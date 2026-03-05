Оставиха в ареста мъжа, обвинен за катастрофа с АТВ в София, при която загина човек, а друг беше ранен

Н а днешното разпоредително заседание Софийският градски съд остави в ареста 18-годишния Валентин Асенов, обвинен за катастрофата с АТВ, при която загина един човек, а друг беше ранен. Съдът даде ход на делото по същество.

По отношение на мярката за неотклонение съдът посочи, че има опасност Асенов да се укрие или да извърши друго престъпление и допълни, че и в миналото обвиняемият е нарушавал правилата за движение по пътищата и е бивал наказван. Според съдията единствено задържането под стража би възпряло Асенов да извърши друго престъпление.

Оставиха в ареста Валентин Асенов, обвинен за катастрофата с АТВ в София

Според прокуратурата постоянният арест е най-адекватната мярка за неотклонение към момента. Адвокатът на частните обвинители Георги Радков посочи, че с необходимите учебници Асенов ще може да се подготви за изпитите си и в ареста.

Адвокат Недков, защитник на Асенов, представи пред съд педагогически характеристики от училището и от спортни клубове, където подсъдимият членува, като според него те се касаят до личността на Асенов. Недков допълни, че няма риск подзащитният му да се укрие, защото до момента не е правил опити да се укрива, има постоянен адрес и е ученик.

По отношение на това дали има опасност Асенов да извърши друго престъпление, адвокат Недков посочи, че мярката за неотклонение не трябва да служи като предварително наказание.

Пуснаха под домашен арест 19-годишния младеж, обвинен за катастрофата в Разград

Той допълни, че при домашен арест няма да може да напуска дома си и да шофира, но ще може да продължи образованието си.

В последната си дума пред съда Асенов изказа съболезнования към близките и каза, че много съжалява. Помоли да се промени мярката му в по-лека, за да може да си завърши образованието.