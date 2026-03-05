Иран удари Азербайджан: Дрон порази летището в Нахичеван

И ранска атака с дронове порази азербайджанския автономен ексклав Нахичеван, отваряйки още един фронт в продължаващата война, започната от САЩ и Израел, и последвалия отговор от страна на Техеран, пише Al Jazeera .

Министерството на външните работи на Азербайджан заяви, че инцидентът е станал около 12:00 ч. на обяд (08:00 ч. по Гринуич) в четвъртък.

„Един дрон е ударил сградата на терминала на летището в Автономна република Нахичеван, докато друг е паднал близо до училище в село Шакарабад“, съобщиха от министерството.

„Категорично осъждаме тези атаки с дронове, предприети от територията на Ислямска република Иран“.

Iran hit Azerbaijan's Nakhchivan International Airport with missiles & drones.



Mother of all Ironies -- Azerbaijan declared in Jan 2026 that it will never allow its airspace or territory to be used against Iran.



Now it's getting hammered by its Friend 😭😂 pic.twitter.com/A4J0berSX8 — BALA (@erbmjha) March 5, 2026

Добавя се, че при нападението са ранени двама цивилни и са нанесени материални щети на летището. Министерството поиска „ясно обяснение“ от Иран и заяви, че страната „си запазва правото да предприеме подходящи мерки за отговор“. Иранският посланик Моджтаба Демирчилу е бил извикан за обяснение.

Нахичеван, който граничи с Иран и Турция, беше част от историческо мирно споразумение с посредничеството на САЩ, подписано миналата година между Армения и Азербайджан. Сухопътният коридор, наречен „Маршрутът Тръмп за международен мир и просперитет“ (TRIPP), даде на САЩ права за развитие на пътя, свързващ Азербайджан с ексклава Нахичеван.

Иран отдавна се противопоставя на този транзитен маршрут, опасявайки се, че той ще го отреже от Армения и ще доближи враждебни чужди сили до границите му.

Ресул Сердар от Al Jazeera коментира: „Иран отдавна обвинява правителството в Баку, че превръща Азербайджан в израелска шпионска база. Техеран неколкократно заяви, че ако Азербайджан не спре, ще бъде наказан“.

Според Сердар ударите са ясно послание, че Иран влиза в конфликт със съседните си страни – в Залива, с Турция, а сега и с Азербайджан.

BREAKING:



Reuters report that Iranian missiles and drones have hit near Nakhchivan Airport in Azerbaijan



🇦🇿🇮🇷 pic.twitter.com/SAjjtVdSQy — Visegrád 24 (@visegrad24) March 5, 2026

Разширяваща се война

Атаките в Нахичеван идват на фона на съобщения за нови ирански дронове, насочени към цели в региона, включително американска военна база край летището в Багдад.

Катар: Министерството на отбраната съобщи за прихваната ракетна атака над Доха.

Саудитска Арабия: Министерството на отбраната свали дрон в региона Ал-Джауф.

Турция: В сряда НАТО унищожи иранска балистична ракета над Източното Средиземноморие, навлезнала в турското въздушно пространство. Иран отрече да е стрелял по Турция.

Ливан: Фронтът между Израел и Хизбула се разпали отново с тежки бомбардировки и израелски нахлувания в Ливан.