Свят

CDC бие тревога заради парализиращо заболяване: Не пътувайте

Издадено е предупреждение за пътуване, което призовава американците да вземат предпазни мерки срещу полиомиелита, който се разпространява в Европа и други части на света. Kолебанието по отношение на ваксините нараства, което допринася за разпространението на тези някога почти изкоренени заболявания

5 март 2026, 12:45
CDC бие тревога заради парализиращо заболяване: Не пътувайте
Източник: Thinkstock/Guliver

И здадено е предупреждение за пътуване, което призовава американците да вземат предпазни мерки срещу полиомиелита, който се разпространява в Европа и други части на света, пише списание PEOPLE.

Американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) издадоха предупреждение от ниво 2, като съветват пътуващите да „прилагат засилени предпазни мерки“, преди да посетят 32 държави. Агенцията препоръчва хората да се уверят, че са с актуални ваксини срещу полиомиелит, като добавя, че тези, които планират пътуване до изброените страни, имат право на еднократна бустерна доза от ваксината.

Сред държавите са европейски туристически дестинации като Испания, Финландия, Германия и Полша какво и Великобритания.

Както обяснява CDC, полиомиелитът, причиняван от изключително заразния полиовирус, е „парализиращо и потенциално смъртоносно заболяване, което засяга нервната система“. Вирусът се съдържа във фекалиите на заразен човек, но може да се разпространява и чрез консумация на храна или вода, които са били замърсени.

Повечето хора, които се заразяват с полиомиелит, не проявяват симптоми, а ако проявят, те включват грипоподобна температура, умора, гадене, главоболие, запушен нос и болки в гърлото. В някои случаи полиомиелитът може да доведе до парализа, както се е случило с американския президент Франклин Делано Рузвелт, който е използвал инвалидна количка, след като се е заразил с болестта.

CDC посочва, че „ваксинацията е помогнала за елиминирането на дивия полиовирус в Съединените щати“. Имунизацията представлява серия от четири дози, поставяни в детска възраст. Въпреки това колебанието по отношение на ваксините нараства, което допринася за разпространението на тези някога почти изкоренени заболявания

Адвокатът и съюзник на министъра на здравеопазването и социалните услуги Робърт Кенеди младши, Аарън Сири, е подал петиция до FDA през 2022 г. с искане да бъде оттеглено одобрението на ваксината срещу полиомиелит, която е изкоренила заболяването в САЩ.

А през януари д-р Кърк Милхоан, детски кардиолог, който оглавява Консултативния комитет по имунизационни практики, заяви, че ваксинациите срещу полиомиелит и други заболявания трябва да бъдат по избор. „Ако няма избор, тогава информираното съгласие е илюзия. Без съгласие това е медицинско посегателство“, казва д-р Милхоан пред The New York Times. 

Пълният списък на държавите, в които се разпространява полиомиелитът, включва: Афганистан, Алжир, Ангола, Бенин, Буркина Фасо, Камерун, ЦАР, Чад, Кот Д'Ивоар, Демократична република Конго, Джибути, Етиопия, Финландия, Газа, Германия, Гана, Гвинея, Израел, Нигер, Нигерия, Пакистан, Папуа Нова Гвинея, Полша, Сенегал, Сомалия, Южен Судан, Испания, Судан, Танзания, Великобритания, Йемен и Зимбабве.

По темата

Източник: People    
полиомиелит предупреждение за пътуване ваксинация CDC разпространение на вируса Европа парализа колебание относно ваксините засегнати държави здравни предпазни мерки
Последвайте ни
Борисов пред министър Запрянов: Войната в Украйна е по-опасна за България

Борисов пред министър Запрянов: Войната в Украйна е по-опасна за България

Цветната магия на Холи: Древни ритуали, легенди за любов и един глобален празник

Цветната магия на Холи: Древни ритуали, легенди за любов и един глобален празник

Политически коментари преди заседанието на Съвета по сигурност към Министерския съвет

Политически коментари преди заседанието на Съвета по сигурност към Министерския съвет

„Горчиво ще съжалявате“: Иран плаши САЩ с отмъщение след потапянето на фрегатата „Дена“

„Горчиво ще съжалявате“: Иран плаши САЩ с отмъщение след потапянето на фрегатата „Дена“

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
13 породи кучета, които линеят повече, отколкото очаквате

13 породи кучета, които линеят повече, отколкото очаквате

dogsandcats.bg
Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер
Ексклузивно

Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер

Преди 16 часа
Какво става, пълен енергиен срив в Ирак
Ексклузивно

Какво става, пълен енергиен срив в Ирак

Преди 17 часа
Ердоган предупреди Иран с решителен отговор
Ексклузивно

Ердоган предупреди Иран с решителен отговор

Преди 13 часа
Путин избухна: Това е терористична атака!
Ексклузивно

Путин избухна: Това е терористична атака!

