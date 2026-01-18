Технологии

Защо батерията на смартфона пада, когато не го ползваме и какво можем да направим

Доста хора забелязват това явление и смятат, че има проблем с устройството им, но всъщност, в повечето случаи, става дъма за съвсем нормална част от работата на смартфона. И все пак има начини консумацията на енергия да бъде намалена

18 януари 2026, 06:48
С лучвало ли ви се е да заредите телефона си до 100% преди лягане, а като се събудите, да го откриете на 85%? Не сте използвали устройството, екранът е бил изключен, но въпреки това значителна част от батерията е изтощена.

Макар че е изкушаващо да си помислите, че батерията ви е повредена, реалността често е по-сложна. Смартфонът никога не е наистина „спящ“, освен ако не го изключите напълно. Той постоянно изпълнява тиха симфония от фонови задачи. 

Най-честата причина за изтощаване на батерията при такава ситуация е фоновата активност. Приложения като Facebook, WhatsApp и Gmail не спират да работят само защото сте заключили екрана си. Те непрекъснато „питат“ сървърите, за да проверяват за нови съобщения, обновяват социалните ви емисии и синхронизират данни, така че когато отворите приложението, всичко да е готово. 

Друг основен проблем е силата на мобилния сигнал. Модемът на телефона ви е един от най-енергоемките му компоненти. Ако сте в район със слаб сигнал, телефонът ви преминава в „режим на търсене“, увеличавайки мощността, за да намери стабилна връзка. ​​Тази борба се случва постоянно, дори в джоба и може да изтощи батерията по-бързо от интензивните игри в район с висок сигнал. 

Системните процеси и известията също играят роля. Всеки път, когато ново известие освети екрана ви или предизвика вибрация, се активира хардуер, който се нуждае от енергия. Освен това, функции като „Винаги включен дисплей“ или „Повдигане за събуждане“ поддържат сензорите и части от екрана активни през цялото време, което води до бавно, но постоянно изтичане на енергия. 

Големият въпрос е трябва да ли да направим нещо по въпроса? Отговорът зависи от тежестта на проблема. Спад от 3–5% за една нощ се счита за нормален. Това е просто "цената" за удобствата на едно модерно, свързано устройство. Ако обаче губите 15% или повече, докато телефонът е неактивен, е време да се намесите. 

Ако телефонът ви е топъл, дори когато не се използва, това показва „заседнал“ процес или злонамерен софтуер. Ако в данните в секцията „Използване на батерията“ показват, че конкретно приложение консумира огромен процент енергия във фонов режим. 

Започнете с управление на разрешенията за работа във фонов режим. Както на Android, така и на iPhone можете да отидете в настройките и да отмените „Обновяване на приложения във фонов режим“ за приложения, които не се нуждаят от него (например наистина ли е необходимо тази игра да се синхронизира, докато спите?). 

След това оптимизирайте свързаността си. Ако знаете, че ще бъдете в „мъртва зона“ за известно време, превключете в режим „Самолет“. Освен това използвайте Wi-Fi, когато е възможно, тъй като той обикновено е по-енергийно ефективен от мобилните данни. Накрая, рестартирайте телефона си поне веднъж седмично. Това изчиства „зомби“ процесите, които може да са "зациклили", консумирайки енергия без причина. 

Редактор: Мартин Дешев
смартфон мобилен телефон технологии телефони батерия хардуер кабел USB зарядно кабели
