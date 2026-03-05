България

Близнаците, които живяха 9 месеца в болницата, отиват в приемно семейство: Няма да ги разделят

След 9 месеца в Националната кардиологична болница, близнаците, които пораснаха пред очите на лекарите, напускат клиниката. Социалните служби успяха да намерят дом, в който момчетата да останат заедно, избягвайки риска от разделяне, който тегнеше над тях заради липсата на приемни семейства

5 март 2026, 12:12
„Що за нахалство?“: Майката на Николай Златков с искане Слави Трифонов да премахне песента за трагедията „Петрохан“

„Що за нахалство?“: Майката на Николай Златков с искане Слави Трифонов да премахне песента за трагедията „Петрохан“
Премиерът Гюров свиква извънредно заседание на Съвета за сигурност

Премиерът Гюров свиква извънредно заседание на Съвета за сигурност
Ужасяващи сцени на насилие в Лясковец: 13-годишно момче открито вързано за греда

Ужасяващи сцени на насилие в Лясковец: 13-годишно момче открито вързано за греда
65 евро за ток за необитаем имот: Жена от Пазарджик с абсурдни сметки

65 евро за ток за необитаем имот: Жена от Пазарджик с абсурдни сметки

"Бомбастичен" престой в Дубай: Евакуираха българи от ОАЕ, сред тях Благой Георгиев и Радостин Василев
Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер

Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер
Пиян турист удари в гръб Малена Замфирова на пистата, в болница е

Пиян турист удари в гръб Малена Замфирова на пистата, в болница е
Министър Запрянов потвърди за Турция: НАТО няма да се огъне

Министър Запрянов потвърди за Турция: НАТО няма да се огъне

Щ астлива развръзка за близнаците, чийто дом е Националната кардиологична болница от първите им дни живот до днес. Часове след репортажа, с който NOVA разказа тяхната история, за 9-месечните бебета е намерен общ приемен дом.

Досега те нито веднъж не са излизали от болничната стая, а за тях въпреки натоварените си смени продължават да се грижат работещите в педиатричното отделение - макар и децата вече да са напълно здрави.

Историята на две бебета, чийто дом вече девет месеца е Педиатричното отделение на Националната кардиологична болница, предизвика вълна от съпричастност в социалните мрежи. Макар момчетата да са напълно здрави, те останаха 9 месеца в болнична среда поради невъзможността на социалната система да им осигури подходяща грижа.

Близнаците идват на света по-рано от очакваното - точно на 1 юни. Празникът обаче не носи късмет на двете момчета. По думите на д-р Маргарита Желева от Кардиологичната болница, това е третата двойка близнаци на тази майка, която има и още едно по-голямо дете, разказва историята им NOVA.

„Майката не може да осигури адекватна грижа на този етап и социалните служби определят средата в дома ѝ като неподходяща за отглеждането им. Тя идва периодично на свиждане, проявява видимо несериозно отношение към децата”, споделя д-р Желева.

Бебетата попадат в Националната кардиологична болница за уточняване на здравословния им статус. След изследванията тежки вродени сърдечни малформации са отхвърлени. „Няма нищо, което да налага техния болничен престой по медицински причини”, категорични са лекарите. Въпреки това, близнаците няма къде другаде да отидат.

Осиновяването им е юридически невъзможно, тъй като майката не се е отказала официално от тях. Единственият вариант е настаняване в приемно семейство, но тук системата среща сериозни трудности.

„В България е много трудно да настаниш две деца в приемно семейство заедно. Повечето одобрени родители са подготвени за грижа само за едно дете”, обяснява експертът Александър Миланов. Той допълва, че ситуацията в София е критична – в столицата има под 30 приемни семейства, докато реалната нужда е от поне 300.

Екипът на болницата е силно привързан към децата, които са пораснали пред очите им. „Много им се радваме, но в същото време разбираме, че не им е тук мястото. Надяваме се да срещнат хора, които да ги обичат толкова, колкото ги обичаме ние”, добавя д-р Желева.

