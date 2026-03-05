България

ЦИК посече „Подкрепи Радев“: Коалицията смени името, но пак остана извън изборите

Партиите и коалициите, на които им бъде отказана регистрация, имат три дни, за да обжалват решението на ЦИК

5 март 2026, 12:00
Източник: БТА

Ц ентралната избирателна комисия отказа регистрация за изборите на 19 април на две формации - коалиция „Вън от ЕС и НАТО" и коалиция „Просперираща България", първоначално подала документи с името "Подкрепи Радев". Това става ясно от решение на ЦИК, публикувано на интернет страницата й.

В състава на коалиция „Просперираща България" влизат 2 партии: "КОЙ" - Компетентност, отговорност и истина на Светозар Съев и "Българска земеделска партия" на д-р Пейчо Касъров.

Партия "КОЙ" е основана в края на 2013 г. Обявява, че ще се бори за предсрочни парламентарни избори през май 2014 г. и влизане в парламента, за да представлява малкия и средния бизнес.

На парламентарните избори през 2022 г. партията участва в коалиция „Справедлива България" заедно с движение „Социалдемократи" (един от мандатоносителите на "Прогресивна България" на Румен Радев) и Обединена социалдемокрация. 

"Българска земеделска партия" също е основана през 2013 г. За нея има много по-малко информация. От фейсбук страницата й става ясно, че през 2021 г. са подкрепили ИТН на изборите през юли, когато партията на Слави Трифонов печели изборите с над 657 хил. гласа.

На 4 март, когато бе и последният срок за регистрация на партиите и коалициите за участие в изборите, представляващите "Подкрепи Радев" са внесли документи в ЦИК. От тях става ясно, че коалицията е образувана на 1 март тази година, пише "24 часа".

ЦИК иска от коалицията да смени името си от "Подкрепи Радев", защото в него се съдържа призив за подкрепа на конкретно физическо лице (подалият оставка през януари президент - бел.ред.). Това е "превратно упражняване на права и заобикаляне на закона", посочват от ЦИК.

"Когато заявителят избира наименование, което по смисъла си представлява кампания „за" конкретно лице, се създава впечатление, че лицето е самостоятелен политически субект/носител на кандидатура „на национално ниво", което законът в изборите за народни представители не допуска", пише още избирателната комисия.

Според комисията, името е "обективно годно" да създаде заблуждение за статута на Радев - дали е кандидат, водач на листа или официално подкрепя, или участва в коалицията.

Причините ЦИК да откаже регистрация на коалицията са няколко. Едната е, че не е представен документ за имената и длъжностите на хората, които ще отговарят за приходите и разходите, и счетоводната отчетност на коалицията. Не е представен и списък с имената и подписите на най-малко 2500 лица, подкрепящи регистрацията.

ЦИК отказа и регистрация на коалиция "Вън от ЕС и НАТО". Причината е, че след проверка на подадените подписи на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, е установено, че те не са 2500, колкото според Изборния кодекс е минимума. Проверката е направена в дирекция ГРАО към регионалното министерство, която отговаря и за съставянето на избирателните списъци.

ЦИК отказа да регистрира за изборите двете коалиции около ДПС

Партиите и коалициите, на които им бъде отказана регистрация, имат три дни, за да обжалват решението на ЦИК. 

До 14 март ЦИК трябва да регистрира за участие в изборите партиите и коалициите в случаите, когато съдът е отменил решението за отказ за регистрацията ѝ. Отново до 14 март ЦИК може да извършва промени в състава на регистрирана коалиция при излизане от състава ѝ на партия, както и при включване на нови партии в състава на коалицията и/или промяна в наименованието на коалицията. 

До 17 март партия или коалиция може да поиска да бъде заличена регистрацията ѝ за участие в изборите. 

На 18 март се очаква ЦИК да определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите.

27 политически формации подадоха документи в ЦИК за изборите

Припомняме, че общо 27 политически формации са подали документи в ЦИК за участие в изборите на 19 април. В сряда в 17:00 ч. изтече срокът, в който партиите и коалициите можеха да подават заявления в ЦИК за регистрация за участие във вота през април.

 

 

Източник: "24 часа"    
