Ретрограден Меркурий: Правила за оцеляване и 3 зодии, които ще заблестят

П ак започна! Периодът, в който техниката предава богу дух, бившите се появяват в сънищата (или в чата), а имейлите изчезват в дън земя. Когато Меркурий – планетата на комуникацията, технологиите и пътуванията – реши да се движи „назад“ спрямо Земята, животът сякаш минава на забавен каданс.

Златните правила за оцеляване:

Проверявай два пъти: Преди да натиснеш „Изпрати“ или да подпишеш договор, прочети и малките букви.

Бъди търпелив: Закъсненията на транспорта и разминаванията в разговорите са почти гарантирани.

Не купувай нова техника: Изчакай три седмици, преди да вземеш онзи нов лаптоп или телефон.

Ретроградният Меркурий не е тук, за да ни накаже, а за да ни накара да спрем и да поправим онова, което сме препуснали в бързането. Вместо да се паникьосваш, поеми си дъх. Светът няма да спре, просто ще се движи малко по-странно.

Този период, който ще продължи до 20 март, ще се превърне в точка на освобождаване и трансформация. На много зодиакални знаци е обещан важен и повратен период, но само три от тях ще успеят да оставят трудните времена зад гърба си.

Вижте кои знаци са на път да навлязат в щастлива ера в нашата галерия.