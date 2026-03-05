Скандал с поверителността: Работници преглеждали интимни кадри от AI очилата на Meta

Б ританският регулатор за защита на данните пише до Meta след „тревожен“ доклад, в който се твърди, че външни работници са могли да преглеждат чувствително съдържание, заснето от интелигентните очила с изкуствен интелект на компанията, съобщава BBC.

Meta заяви, че подизпълнителите понякога могат да преглеждат съдържание, включително филми и изображения, заснети от нейните интелигентни очила с изкуствен интелект, с цел подобряване на „изживяването“.

Видеоклипове, включително на хора с очила, които използват тоалетна или правят секс, понякога се преглеждат от подизпълнител на Meta, базиран в Кения, според разследване на шведските вестници Svenska Dagbladet (SvD) и Goteborgs-Posten (GP).

„Виждаме всичко - от дневни до голи тела“, съобщи един от служителите.

Meta заяви, че приема много сериозно защитата на данните на хората и непрекъснато усъвършенства усилията и инструментите си в тази област.

„Очилата Ray-Ban Meta ви помагат да използвате изкуствен интелект, без ръце, за да отговаряте на въпроси за света около вас“, каза технологичният гигант пред BBC News.

„Когато хората споделят съдържание с Meta AI, подобно на други компании, понякога използваме подизпълнители, за да прегледаме тези данни, за да подобрим опита на хората с очилата, както е посочено в нашата Политика за поверителност“, добавя се.

„Тези данни първо се филтрират, за да се защити поверителността на хората.“

Според Meta, филтрирането може да включва размазване на лица в изображенията, но източници, разговаряли със SvD и GP, казаха, че понякога това не е успяло и лицата на хората са могли да се видят.

Потребителите трябва да активират записа ръчно или чрез гласова команда, но може да не осъзнават, че понякога видеоклиповете и изображенията им се преглеждат от хора - както е описано в обширните политики за поверителност и условия за ползване на Meta.

В отговор на искане от BBC, Meta предостави линк към своите Допълнителни условия за ползване на Meta Platforms, но не посочи кои раздели от тези условия обхващат прегледа на съдържанието от човешки изпълнители.

В условията за ползване на Meta за изкуствен интелект във Великобритания, компанията казва: „В някои случаи Meta ще преглежда взаимодействията ви с изкуствен интелект... и този преглед може да бъде автоматизиран или ръчен (човешки)“.

Но британският регулатор за защита на данните, Службата на комисаря по информацията (ICO), заяви пред BBC News, че „устройствата, обработващи лични данни, включително интелигентните очила, трябва да дадат на потребителите контрол и да осигурят подходяща прозрачност“.

„Доставчиците на услуги трябва ясно да обяснят какви данни се събират и как се използват“, се казва в изявление.

„Твърденията в тази статия са обезпокоителни. Ще пишем до Meta, за да поискаме информация за това как изпълнява задълженията си съгласно британското законодателство за защита на данните.“

Работниците, с които шведските вестници са разговаряли, са били анотатори на данни, които са обучавали изкуствения интелект на Meta да интерпретира изображения, като ръчно етикетира съдържанието.

Те бяха наети от аутсорсинг компания, базирана в Найроби, наречена Sama, която има история на работа в анотирането на данни.

BBC се обърна към Сама за коментар по репортажа.

Работниците казаха, че са прегледали и преписи от взаимодействията с изкуствения интелект, за да проверят дали е отговорил адекватно на въпросите.

Те описаха защитата на личните данни на работното си място, с камери навсякъде и забрана за мобилни телефони.

Но съдържанието, което виждали, често било изключително чувствително, казали те, включително хора, носещи очила, които гледали порнография.

В един от случаите, според разказ на работник пред вестниците, мъжки очила били оставени да записват в спалня, където по-късно били заснети как жена, очевидно съпругата на мъжа, се съблича.

Очилата на Meta имат светлина в ъгъла на рамките, която се включва, когато вградената камера записва изображения или видеоклипове.

Фирмата предупреждава за злоупотреба с технологията, като съветва потребителите да показват на другите кога светлината за запис е включена и да избягват записване в частни пространства.

Опасения от злоупотреба

През септември Meta представи гама от устройства, задвижвани от изкуствен интелект, в партньорство с марките за очила Ray-Ban и Oakley.

BBC News се обърна към компанията майка на производителите на очила, EssilorLuxottica, за коментар.

Бързият напредък в областта на изкуствения интелект доведе до разпространението на носими устройства, които използват изкуствен интелект за интерпретиране на изображения и звуци, заснети от устройството.

Функциите могат да включват превод на текст или отговаряне на въпроси за това какво гледа потребителят - особено полезна функция за хора, които са слепи или частично зрящи.

Въпреки това, с нарастването на популярността на устройствата, се увеличават и опасенията относно злоупотребата с тях.

Жени вече са казвали пред BBC, че са били заснети без тяхното съгласие от потребители на смарт очила.

Анотаторът на данни Sama започва като организация с нестопанска цел, с цел увеличаване на заетостта чрез предоставяне на работни места в областта на технологиите.

Тя е определена като „етична“ B-корпорация, но предишен договор, предоставящ услуги за модериране на съдържание на технологични компании, е предизвикал критики, наред със съдебни действия от страна на бивши служители.

Оттогава компанията спря услугите за модериране на съдържание и по-късно заяви, че съжалява, че е поела този вид работа.