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Украйна иска отлагане на преговорите с Русия заради Близкия изток

Украйна иска отлагане на преговорите с Русия заради Близкия изток

Свят Преди 12 минути

Следващата тристранна среща между Украйна, САЩ и Русия бе планирана за периода от 5 до 9 март

Включете в контакта и забравете за вредителите! Електрическо устройство против вредители

Включете в контакта и забравете за вредителите! Електрическо устройство против вредители

Любопитно Преди 21 минути

Близнаците, които живяха 9 месеца в болницата, отиват в приемно семейство: Няма да ги разделят

Близнаците, които живяха 9 месеца в болницата, отиват в приемно семейство: Няма да ги разделят

България Преди 50 минути

След 9 месеца в Националната кардиологична болница, близнаците, които пораснаха пред очите на лекарите, напускат клиниката. Социалните служби успяха да намерят дом, в който момчетата да останат заедно, избягвайки риска от разделяне, който тегнеше над тях заради липсата на приемни семейства

Оставиха в ареста мъжа, обвинен за катастрофа с АТВ в София, при която загина човек, а друг беше ранен

Оставиха в ареста мъжа, обвинен за катастрофа с АТВ в София, при която загина човек, а друг беше ранен

България Преди 51 минути

Съдът даде ход на делото по същество

ЦИК посече „Подкрепи Радев“: Коалицията смени името, но пак остана извън изборите

ЦИК посече „Подкрепи Радев“: Коалицията смени името, но пак остана извън изборите

България Преди 1 час

Партиите и коалициите, на които им бъде отказана регистрация, имат три дни, за да обжалват решението на ЦИК

Историята става "все по-покрита": Случаят "Петрохан" разпали страстите в НС

Историята става "все по-покрита": Случаят "Петрохан" разпали страстите в НС

България Преди 1 час

Служебният министър Дечев коментира: Случаят „Петрохан“ предизвика масова психоза сред българското общество

Нова светска двойка: Ема Уотсън уловена в нежна целувка с мексикански милиардер

Нова светска двойка: Ема Уотсън уловена в нежна целувка с мексикански милиардер

Любопитно Преди 1 час

Ема Уотсън беше уловена от папараци в интимна близост с мексиканския милиардер и ИТ предприемач Гонсало Хевия Байерес. Новата светска двойка е засичана от френските Алпи до Мексико, потвърждавайки слуховете за романс между актрисата и бизнес магната

Жена, с рядко състояние, при което бюстът ѝ продължава да расте неконтролируемо

Жена, с рядко състояние, при което бюстът ѝ продължава да расте неконтролируемо

Любопитно Преди 1 час

В продължение на десетилетия Съмър Робърт е искала да може да скрие тялото си. След това обаче намира увереност на най-неочакваното място: докато плаче заради подигравки в кухнята на ресторант

Премиерът Гюров свиква извънредно заседание на Съвета за сигурност

Премиерът Гюров свиква извънредно заседание на Съвета за сигурност

България Преди 1 час

На заседанието са поканени председателите на парламентарни групи

<p>&quot;Горчиво ще съжаляват&quot;: Какво се случва в&nbsp;Близкия изток? (ОБЗОР)</p>

Ирански ракети, удари по "Хизбула" и енергийна криза в Ирак - последните новини от Близкия изток

Свят Преди 1 час

Саудитска Арабия и Катар прехващат ракети, хиляди бежанци напускат Техеран

Умар Джабраилов

„Сродната душа“ на Гислейн Максуел е открит мъртъв в Москва

Свят Преди 1 час

Бивш офицер от КГБ: дворцов преврат в Русия е възможен

Бивш офицер от КГБ: дворцов преврат в Русия е възможен

Свят Преди 2 часа

Защо елитите в Русия са недоволни от Путин, но не се решават да го свалят, кои фактори могат да предизвикат разединение сред тях и къде сгреши Западът?

Другите мъже на Каролин Бесет Кенеди: Моделът, който влудяваше Джон Кенеди-младши от ревност

Другите мъже на Каролин Бесет Кенеди: Моделът, който влудяваше Джон Кенеди-младши от ревност

Любопитно Преди 2 часа

Историята на Каролин Бесет разкрива фаталния любовен триъгълник между нея, Джон Кенеди-младши и модела Майкъл Бъргин, изпълнен с болезнена ревност, тайни аборти и бурни страсти, приключили с трагичната самолетна катастрофа през 1999 г.

Apple излиза от Матрицата с новия MacBook Neo

Apple излиза от Матрицата с новия MacBook Neo

Технологии Преди 2 часа

ИТ гигантът изненада с нов лаптоп с име, което на пръв поглед е твърде широко използвана дума. Но тя не е случайна. Новото устройство определено разчупва традицията на Apple да предлага само скъпи устройства от висок клас и навлиза в нови светове

<p>Мъж почина след падане от сградата на АУБ в Благоевград</p>

МВР: Мъж почина след падане от сградата на АУБ в Благоевград

България Преди 2 часа

Руски дрон удари търговски кораб в Черно море, рани моряци

Руски дрон удари търговски кораб в Черно море, рани моряци

Свят Преди 2 часа

Корабът е превозвал царевица

Всичко от днес

От мрежата

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg

11 породи кучета с естествен талант за проследяване на миризми

dogsandcats.bg
1

Три нови лъвчета в Зоопарк Стара Загора

sinoptik.bg
1

Молитва за чай в Китай

sinoptik.bg

Фенове обзавеждат новия дом на Виктория Капитонова

Edna.bg

Добра новина за природата ни: Бобрите се завърнаха в България

Edna.bg

Валентин Михов: От Пената насам човеците намаляват

Gong.bg

Рилдо се завърна в групата на Левски

Gong.bg

Започна Съвет по сигурността заради ескалацията в Близкия изток

Nova.bg

Ирански дрон падна върху летище в Азербайджан, двама души са ранени

Nova.bg