Xiaomi Redmi Note 15 запазва традицията за достъпност, но я допълва с умни технологии

Новото поколение на смартфона получава по-добра камера, мощна батерия и по-здрав корпус, като все още следва оригиналната философия за цените, а и използва изкуствен интелект за повече функции, включително и по-добри снимки

Мартин Дешев Мартин Дешев

16 януари 2026, 09:54
Източник: Xiaomi

Xiaomi представи серията REDMI Note 15, която продължава традицията на гамата да предлага мощен хардуер на по-достъпна цена. Тази година серията идва с множество подобрения, включително по-здрав корпус и повече изкуствен интелект.

С въвеждането на стандарта REDMI Titan Durability, Xiaomi измества фокуса към дългосрочна надеждност и физическа издръжливост. Серията се състои от пет модела: REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G и стандартният REDMI Note 15. 

Водещата характеристика е значителен скок в структурната цялост. Xiaomi си партнира с Discovery Channel и изследователя Ед Стафорд, за да демонстрира способността на серията да оцелява в екстремни условия. Моделите Pro+ 5G и Pro 5G разполагат със структурата REDMI Titan, която използва Corning Gorilla Glass Victus 2 и многослоен дизайн, абсорбиращ ударите. Тези модели са получили сертификата SGS Premium Performance, издържайки на падания от височина до 2,5 метра. Pro+ 5G има и заден панел от фибростъкло за допълнителна здравина.

Pro+ 5G и Pro 5G са сертифицирани по стандартите IP66 и IP68, което означава, че могат да издържат на потапяне във вода на дълбочина 2 метра за период до 24 часа. Всички модели от серията включват технологията Wet Touch 2.0, която гарантира, че екранът може да се използва, дори когато дисплеят или пръстите на потребителя са мокри. 

Източник: Xiaomi

Xiaomi въвежда технологията на силициево-въглеродните (SiC) батерии в серията REDMI Note, което позволява много по-висока енергийна плътност. REDMI Note 15 Pro+ 5G е с батерия от 6500 mAh, докато Pro 5G разполага с батерия от 6580 mAh. Pro моделите са оборудвани със системата за управление на батерията Xiaomi Surge, която поддържа 80% капацитет дори след 1600 цикъла на зареждане, т.е. приблизително шест години употреба. Pro+ 5G поддържа 100W HyperCharge, а цялата серия поддържа обратно зареждане (до 22,5 W или 18 W в зависимост от модела) за захранване на други аксесоари. 

Серията предлага професионално фотографско изживяване, задвижвано от сензори с висока резолюция и усъвършенствани инструменти с изкуствен интелект. Pro 5G и Pro+ 5G дебютират с 200MP HPE сензор, който поддържа пет фокусни разстояния (от 23 мм до 92 мм) и 4х оптично увеличение. Стандартните модели Note 15 5G и Note 15 разполагат със 108MP камера с 3х оптично увеличение.

Интегрираните инструменти включват AI Remove Reflection (Премахване на отражение), AI Image Expansion (Разширяване на изображението) и AI Creativity Assistant (Асистент за креативност). Всички модели поддържат Google Gemini и Circle to Search, докато Pro моделите включват „Xiaomi Offline Communication“ за предаване на глас на няколко километра без мрежово покритие.

И петте модела използват AMOLED дисплеи с диагонал между 6,77 и 6,83 инча. Процесорите са Snapdragon 6 или 7s, както и MediaTek Helio G100-Ultra за Redmi Note 15. Оперативната памет започва от 6GB и достига до 12GB в зависимост от модела и спецификацията. Повечето версии са с 8GB RAM. Цените в България започват от 299 евро и достигат 519 евро.

Редактор: Мартин Дешев
Xiaomi Redmi смартфон мобилен телефон технологии
Ако обичаш някого, пусни го на свобода. Ако след това се върне, значи никой друг не го е искал.
