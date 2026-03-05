Близнаците, които живяха 9 месеца в болницата, отиват в приемно семейство: Няма да ги разделят

Щ астлива развръзка за близнаците, чийто дом е Националната кардиологична болница от първите им дни живот до днес. Часове след репортажа, с който NOVA разказа тяхната история, за 9-месечните бебета е намерен общ приемен дом.

Досега те нито веднъж не са излизали от болничната стая, а за тях въпреки натоварените си смени продължават да се грижат работещите в педиатричното отделение - макар и децата вече да са напълно здрави.

Историята на две бебета, чийто дом вече девет месеца е Педиатричното отделение на Националната кардиологична болница, предизвика вълна от съпричастност в социалните мрежи. Макар момчетата да са напълно здрави, те останаха 9 месеца в болнична среда поради невъзможността на социалната система да им осигури подходяща грижа.

Близнаците идват на света по-рано от очакваното - точно на 1 юни. Празникът обаче не носи късмет на двете момчета. По думите на д-р Маргарита Желева от Кардиологичната болница, това е третата двойка близнаци на тази майка, която има и още едно по-голямо дете, разказва историята им NOVA .

„Майката не може да осигури адекватна грижа на този етап и социалните служби определят средата в дома ѝ като неподходяща за отглеждането им. Тя идва периодично на свиждане, проявява видимо несериозно отношение към децата”, споделя д-р Желева.

Бебетата попадат в Националната кардиологична болница за уточняване на здравословния им статус. След изследванията тежки вродени сърдечни малформации са отхвърлени. „Няма нищо, което да налага техния болничен престой по медицински причини”, категорични са лекарите. Въпреки това, близнаците няма къде другаде да отидат.

Осиновяването им е юридически невъзможно, тъй като майката не се е отказала официално от тях. Единственият вариант е настаняване в приемно семейство, но тук системата среща сериозни трудности.

„В България е много трудно да настаниш две деца в приемно семейство заедно. Повечето одобрени родители са подготвени за грижа само за едно дете”, обяснява експертът Александър Миланов. Той допълва, че ситуацията в София е критична – в столицата има под 30 приемни семейства, докато реалната нужда е от поне 300.

Екипът на болницата е силно привързан към децата, които са пораснали пред очите им. „Много им се радваме, но в същото време разбираме, че не им е тук мястото. Надяваме се да срещнат хора, които да ги обичат толкова, колкото ги обичаме ние”, добавя д-р Желева.