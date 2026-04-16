Трикове за Android, които ни пестят време всеки ден

Android е известен със своята гъвкавост, но много от най-мощните му функции остават скрити под менюта и жестове, които повечето потребители никога не откриват. С тези функции можем да спестим доста време от лутане в менютата и да направим деня си по-практичен, съобщава MakeUseOf.

Едно от най-пренебрегваните е нещо изненадващо просто: преките пътища към приложения. Въпреки че съществува в различни форми от години, версията на Android от 2026 г. е превърнала този пряк път в контекстуален инструмент, който може да ви спести десетки докосвания всеки ден.

Преките пътища на приложенията са вградени директно в Android. Вместо да отваряте приложение и да навигирате през менютата, можете да преминете директно към конкретна функция.

Всичко, което е необходимо, е продължително натискане на иконата на дадено приложение. Оттам се появява малко меню с бързи действия. Например, приложение за поща може да ви позволи да съставите ново съобщение незабавно, докато браузър може да отвори нов личен раздел без допълнителни стъпки.

Продължителното натискане на иконата на камерата ви позволява да преминете директно към „Запис на видео“ или „Направете селфи“. По подобен начин, продължително натискане на Google Maps може незабавно да стартира навигация до вашите предварително зададени настройки „Дом“ или „Работа“.

Повечето потребители плъзгат надолу по дисплея веднъж, за да видят известията и втори път, за да видят пълните бързи настройки (Wi-Fi, Bluetooth, Фенерче). Може да пропуснете второто плъзване изцяло, като плъзнете надолу с два пръста от горната част на екрана. Това мигновено разкрива пълната мрежа от превключватели, спестявайки ви повтарящо се движение всеки път, когато трябва да коригирате настройките.

Ако използвате навигация с жестове, не е нужно да плъзгате нагоре и да задържате, за да видите скорошните си приложения, само за да превключвате между две от тях. Просто плъзнете хоризонтално по долния ръб на екрана (в „началната лента“). Това ви позволява да превключвате между двете най-скорошни приложения без забавяне, което е идеално за копиране на код от имейл в банково приложение.

Редактирането на текст на малък екран е известно с това, че е досадно. Вместо да се опитвате да докосвате точно между две букви, просто докоснете и задръжте клавиша за интервал на Gboard, след което плъзнете пръста си наляво или надясно. Клавишът за интервал действа като прецизен тракпад, премествайки курсора точно там, където ви е необходим, без палецът ви да блокира текста.

На някои устройства можете да докоснете двукратно гърба на телефона си, за да задействате действия като правене на екранна снимка или отваряне на приложение. Други позволяват бърз достъп до режим на разделен екран, което ви позволява да използвате две приложения едновременно.

Най-голямото предизвикателство не е сложността, а видимостта. Android крие много от най-добрите си инструменти зад дълги натискания, жестове или дълбоки менюта с настройки. Освен ако не проучвате активно, може никога да не попаднете на тях. В резултат на това потребителите често инсталират приложения на трети страни, за да решават проблеми, с които телефонът им вече знае как да се справи.