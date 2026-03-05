Включете в контакта и забравете за вредителите! Електрическо устройство против вредители

Как работи?

Включете в електрическата мрежа Pest Reject Pro и той ще прогони вредители и насекоми в радиус от 300 м².

Лесна употреба

Източник: Pest Reject Pro

Pest Reject Pro използва две новаторски технологии:

Електромагнитни импулси действат на нервната система на вредителите. Електрическите импулси се предават по електрическата мрежа по стените на дома ви. Ултразвукови вълни излъчвани от устройството, които са непоносими за вредителите и ги карат да напуснат дома Ви на момента. Pest Reject Pro прогонва вредителите по хуманен начин без да ги убива.

Безопасен

Pest Reject Pro е напълно безопасен и безвреден за деца и домашни любимци. Също така не си взаимодейства с други уреди у дома.

Природосъобразен

Pest Reject Pro е предназначен за домашна употреба и работи 24 часа в денонощието, 365 дни в годината без токсични препарати и отрови. Без батерии и консумативи.

Спестява пари

✔ Без химии и пълнители

✔ Без поддръжка

✔ Непрекъснато действие 24/7