Свят

Иран удари Азербайджан: Дрон порази летището в Нахичеван

Министерството на външните работи на Азербайджан заяви, че инцидентът е станал около 12:00 ч. на обяд (08:00 ч. по Гринуич) в четвъртък

5 март 2026, 13:04
Иран удари Азербайджан: Дрон порази летището в Нахичеван
Източник: Getty images/ iStock

И ранска атака с дронове порази азербайджанския автономен ексклав Нахичеван, отваряйки още един фронт в продължаващата война, започната от САЩ и Израел, и последвалия отговор от страна на Техеран, пише Al Jazeera.

Министерството на външните работи на Азербайджан заяви, че инцидентът е станал около 12:00 ч. на обяд (08:00 ч. по Гринуич) в четвъртък.

„Един дрон е ударил сградата на терминала на летището в Автономна република Нахичеван, докато друг е паднал близо до училище в село Шакарабад“, съобщиха от министерството.

„Категорично осъждаме тези атаки с дронове, предприети от територията на Ислямска република Иран“.

Добавя се, че при нападението са ранени двама цивилни и са нанесени материални щети на летището. Министерството поиска „ясно обяснение“ от Иран и заяви, че страната „си запазва правото да предприеме подходящи мерки за отговор“. Иранският посланик Моджтаба Демирчилу е бил извикан за обяснение.

Нахичеван, който граничи с Иран и Турция, беше част от историческо мирно споразумение с посредничеството на САЩ, подписано миналата година между Армения и Азербайджан. Сухопътният коридор, наречен „Маршрутът Тръмп за международен мир и просперитет“ (TRIPP), даде на САЩ права за развитие на пътя, свързващ Азербайджан с ексклава Нахичеван.

Иран отдавна се противопоставя на този транзитен маршрут, опасявайки се, че той ще го отреже от Армения и ще доближи враждебни чужди сили до границите му.

Ресул Сердар от Al Jazeera коментира: „Иран отдавна обвинява правителството в Баку, че превръща Азербайджан в израелска шпионска база. Техеран неколкократно заяви, че ако Азербайджан не спре, ще бъде наказан“.

Според Сердар ударите са ясно послание, че Иран влиза в конфликт със съседните си страни – в Залива, с Турция, а сега и с Азербайджан.

Разширяваща се война

Атаките в Нахичеван идват на фона на съобщения за нови ирански дронове, насочени към цели в региона, включително американска военна база край летището в Багдад.

Катар: Министерството на отбраната съобщи за прихваната ракетна атака над Доха.

Саудитска Арабия: Министерството на отбраната свали дрон в региона Ал-Джауф.

Турция: В сряда НАТО унищожи иранска балистична ракета над Източното Средиземноморие, навлезнала в турското въздушно пространство. Иран отрече да е стрелял по Турция.

Ливан: Фронтът между Израел и Хизбула се разпали отново с тежки бомбардировки и израелски нахлувания в Ливан.

Източник: БТА, Габриела Иванова, БГНЕС    
Азербайджански суверенитет Ирански атаки Дипломатически протест Пострадали цивилни Нахичевански анклав Напрежение в региона Азербайджански ответни мерки Ракетни и дронови удари Нападение над летище Нахичеван
Последвайте ни

По темата

Борисов пред министър Запрянов: Войната в Украйна е по-опасна за България

Борисов пред министър Запрянов: Войната в Украйна е по-опасна за България

Цветната магия на Холи: Древни ритуали, легенди за любов и един глобален празник

Цветната магия на Холи: Древни ритуали, легенди за любов и един глобален празник

Политически коментари преди заседанието на Съвета по сигурност към Министерския съвет

Политически коментари преди заседанието на Съвета по сигурност към Министерския съвет

„Горчиво ще съжалявате“: Иран плаши САЩ с отмъщение след потапянето на фрегатата „Дена“

„Горчиво ще съжалявате“: Иран плаши САЩ с отмъщение след потапянето на фрегатата „Дена“

Какво трябва да знаем за електронните пари и електронното банкиране

Какво трябва да знаем за електронните пари и електронното банкиране

pariteni.bg
Nissan X-Trail навъртя 25 години и над 8 милиона продажби

Nissan X-Trail навъртя 25 години и над 8 милиона продажби

carmarket.bg
Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер
Ексклузивно

Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер

Преди 17 часа
Какво става, пълен енергиен срив в Ирак
Ексклузивно

Какво става, пълен енергиен срив в Ирак

Преди 17 часа
Ердоган предупреди Иран с решителен отговор
Ексклузивно

Ердоган предупреди Иран с решителен отговор

Преди 14 часа
Путин избухна: Това е терористична атака!
Ексклузивно

Путин избухна: Това е терористична атака!

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Скандал с поверителността: Работници преглеждали интимни кадри от AI очилата на Meta

Свят Преди 25 минути

Meta заяви, че приема много сериозно защитата на данните на хората и непрекъснато усъвършенства усилията и инструментите си в тази област

Най-шокиращата победа в историята на "Оскарите"

Най-шокиращата победа в историята на "Оскарите"

Любопитно Преди 46 минути

20 години след шокиращата победа на „Crash“ над „Планината Броукбек“ за „Оскар“ за най-добър филм, създатели и критици продължават да спорят дали решението е било триумф на кампанията или едно от най-спорните в историята на Академията

Млад изпълнителен директор тества подхода на служителите си в „Шеф под прикритие – Аватар“

Млад изпълнителен директор тества подхода на служителите си в „Шеф под прикритие – Аватар“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте премиерния епизод утре вечер от 21:30 ч. по NOVA

