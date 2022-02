Невероятно! На тази планета може да има живот

У чени вярват, че може да има планета, способна да поддържа форми на живот, намираща се в близост до умиращо Слънце. Ако бъде потвърдено, това ще е първият път, когато потенциално поддържаща живот планета е открита в орбита около такава звезда, наречена „бяло джудже“.

Планетата е открита в „обитаемата зона“ на звездата, където не е нито твърде студено, нито твърде горещо, за да съществува живот. Изследването е публикувано в месечните известия на Кралското астрономическо дружество.

Професор Джей Фарихи от University College London, който ръководи изследването, каза, че

наблюдението е напълно ново за астрономите.

„Това е първият път, когато нещо се вижда в обитаемата зона на бяло джудже. Ето защо съществува възможност живот в друг свят да обикаля около бялото джудже“, каза той пред BBC.

Докато много от големите звезди се превръщат в черни дупки, когато умрат, по-малките като нашето собствено Слънце се превръщат в бели джуджета – звезди, които са изразходвали цялото си ядрено гориво и са загубили външните си слоеве. Обикновено те са с размерите на планета и излъчват синкаво-бяла светлина, когато се формират за първи път.

Potentially habitable planet orbiting a white dwarf, 117 light years away. That's pretty close, for space.

Guess it wasn't in the Goldilocks zone before the star fizzled out, though, so wonder how long it's been in its current state 🤔https://t.co/B6O85LzTad