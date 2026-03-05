CDC бие тревога заради парализиращо заболяване: Не пътувайте

И здадено е предупреждение за пътуване, което призовава американците да вземат предпазни мерки срещу полиомиелита, който се разпространява в Европа и други части на света, пише списание PEOPLE.

Американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) издадоха предупреждение от ниво 2, като съветват пътуващите да „прилагат засилени предпазни мерки“, преди да посетят 32 държави. Агенцията препоръчва хората да се уверят, че са с актуални ваксини срещу полиомиелит, като добавя, че тези, които планират пътуване до изброените страни, имат право на еднократна бустерна доза от ваксината.

Сред държавите са европейски туристически дестинации като Испания, Финландия, Германия и Полша какво и Великобритания.

Както обяснява CDC, полиомиелитът, причиняван от изключително заразния полиовирус, е „парализиращо и потенциално смъртоносно заболяване, което засяга нервната система“. Вирусът се съдържа във фекалиите на заразен човек, но може да се разпространява и чрез консумация на храна или вода, които са били замърсени.

Повечето хора, които се заразяват с полиомиелит, не проявяват симптоми, а ако проявят, те включват грипоподобна температура, умора, гадене, главоболие, запушен нос и болки в гърлото. В някои случаи полиомиелитът може да доведе до парализа, както се е случило с американския президент Франклин Делано Рузвелт, който е използвал инвалидна количка, след като се е заразил с болестта.

CDC посочва, че „ваксинацията е помогнала за елиминирането на дивия полиовирус в Съединените щати“. Имунизацията представлява серия от четири дози, поставяни в детска възраст. Въпреки това колебанието по отношение на ваксините нараства, което допринася за разпространението на тези някога почти изкоренени заболявания.

Адвокатът и съюзник на министъра на здравеопазването и социалните услуги Робърт Кенеди младши, Аарън Сири, е подал петиция до FDA през 2022 г. с искане да бъде оттеглено одобрението на ваксината срещу полиомиелит, която е изкоренила заболяването в САЩ.

А през януари д-р Кърк Милхоан, детски кардиолог, който оглавява Консултативния комитет по имунизационни практики, заяви, че ваксинациите срещу полиомиелит и други заболявания трябва да бъдат по избор. „Ако няма избор, тогава информираното съгласие е илюзия. Без съгласие това е медицинско посегателство“, казва д-р Милхоан пред The New York Times.

Пълният списък на държавите, в които се разпространява полиомиелитът, включва: Афганистан, Алжир, Ангола, Бенин, Буркина Фасо, Камерун, ЦАР, Чад, Кот Д'Ивоар, Демократична република Конго, Джибути, Етиопия, Финландия, Газа, Германия, Гана, Гвинея, Израел, Нигер, Нигерия, Пакистан, Папуа Нова Гвинея, Полша, Сенегал, Сомалия, Южен Судан, Испания, Судан, Танзания, Великобритания, Йемен и Зимбабве.