Украйна иска отлагане на преговорите с Русия заради Близкия изток

Следващата тристранна среща между Украйна, САЩ и Русия бе планирана за периода от 5 до 9 март

5 март 2026, 12:50
Украйна иска отлагане на преговорите с Русия заради Близкия изток
Източник: БТА/АР

У крайна е разговаряла със САЩ относно възможността за промяна на мястото и за отлагане на следващия кръг от тристранните преговори с Русия заради събитията в Близкия изток, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Зеленски: Мирните преговори продължават, но не в Абу Даби

„Следващата тристранна среща между Украйна, САЩ и Русия бе планирана за периода от 5 до 9 март, в зависимост от развитията по света. В момента има поредна война в Близкия изток“, написа Зеленски в публикация в „Екс“.

Зеленски обяви нови преговори за мир с Русия и САЩ

По-рано тази седмица украинският президент заяви, че срещата не е отменена, но потвърди, че Киев обмисля ново място за преговорите, които трябваше да се състоят в Абу Даби (ОАЕ).

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
