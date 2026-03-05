Цветната магия на Холи: Древни ритуали, легенди за любов и един глобален празник

Д окато у нас изпращаме зимата с мартеници, в Индия и по целия свят вчера милиони хора посрещнаха пролетта по един далеч по-експлозивен начин. На 4 март (датата варира според лунния календар) се състоя Холи – древният хиндуистки „Фестивал на цветовете“, който превръща цели градове в живи платна.

Празникът е едно от най-важните събития в хиндуисткия свят, отбелязващо края на зимата и победата на доброто над злото. Въпреки че корените му са в Индия и Непал, днес Холи е глобален феномен, символ на универсалното желание за ново начало и прошка.

Най-пищните тържества традиционно се провеждат в Индия, особено в региона на Матхура и Вриндаван, където според легендите е израснал бог Кришна. Там улиците буквално „изчезват“ под облаци от цветен прах, а хората се пръскат с вода, премахвайки за един ден всички граници между касти, класи и религии.

Но под танците и цветния хаос се крие уникална култура и дълбоко вкоренена традиция.

Ето какво трябва да знаете за Холи:

1. Забавлението започва рано

Цветът е само част от Холи. В навечерието на празника, на Холика Дахан (вечерта на огньовете), празнуващите запалват символично чучело, за да отбележат смъртта на женския демон Холика. Хората хвърлят прочутия цветен прах на Рангвали Холи (Rangwali Holi) – втория и най-известен ден от фестивала. Подготовката за тържествата обаче започва много по-рано с купуването на праха, след което децата въодушевено настройват мерника си. В района Брадж в Индия честването на Холи продължава 16 дни.

2. Доброто побеждава злото

Холи получава името си от Холика, демоничната сестра на злия Хиранякашипу в индуистката митология. Историята разказва, че подлият цар се опитал да забрани на сина си Пралад да се покланя на един от индуистките богове - Вишну, но Пралад отказвал да послуша баща си. Затова царяд наредил на Пралад и Холика (която била недосегаема за огъня) да седнат на клада, дървена конструкция за изгаряне на тяло при погребение или екзекуция. Когато пламъците ги обхванали, Холика се подпалила и изгоряла, въпреки имунитета си срещу огъня, а Прахлад останал невредим, тъй като се помолил за помощ на бог Вишну. Така празненствата на Холи служат като напомняне за триумфа на доброто над злото, отразявайки индуистката вяра, че опованието и предаността водят до спасение, което може да бъде постигнато от всеки вярващ.

3. Обредна храна

Семейства в цяла Индия приготвят с любов гуджия - сладкиш, наподобяващ кнедли, който се пълни със сушени плодове и ядки, подправени с кардамон. Съществуват безброй вариации, но обичайните пълнежи включват шамфъстък, кашу, кокос и стафиди, на които всеки се радва по време на огнената Холика Дахан.

4. Наздравици с мляко от канабис

Някои хора вдигат наздравици по време на Холи с бханг – млечна напитка, смесена с паста от пъпки и листа на канабис, отглеждани високо в Хималаите. Консумиран в продължение на 3000 години, този млечен шейк от канабис се свързва чрез митологията с могъщия бог монах Шива и се продава в управлявани от правителството магазини за бханг.

5. Защо багрила

Легендата гласи, че след като бил прокълнат от демон да има синя кожа, Кришна се притеснявал, че светлокожата му съпруга, Радха, вече нямало да го обича. Когато се оплакал на майка си Яшода, тя на шега му отговорила да нарисува лицето на Радха в какъвто цвят избере и той го направил. Летящите многоцветни пигменти, наречени гулал, напомнят за историята на Кришна.

6. Модернизирана силна традиция

По-рано гулал се приготвял от цветя, подправки и други естествени материали като брилянтното индийско коралово дърво и растенията Пламъкът на гората, предлагащи лечебни свойства и ползи за кожата. Синтетичните багрила стават често срещани в средата на XIX век. Днес повечето гулал, използван по време на Холи, е синтетичен и внесен от Китай, въпреки че индийското правителство насърчава националните продукти и се връща към боите на растителна основа. През 2012 г. около 200 души са приети в болница в Мумбай, заради отравяне с багрила.

7. Смисълът на цветовете

Много повече от рисуването на красива картина, цветовете имат специално значение. Червената боя символизира любовта, плодородието и брака. Синьото представлява Кришна, а зеленото означава ново начало.

8. Почистване

За да предотвратят бедствие, индусите са съветвани да овлажняват косата и кожата добре, за да предотвратят оцветяването от гулал. Дрехите обикновено не оцеляват.

9. Присъединяване към забавлението

Холи се простира далеч отвъд Индия. Индусите празнуват в Бангладеш и Пакистан, както и в други страни с голяма диаспора като Суринам, Южна Африка и Малайзия. Великобритания и САЩ също организират празненства, концерти и събития, което дава възможност на много хора да се присъединят към тържествата.