вирусът се оказа изключително заразен, но за щастие, не толкова смъртоносен, колкото първоначалните мрачни прогнози вещаеха.

Равносметката и уроците, които забравихме

През август 2010 г. СЗО официално обяви края на пандемията от H1N1. По официални данни на организацията, лабораторно потвърдените смъртни случаи бяха малко над 18 500. Последвалите мащабни научни изследвания и моделирания обаче разкриха много по-мрачна реалност – смята се, че действителният брой на жертвите в световен мащаб е бил между 150 000 и 575 000 души, като голяма част от тях са в Африка и Югоизточна Азия, където достъпът до здравеопазване е ограничен.

Днес, 17 години по-късно и след преживяното от нас с COVID-19, събитията от 11 юни 2009 г. изглеждат като генерална репетиция, която светът не разбра напълно. Свинският грип беше сериозно предупреждение. Той ни показа, че в един дълбоко свързан свят границите са просто линии на картата, а общественото здраве не е национален, а общочовешки въпрос. Щамът H1N1 не изчезна – той просто стана част от сезонните грипове, с които се борим всяка зима, оставяйки ни спомена за деня, в който глобалната медицина трябваше да порасне за броени часове.

Живата факла на Сайгон

Има мигове в човешката история, които разсичат времето на „преди“ и „след“. Мигове, толкова визуално и емоционално разтърсващи, че променят хода на империи и отварят очите на целия свят за несправедливости, останали дълго скрити зад паравана на голямата геополитика. На 11 юни 1963 г. по улиците на Сайгон потича не просто кръв, а течно гориво, което възпламенява една от най-могъщите и тихи революции на духа.

В този горещ юнски вторник един възрастен будистки монах пристъпва тихо към своето последно убежище на земята – оживено кръстовище в сърцето на южновиетнамската столица. Името му е Тит Куанг Дък. Неговото оръжие не е пушка или граната, а непоколебима, почти свръхестествена воля за мир и справедливост.

Предизвестеният бунт на тихите

За да разберем защо един 67-годишен мъж избира толкова мъчителна смърт, трябва да се върнем към корените на драмата, погълнала Южен Виетнам в началото на 60-години на миналия век. Под повърхността на Сайгон кипи дълбоко недоволство. Начело на държавата стои президентът Нго Дин Дием – фанатичен католик, чийто режим провежда системна и агресивна политика на дискриминация срещу будисткото мнозинство, съставляващо над 70% от населението на страната.

Капката, която прелива чашата на търпението, пада само месец по-рано, през май 1963 г., в град Хуе. Правителството забранява издигането на будисткия флаг по време на свещения празник Весак (рождението на Буда), докато само дни преди това Ватиканският флаг е развяван свободно в чест на брата на президента – архиепископ Нго Дин Тхук. Последвалите мирни протести са смазани от правителствените войски с огън и сила, оставяйки девет цивилни жертви, сред които и деца. Будистката общност осъзнава, че мълчанието вече е равносилно на съучастие.

Пламъкът на абсолютното спокойствие

На 11 юни колона от будистки монаси и монахини тръгва на шествие по улиците на Сайгон. Когато стигат до пресечката на булевард „Фан Дин Пхунг“ и улица „Ле Ван Дует“, колата, водеща процесията, спира. От нея излиза Тит Куанг Дък. С бавни, ритуални движения той сяда в поза „лотос“ директно върху топлия асфалт, заобиколен от стотици свои братя по вяра, които бързо образуват плътен кръг, за да не позволят на полицията да се намеси.

June 11, 1963

Buddhist monk Thích Quảng Đức burns himself with gasoline in a busy Saigon intersection to protest the lack of religious freedom in South Vietnam. pic.twitter.com/PCFW4i8qt7 — History Calendar (@historycalendar) June 11, 2019

Друг монах изважда от багажника на автомобила пет галона бензин (малко под 19 литра) и го излива до последната капка върху главата на седящия в покой Тит Куанг Дък. Той остава неподвижен. В ръцете си държи броеница, а устните му тихо шепнат последната молитва за мир и равенство.

Тогава Тит Куанг Дък сам драсва клечката кибрит. За броени секунди пламъците го поглъщат изцяло. Свидетелите на събитието онемяват. Докато плътта му изгаря под безмилостния огън, Тит Куанг Дък не проронва нито един стон, не помръдва нито един мускул и не променя позата си. Този панорамен контраст между яростта на огъня и абсолютното, почти божествено спокойствие на умиращия монах парализира присъстващите. Мнозина падат на колене, плачейки и молейки се пред живия паметник на страданието.

Снимката, която разтърси Белия дом

На това кръстовище присъства и един млад американски журналист от Асошиейтед Прес – Малкълм Браун. Неговият фотоапарат улавя този ужасяващ и същевременно величествен миг. Черно-бялата снимка на горящия монах, седящ неподвижно в пламъците, обикаля земното кълбо за часове и се превръща в едно от най-въздействащите визуални свидетелства на ХХ в.

Ефектът от саможертвата е съкрушителен за режима в Сайгон. Когато американският президент Джон Ф. Кенеди вижда снимката на първите страници на вестниците, той възкликва, че никоя друга новинарска снимка в историята не е предизвиквала толкова силно емоционално вълнение в целия свят.

Тази секунда на саможертва напълно разрушава легитимността на президента Дием пред международната общност и принуждава Вашингтон сериозно да преразгледа безрезервната си подкрепа за неговия корумпиран режим, което по-късно същата година води и до неговия край.

Неизгоримото сърце

Преди да пристъпи към огъня, Тит Куанг Дък оставя писмо. В него той призовава президента Дием да прояви състрадание към народа и да даде религиозна свобода на всички граждани. Неговата смърт не е акт на отчаяние или самоубийство в класическия смисъл на думата, а най-висша форма на мирен протест – Бодхисатва акт на пречистване чрез страдание в името на другите.

По време на последвалото погребение и кремация на останките му се случва нещо, което будистите приемат за истинско чудо. Въпреки че тялото му е изложено на повторна, изключително висока температура в крематориума, сърцето на Тит Куанг Дък остава непокътнато от пламъците. То отказва да изгори. Днес това „свято сърце“ се пази като вечна реликва и символ на несломимия човешки дух.