Приемни семейства Бебета близнаци Болничен престой Социални служби Грижа за деца Липса на грижи Министерство на социалната политика Здрави деца Настаняване Социална система
Последвайте ни
Борисов пред министър Запрянов: Войната в Украйна е по-опасна за България

Борисов пред министър Запрянов: Войната в Украйна е по-опасна за България

Цветната магия на Холи: Древни ритуали, легенди за любов и един глобален празник

Цветната магия на Холи: Древни ритуали, легенди за любов и един глобален празник

Политически коментари преди заседанието на Съвета по сигурност към Министерския съвет

Политически коментари преди заседанието на Съвета по сигурност към Министерския съвет

„Горчиво ще съжалявате“: Иран плаши САЩ с отмъщение след потапянето на фрегатата „Дена“

„Горчиво ще съжалявате“: Иран плаши САЩ с отмъщение след потапянето на фрегатата „Дена“

Какво трябва да знаем за електронните пари и електронното банкиране

Какво трябва да знаем за електронните пари и електронното банкиране

pariteni.bg
Nissan X-Trail навъртя 25 години и над 8 милиона продажби

Nissan X-Trail навъртя 25 години и над 8 милиона продажби

carmarket.bg
Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер
Ексклузивно

Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер

Преди 16 часа
Какво става, пълен енергиен срив в Ирак
Ексклузивно

Какво става, пълен енергиен срив в Ирак

Преди 17 часа
Ердоган предупреди Иран с решителен отговор
Ексклузивно

Ердоган предупреди Иран с решителен отговор

Преди 13 часа
Путин избухна: Това е терористична атака!
Ексклузивно

Путин избухна: Това е терористична атака!

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Украйна иска отлагане на преговорите с Русия заради Близкия изток

Украйна иска отлагане на преговорите с Русия заради Близкия изток

Свят Преди 11 минути

Следващата тристранна среща между Украйна, САЩ и Русия бе планирана за периода от 5 до 9 март

<p>CDC бие тревога заради парализиращо заболяване: Не пътувайте</p>

CDC бие тревога заради парализиращо заболяване: Не пътувайте

Свят Преди 16 минути

Издадено е предупреждение за пътуване, което призовава американците да вземат предпазни мерки срещу полиомиелита, който се разпространява в Европа и други части на света. Kолебанието по отношение на ваксините нараства, което допринася за разпространението на тези някога почти изкоренени заболявания

<p>Ретрограден Меркурий: Правила за оцеляване и 3 зодии, които ще заблестят</p>

Ретрограден Меркурий: Правила за оцеляване и 3 зодии, които ще заблестят

Любопитно Преди 43 минути

На много зодиакални знаци е обещан важен и повратен период, но само три от тях ще успеят да оставят трудните времена зад гърба си. Това са родените под знака на Дева, Козирог и Скорпион

ЦИК посече „Подкрепи Радев“: Коалицията смени името, но пак остана извън изборите

ЦИК посече „Подкрепи Радев“: Коалицията смени името, но пак остана извън изборите

България Преди 1 час

Партиите и коалициите, на които им бъде отказана регистрация, имат три дни, за да обжалват решението на ЦИК

Историята става "все по-покрита": Случаят "Петрохан" разпали страстите в НС

Историята става "все по-покрита": Случаят "Петрохан" разпали страстите в НС

България Преди 1 час

Служебният министър Дечев коментира: Случаят „Петрохан“ предизвика масова психоза сред българското общество

Нова светска двойка: Ема Уотсън уловена в нежна целувка с мексикански милиардер

Нова светска двойка: Ема Уотсън уловена в нежна целувка с мексикански милиардер

Любопитно Преди 1 час

Ема Уотсън беше уловена от папараци в интимна близост с мексиканския милиардер и ИТ предприемач Гонсало Хевия Байерес. Новата светска двойка е засичана от френските Алпи до Мексико, потвърждавайки слуховете за романс между актрисата и бизнес магната

