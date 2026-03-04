Apple показа най-мощните си процесори и лаптопи досега

Apple вдигна завесата на голяма актуализация на своята Mac линия, представяйки нови лаптопи, базирани на ново поколение процесори, предназначено да ускори работни процеси и задачите с изкуствен интелект. Фокусът не беше само върху новия хардуер, а върху подновения стремеж към съчетаване на производителност, ефективност и интелигентност на устройството в устройства, насочени директно към креативни професионалисти, разработчици и опитни потребители.

Съобщението беше съсредоточено върху дебюта на чиповете M5 Pro и M5 Max, проектирани специално за „супер-бързо“ подобряване на професионалните работни процеси. Редом с тях Apple представи актуализирано семейство MacBook Pro и значително подобрен MacBook Air.

Процесорите представляват смел скок напред в силициевата архитектура на Apple и полагат основите за най-новите модели MacBook Pro на компанията. Изградени с помощта на архитектурата Fusion на Apple, M5 Pro и M5 Max обединяват два 3-нанометрови кристала в една система върху чип (SoC) с по-висока пропускателна способност на паметта, разширени възможности на централния и графичния процесори и Neural Engine от следващо поколение.

Както M5 Pro, така и M5 Max разполагат с 18-ядрена процесорна архитектура, включително шест „супер ядра“, които Apple определя като най-бързите процесорни ядра в света, и дванадесет производителни ядра, оптимизирани за многонишкови задачи. Истинската промяна е в графичния процесор. Всяко ядро ​​в него включва специален невронен ускорител. M5 Pro и M5 Max да предоставят над 4 пъти по-висока пикова изчислителна мощност на графичния процесор за изкуствен интелект в сравнение с предишното поколение. За професионалистите това означава ускорено компилиране на код в Xcode, по-бърза обработка на бързи данни в LLM (Large Language Model) и почти мигновено 3D рендиране и визуални ефекти.

Това води до значително по-бързи изчисления в сравнение с предишните поколения, включително приблизително 30% подобрение в многонишковите задачи спрямо M4 Pro. Графичният процесор на M5 Pro се мащабира до 20 ядра, докато M5 Max скача до 40 ядра. Според Apple, новата архитектура осигурява повече от четири пъти повече пикови изчисления на графичния процесор за натоварвания с изкуствен интелект в сравнение с поколението M4 Pro.

Тези нови чипове са сърцето на обновената линия MacBook Pro. Предлагани както в 14-инчова, така и в 16-инчова версия, най-новите модели MacBook Pro използват подобрения чип, за да осигурят водеща в класа си производителност за всичко - от редактиране на видео с висока резолюция и 3D анимация до компилиране на код в голям мащаб и обучение на локални AI модели.

Освен чиповете M5 Pro и M5 Max, лаптопите въвеждат няколко ключови хардуерни подобрения. Например, производителността на SSD вече е до 2 пъти по-бърза, достигайки скорости на четене/запис от 14,5 GB/s, което драстично намалява времето, прекарано в импортиране на 8K видео библиотеки или обучение на локални AI модели.

Включването на безжичния чип N1, проектиран от Apple, носи поддръжка за Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, осигурявайки бързи връзки. Дисплеят Liquid Retina XDR предлага опция за нанотекстура за намаляване на отблясъците, съчетана с нова 12MP Center Stage камера за висококачествени видеоконферентни връзки.

Apple също така увеличи базовото място за съхранение на новите Pro модели. 14-инчовите системи вече започват с 1 TB SSD памет, докато конфигурациите M5 Max могат да започнат с 2 TB стандартно.

Редом с Pro моделите, Apple представи и обновения MacBook Air с базовия чип M5. Макар и по-малко мощен от своите Pro събратя, новият Air предлага забележителни подобрения спрямо предишното поколение. Той се отличава с по-висока производителност на централния и графичния процесор, по-бърза унифицирана паметти до близо 7 пъти по-бързо подобряване на видеото с изкуствен интелект в избрани приложения в сравнение с оригиналния Air с M1.

Важно е да се отбележи, че Apple отговори на дългогодишно искане на потребителите, като удвои началната памет до 512GB. Подобно на Pro моделите, Air също се възползва от чипа N1 за поддръжка на Wi-Fi 7 и Bluetooth 6 и остава наличен в 13-инчови и 15-инчови модели с до 18 часа живот на батерията.

Хардуерните възможности достигнаха нови висоти и това провокира Apple да промени началните цени. Базовите конфигурации са обективно по-добри – най-вече преминаването към 1TB начална памет за M5 Pro MacBook Pro и 512GB за MacBook Air. Тези подобрения обаче идват с леко увеличение на цената. 14-инчовият MacBook Pro с M5 Pro вече започва от $2199, докато новият MacBook Air с M5 започва от $1099.