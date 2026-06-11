България

Край на гонките: Ще правят писта за драг състезания край София

Предложението е на общински съветници от БСП, които са вкарали проекта за разглеждане в общината. Тази мярка има за цел ограничи гонките по уличите на София и те да се пренесат на контролирана среда

Пламен Георгиев Пламен Георгиев

11 юни 2026, 06:50
Край на гонките: Ще правят писта за драг състезания край София
Източник: iStock

Щ е изградим писта за драг състезания край София, за да освободим градските улици от безразсъдните убийци на пътя, съобщи в свой пост във „Фейсбук“ Иван Таков, който е от квотата на БСП в Столичния общински съвет. На заседание на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност той е представил доклад, който е внесен заедно с общинския съветник от групата на БСП Еньо Савов. Ако бъде взето решение за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация, то София ще се сдобие с център за безопасно и спортно шофиране като пакет от мерки, целящи увеличаване на пътната безопасност на територията на Столична община, пише Carmarket.bg.

Таков пише, че докладът им е получил пълна подкрепа от членовете на Комисията по транспорт и пътна безопасност, а след ден, в четвъртък, когато ще се проведе заседание на СОС, проектът ще бъде подложен на гласуване от всички съветници.

Иван Таков пише още, че за изграждане на подобно трасе за драг състезания, както и за център за повишаване на уменията за шофиране, разговарят с кмета на столицата още от началото на мандата. Въпросът е обсъждан и с двама заместници на Васил Терзиев - в направление транспорт и във финанси, които вече не са в екипа му.

Ако бъде взето решение за изграждане на този писта, тя ще даде възможност на любителите на високите скорости и на драг рейсърите да си мерят конските сили на автомобилите в контролирани и максимално безопасни условия. А не на улиците и булевардите, където представляват огромна заплаха за живота и здравето на гражданите.

Постът на политика продължава с това, че заедно с кмета Васил Терзиев са стигнали до решението Столична община да поеме ангажимента за намиране на подходящ терен и изграждане на трасето в максимално спешен порядък.

Автор: Пламен Георгиев
Източник: Carmarket.bg    
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