Жена, с рядко състояние, при което бюстът ѝ продължава да расте неконтролируемо

Жена, с рядко състояние, при което бюстът ѝ продължава да расте неконтролируемо

Любопитно Преди 1 час

В продължение на десетилетия Съмър Робърт е искала да може да скрие тялото си. След това обаче намира увереност на най-неочакваното място: докато плаче заради подигравки в кухнята на ресторант

<p>&quot;Горчиво ще съжаляват&quot;: Какво се случва в&nbsp;Близкия изток? (ОБЗОР)</p>

Ирански ракети, удари по "Хизбула" и енергийна криза в Ирак - последните новини от Близкия изток

Свят Преди 1 час

Саудитска Арабия и Катар прехващат ракети, хиляди бежанци напускат Техеран

Умар Джабраилов

„Сродната душа“ на Гислейн Максуел е открит мъртъв в Москва

Свят Преди 1 час

Бивш офицер от КГБ: дворцов преврат в Русия е възможен

Бивш офицер от КГБ: дворцов преврат в Русия е възможен

Свят Преди 1 час

Защо елитите в Русия са недоволни от Путин, но не се решават да го свалят, кои фактори могат да предизвикат разединение сред тях и къде сгреши Западът?

Другите мъже на Каролин Бесет Кенеди: Моделът, който влудяваше Джон Кенеди-младши от ревност

Другите мъже на Каролин Бесет Кенеди: Моделът, който влудяваше Джон Кенеди-младши от ревност

Любопитно Преди 2 часа

Историята на Каролин Бесет разкрива фаталния любовен триъгълник между нея, Джон Кенеди-младши и модела Майкъл Бъргин, изпълнен с болезнена ревност, тайни аборти и бурни страсти, приключили с трагичната самолетна катастрофа през 1999 г.

Apple излиза от Матрицата с новия MacBook Neo

Apple излиза от Матрицата с новия MacBook Neo

Технологии Преди 2 часа

ИТ гигантът изненада с нов лаптоп с име, което на пръв поглед е твърде широко използвана дума. Но тя не е случайна. Новото устройство определено разчупва традицията на Apple да предлага само скъпи устройства от висок клас и навлиза в нови светове

<p>Мъж почина след падане от сградата на АУБ в Благоевград</p>

МВР: Мъж почина след падане от сградата на АУБ в Благоевград

България Преди 2 часа

Руски дрон удари търговски кораб в Черно море, рани моряци

Руски дрон удари търговски кораб в Черно море, рани моряци

Свят Преди 2 часа

Корабът е превозвал царевица

<p>Иран - &bdquo;износител на хаос&ldquo;: Има ли заплаха за Европа?</p>

Представлява ли Иран заплаха за Европа

Свят Преди 2 часа

Експерти предупреждават, че военната операция срещу Иран може да се превърне в непосредствена заплаха за сигурността на европейските държави

,

Сбогом, плюшено приятелче: Изоставеното макаче Пънч намери истинско семейство

Любопитно Преди 2 часа

Изображения на Пънч, който влачи играчка, по-голяма от него, привлякоха вниманието на посетителите на зоологическа градина близо до Токио

Всичко от днес

От мрежата

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg

11 породи кучета с естествен талант за проследяване на миризми

dogsandcats.bg
1

Три нови лъвчета в Зоопарк Стара Загора

sinoptik.bg
1

Молитва за чай в Китай

sinoptik.bg

Фенове обзавеждат новия дом на Виктория Капитонова

Edna.bg

Добра новина за природата ни: Бобрите се завърнаха в България

Edna.bg

Валентин Михов: От Пената насам човеците намаляват

Gong.bg

Рилдо се завърна в групата на Левски

Gong.bg

Започна Съвет по сигурността заради ескалацията в Близкия изток

Nova.bg

Ирански дрон падна върху летище в Азербайджан, двама души са ранени

Nova.bg