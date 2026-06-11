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Стигат ли оръжия от Украйна до черния пазар в Европа

При полицейски акции в Европа все по-често бива откривано и бойно оръжие

11 юни 2026, 06:47
Стигат ли оръжия от Украйна до черния пазар в Европа
Източник: istock

П ри полицейски акции в Европа все по-често бива откривано и бойно оръжие. Както показва разследване на популярно публицистично предаване в Германия, много от тези оръжия вероятно произхождат от Украйна, съобщава Deutsche Welle.

Когато испанската полиция се опитва да хване наркодилър близо до Марбея, те откриват огън по тях - с арсенал от автоматични оръжия, които по-късно са конфискувани. Това не е изолиран случай - испанските разследващи полицаи казват пред германската обществена медия АРД, че почти всяка седмица конфискуват модерни оръжия и муниции по време на операции срещу наркопласьори. "Това са бойни оръжия, ние сме обикновени полицаи, които имат само пистолети, не можем да се защитаваме срещу такива оръжия”, казва полицай Оскар Санчес.

Става дума за стандартни за НАТО муниции. Експертът по оръжията на испанската полиция смята, че тези оръжия идват от Източна Европа - от войната в Украйна. Друг следовател споделя тази оценка - Агустин Давид Домингес от испанската гвардия е убеден, че ако не оръжията, то поне мунициите са оттам. Тези оценки не могат към момента да бъдат проверени от независими източници.

Стигат ли оръжия от Украйна до черния пазар?

Тези наблюдения обаче повдигат един сериозен въпрос - стигат ли оръжия и муниции от фронта в Украйна до черния пазар в Европа? Конфискации на бойни оръжия се извършват не само в Испания, но и другаде в Европа.

Германската обществена медия АРД е помолила бивш представител на специалните части да разгледа кадри с конфискувано оръжие в Европа. неговото заключение, е че някои от тези оръжия категорично са предназначени за военна употреба. А най-лесният начин подобни оръжия да се озоват в криминалния контингент в Европа е от Украйна - например да бъдат откраднати от убити войници, казва той в популярното публицистично предаване на АРД "Репорт Майнц". 

Така например автоматите АК-47 са особено разпространени в държавите от бившия Източен блок, а в началото на войната, Украйна получи големи количества от тях. Много от тези бойни оръжия не са регистрирани надлежно и е възможно след това да са били продадени на черно, предполага експертът.

На този проблем обръщат внимание и политическите лидери в Европейския съюз (ЕС), пише АРД. В конфиденциална комуникация между Брюксел и Берлин, видяна от журналистите на германската обществена медия, за проблема се знае още от пролетта на 2022 г. В доклади на Европол само няколко месеца след началото на войната вече се говори, че "незаконната търговия вече е започнала и може да се увеличи”. През юли 2022 г. заместник-началникът на Фронтекс информира комисията по вътрешни работи в Бундестага, че има подозрения, че престъпници пласират незаконно оръжия от фронта в държавите от ЕС.

Липсват механизми за контрол

Според експерта по тероризъм Ханс-Якоб Шиндлер оръжията, които съюзниците на Украйна изпращат на Киев, също се озовават на черния пазар. Държавите от ЕС прикриват този проблем, твърди Шиндлер: "Никое правителство, което доставя оръжия в конфликтен регион, най-вече германското, не иска да си признае, че оръжията му се използват за нещо различно от предназначението им”, казва експертът. По думите му голямото количество оръжия във военни конфликти неизбежно привлича престъпници, както е било и преди - в Ливан и Афганистан например. Проблемът обаче е, че няма ефективни механизми за контрол.

Шиндлер смята, че трябва да има централизирана система с всички серийни номера на оръжията, които се изпращат в Украйна. Липсата на такава прави невъзможно да се проследява локацията на оръжията.

Следователите в Испания също се оплакват, че въпреки наличието на сериен номер на оръжията, те не могат да бъдат проследени. Този проблем е регистриран на дипломатическо ниво, пише АРД, като се позовава на конфиденциална кореспонденция на германското външно министерство, в която е отбелязано, че систематичната проверка на местоположението на оръжията е невъзможна. Агенцията за информационни технологии на Европейския съюз също отбелязва, че продаването на оръжия на черния пазар в Европа е сериозен проблем - от около 35 млн. незаконни оръжия на континента, само 620 000 са регистрирани в информационната система на Шенген.

В отговор на запитване от АРД германското Министерство на вътрешните работи и Службата на криминална полиция в Германия потвърждават проблема. Експертът по сигурността от партията на Зелените в германския Бундестаг Константин фон Нотц призовава правителството да работи за споделени европейски бази данни за оръжията. Нидерландия например вече разполага с такива - тяхната система Black Box се използва от следователите, за да се сравняват серийни номера на оръжия. 

Според експерти обаче създаването на общоевропейска подобна система ще е много трудно. "В момента не сме в позиция да разработим такава база данни”, казва пред АРД полицай Рихард Мартенс.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
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