<p>Ретрограден Меркурий: Правила за оцеляване и 3 зодии, които ще заблестят</p>

Ретрограден Меркурий: Правила за оцеляване и 3 зодии, които ще заблестят

Любопитно Преди 1 час

На много зодиакални знаци е обещан важен и повратен период, но само три от тях ще успеят да оставят трудните времена зад гърба си. Това са родените под знака на Дева, Козирог и Скорпион

Близнаците, които живяха 9 месеца в болницата, отиват в приемно семейство: Няма да ги разделят

Близнаците, които живяха 9 месеца в болницата, отиват в приемно семейство: Няма да ги разделят

България Преди 1 час

След 9 месеца в Националната кардиологична болница, близнаците, които пораснаха пред очите на лекарите, напускат клиниката. Социалните служби успяха да намерят дом, в който момчетата да останат заедно, избягвайки риска от разделяне, който тегнеше над тях заради липсата на приемни семейства

Оставиха в ареста мъжа, обвинен за катастрофа с АТВ в София, при която загина човек, а друг беше ранен

Оставиха в ареста мъжа, обвинен за катастрофа с АТВ в София, при която загина човек, а друг беше ранен

България Преди 1 час

Съдът даде ход на делото по същество

ЦИК посече „Подкрепи Радев“: Коалицията смени името, но пак остана извън изборите

ЦИК посече „Подкрепи Радев“: Коалицията смени името, но пак остана извън изборите

България Преди 1 час

Партиите и коалициите, на които им бъде отказана регистрация, имат три дни, за да обжалват решението на ЦИК

Историята става "все по-покрита": Случаят "Петрохан" разпали страстите в НС

Историята става "все по-покрита": Случаят "Петрохан" разпали страстите в НС

България Преди 2 часа

Служебният министър Дечев коментира: Случаят „Петрохан“ предизвика масова психоза сред българското общество

Нова светска двойка: Ема Уотсън уловена в нежна целувка с мексикански милиардер

Нова светска двойка: Ема Уотсън уловена в нежна целувка с мексикански милиардер

Любопитно Преди 2 часа

Ема Уотсън беше уловена от папараци в интимна близост с мексиканския милиардер и ИТ предприемач Гонсало Хевия Байерес. Новата светска двойка е засичана от френските Алпи до Мексико, потвърждавайки слуховете за романс между актрисата и бизнес магната

Жена, с рядко състояние, при което бюстът ѝ продължава да расте неконтролируемо

Жена, с рядко състояние, при което бюстът ѝ продължава да расте неконтролируемо

Любопитно Преди 2 часа

В продължение на десетилетия Съмър Робърт е искала да може да скрие тялото си. След това обаче намира увереност на най-неочакваното място: докато плаче заради подигравки в кухнята на ресторант

„Що за нахалство?“: Майката на Николай Златков с искане Слави Трифонов да премахне песента за трагедията „Петрохан“

„Що за нахалство?“: Майката на Николай Златков с искане Слави Трифонов да премахне песента за трагедията „Петрохан“

България Преди 2 часа

Ралица Асенова, майка на Николай Златков, обвини лидера на ИТН в „нахалство“ и настоя за незабавното сваляне на музикалното произведение от мрежата. Докато Слави Трифонов твърди, че с песента почита паметта на „неизживения млад живот“, близките на убитото момче определят акта като недопустима медийна експлоатация на трагедията „Петрохан“

Премиерът Гюров свиква извънредно заседание на Съвета за сигурност

Премиерът Гюров свиква извънредно заседание на Съвета за сигурност

България Преди 2 часа

На заседанието са поканени председателите на парламентарни групи

<p>&quot;Горчиво ще съжаляват&quot;: Какво се случва в&nbsp;Близкия изток? (ОБЗОР)</p>

Ирански ракети, удари по "Хизбула" и енергийна криза в Ирак - последните новини от Близкия изток

Свят Преди 2 часа

Саудитска Арабия и Катар прехващат ракети, хиляди бежанци напускат Техеран

Умар Джабраилов

„Сродната душа“ на Гислейн Максуел е открит мъртъв в Москва

Свят Преди 2 часа

Бивш офицер от КГБ: дворцов преврат в Русия е възможен

Бивш офицер от КГБ: дворцов преврат в Русия е възможен

Свят Преди 2 часа

Защо елитите в Русия са недоволни от Путин, но не се решават да го свалят, кои фактори могат да предизвикат разединение сред тях и къде сгреши Западът?

Другите мъже на Каролин Бесет Кенеди: Моделът, който влудяваше Джон Кенеди-младши от ревност

Другите мъже на Каролин Бесет Кенеди: Моделът, който влудяваше Джон Кенеди-младши от ревност

Любопитно Преди 2 часа

Историята на Каролин Бесет разкрива фаталния любовен триъгълник между нея, Джон Кенеди-младши и модела Майкъл Бъргин, изпълнен с болезнена ревност, тайни аборти и бурни страсти, приключили с трагичната самолетна катастрофа през 1999 г.

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани грешки, които допускаме когато храним котката

dogsandcats.bg

Как да спрем териториалната агресия при кучето си

dogsandcats.bg
1

Три нови лъвчета в Зоопарк Стара Загора

sinoptik.bg
1

Молитва за чай в Китай

sinoptik.bg

Години след раздялата с Брад Пит: Защо Анджелина Джоли не търси нова любов?

Edna.bg

Фенове обзавеждат новия дом на Виктория Капитонова

Edna.bg

Валентин Михов: От Пената насам човеците намаляват

Gong.bg

Рилдо се завърна в групата на Левски

Gong.bg

Започна Съвет по сигурността заради ескалацията в Близкия изток

Nova.bg

Ирански дрон падна върху летище в Азербайджан, двама души са ранени

Nova.bg