НИМХ с предупреждение за половин България: След жегите идват бурите

Н ИМХ обяви предупреждение за интензивни валежи в 16 области на България за четвъртък, 11 юни. След слънчевото начало на деня в Западна и Централна България се очакват краткотрайни, но на места силни дъждове, гръмотевични бури и градушки, като най-сериозни ще бъдат явленията в планинските райони.

Предупреждението от първа степен – жълт код е обявен за 16 области на страната, сочи справка в сайта на НИМХ. Кодът е в сила за: София-град, София-област, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Кърджали.

При жълт код за дъжд от НИМХ съветват: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

Прогноза за четвъртък, 11 юни

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. В четвъртък ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Ще духа слаб вятър, променлив по посока, но привечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в София – около 28°. Атмосферното налягане ще е близко до средното за месеца и през деня слабо ще се понижи.

Преди обяд в планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Значителни ще са валежите в района на Централен Балкан и Рило-Родопския масив. Ще духа слаб до умерен вятър от западната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 14°.

По Черноморието ще бъде слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22° и 26°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 48 мин. и залязва в 21 ч. и 4 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 16 мин. Луната в София изгрява в 2 ч. и 41 мин. и залязва в 16 ч. и 55 мин. Фаза на Луната: три дни след последна четвърт.

В петък с усилване на вятъра от северозапад, а в Източна България по-късно през деня – от североизток, ще започне да нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен фронт се повишава вероятността валежите и гръмотевичните бури да са много интензивни, а количествата на валежите в източната половина от Северна България и на места в Южна, да са значителни. Температурите ще се понижат значително и максималните ще са между 20° и 25°.

През нощта срещу събота и рано сутринта интензивни валежи, значителни по количество ще има все още главно в Източна България. В събота до вечерта валежите ще намалеят; вятърът ще бъде предимно от северозапад, до умерен.