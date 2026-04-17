Технологии

Redmi A7 Pro иска да промени идеята за бюджетен телефон

Redmi серията на Xiaomi се свързва с бюджетните смартфони, като традиционно компанията я използва, за да покаже, че такива устройства могат да имат и доста мощен хардуер. Сега А-серията за пръв път получава Pro модел, който да надгради постигнатото

Мартин Дешев Мартин Дешев

17 април 2026, 09:50
Източник: Redmi

Xiaomi официално представи REDMI A7 Pro, отбелязвайки първата поява на обозначението „Pro“ в бюджетната серия REDMI A. Насочено към предоставяне на висок клас функции на достъпна цена, новото устройство въвежда значителни подобрения в технологията на дисплея, издръжливостта на батерията и софтуерната интелигентност. 

Redmi A7 Pro има 6,9-инчов дисплей, който е най-големият в серията до момента. Екранът поддържа честота на опресняване до 120Hz и достига нива на яркост до 800 нита. Допълнителни функции, включително технологията Wet Touch 2.0 за улеснено използване при мокър дисплей и сертифицираната от TÜV Rheinland защита на очите, допълнително подобряват използваемостта и комфорта при продължителна употреба.

Оборудван с батерия от 6000 mAh, Redmi A7 Pro е проектиран да издържи повече от два дни с едно зареждане при типични условия на употреба. Според данни на компанията, устройството може да поддържа до 49 часа разговори, 35 часа възпроизвеждане на видео или 77 часа слушане на музика. Батерията е проектирана и за дълготрайна работа, като запазва над 80% от капацитета си след 1000 цикъла на зареждане.

Телефонът работи с осемядрен процесор, съчетан с високоскоростна UFS 2.2 памет. Моделите се предлагат с 4GB RAM, като устройството поддържа виртуално разширение на RAM до 8GB, използвайки свободно пространство за съхранение, за да подобри стабилността при мултитаскинг.

REDMI A7 Pro дебютира с Xiaomi HyperOS 3 в серията A, предоставяйки усъвършенствани възможности за изкуствен интелект на по-широка аудитория. Чрез интеграция с Google Gemini и „Circle to Search“, потребителите могат да получат достъп до интелигентна помощ в реално време и интуитивно извличане на информация.

Системата от камери също е претърпяла подобрение. 13-мегапикселовата двойна камера с изкуствен интелект разполага с по-голям сензор, който увеличава приема на светлина с 13% в сравнение с предишните поколения, което води до по-ясни снимки при слаба светлина. Новите софтуерни функции включват „AI Sky“ за креативно редактиране на фона и специален „Document Mode“, който трансформира телефона в преносим скенер.Предната 8-мегапикселова камера включва функции за красота и нощен режим, докато задната камера също се възползва от подобрена производителност при слаба светлина. 

Въпреки голямата батерия, REDMI A7 Pro поддържа тънък профил от само 8,15 мм. Той запазва любимите на феновете класически функции, включително 3,5 мм жак за слушалки, като същевременно добавя модерни удобства като странично монтиран сензор за пръстови отпечатъци и NFC възможности. Redmi A7 Pro се предлага в България в две конфигурации - 4GB+64GB и 4GB+128GB, на цени, започващи от приблизително 117,90 евро. 

Редактор: Мартин Дешев
Проучване на "Тренд": Пет партии с представителство в следващото НС, три са на ръба

17 април: Умира геният, който изтри България от картата си

Зареждащ се таблет предизвика пожар в Бургас

Кристина Апългейт е приета в болница

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Видове инфекции на пикочните пътища при котки

Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат

Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста

Тръмп: Сделката с Иран е много близо

Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва

Руска атака с дронове повреди пристанище Измаил, засегната е и Одеска област

Асоциацията на вносителите на нерегистрирани лекарства за редки болести: Съпоставят се цени без отчитане на съществени фактори

МВФ подновява сътрудничеството си с Венецуела след шестгодишно прекъсване

Какъв е правилният начин за гласуване с хартиената бюлетина?

С какви документи за самоличност може да се гласува в страната?

88-годишен без книжка и с нерегистрирана кола катастрофира в Свищов

Проучване на "Мяра": Кой влиза и кой остава на ръба за НС

САЩ започна да връща парите на жертвите на Ружа Игнатова: Вижте как да си поискате сумите

Руски дрон навлезе в румънското въздушно пространство по време на атака в Украйна

"Нагъл, груб, арогантен човек": Стотици сигнали за измамни SMS-и и заплахи за запор от името на адвокатска кантора

Певецът D4vd е арестуван по подозрение за убийство в Лос Анджелис

200 000 евро и списъци: Разбиха организирана мрежа за купуване на гласове във Варна

Светли петък е! Припомняме си историята на едно от най-тежките гонения

Осми вот за 4 години: Финал на предизборната кампания за изборите на 19 април

