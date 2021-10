Вълнуващо! Откриха първа планета извън нашата галактика Млечния път

А строномите може би са открили първата планета откривана някога извън нашата галактика Млечния път, тя се намира на 28 милиона светлинни години от Земята.

Експерти, използващи рентгеновата обсерватория на НАСА Chandra и телескопа XMM-Newton на Европейската космическа агенция може би са открили планета

в спираловидната галактика Messier 51 (M51), позната още като галактика Водовъртеж.

Всички екзопланети (около 4000), откривани досега, са били забелязани в Млечния път, като повечето са на по-малко от 3000 светлинни години от Земята. Ако това откритие бъде потвърдено, тази планета ще бъде „хиляди пъти по-далече от Земята от тези в Млечния път“, заявиха от НАСА в изявление.

NEW: Scientists may have detected evidence of a planet candidate orbiting a star outside our Milky Way galaxy for the first time. The exoplanet could be about the size of Saturn: https://t.co/yoeFcGn2RK Have questions? Head over to @ChandraXRay for a Q&A. pic.twitter.com/TWNWKqnoMb

„Опитваме се да отворим изцяло ново поле за откриване на други светове като търсим кандидати за планети на разстояние дължината на рентгенови лъчи, стратегия, която прави възможно откриването им в други галактики“, каза водещият автор на проучването Розан ди Стефано от Центъра за астрофизика към университета Харвард.

Потенциалната планета е била открита по метод, базиран на транзити,

който използва преминаването на космически обект пред звезда, при който светлината от звездата намалява, за да се потвърди съществуването на обекта. Този метод разглежда спадовете в рентгеновите лъчи, а не на светлината на звездата, когато планетата минава пред нея.

Рентгеновите лъчи идват от ярки двоични рентгенови лъчи, които обикновено имат неутронна звезда или черна дупка, издърпваща газ пред звезда-придружител. Всеки материал в близост до неутронната звезда или черната дупка „става супергорещ“ и свети в рентгенови лъчи, добави НАСА.

„Двоичните рентгенови лъчи може да са идеални места за търсене на планети, защото, въпреки че те са милион пъти по-ярки от нашето Слънце, рентгеновите лъчи идват от много малък регион“, добави Ди Стефано в отделно изявление.

Планетата може да е част от звездната система, известна като M51-ULS-1. Системата има или черна дупка, или неутронна звезда и придружаваща звезда с маса приблизително 20 пъти по-голяма от тази на Слънцето.

🪐Chandra scientists have found the first possible planet candidate outside of our galaxy! Located about 28 million light years from Earth in galaxy M51, it's thousands of times farther away than all the other exoplanets detected in our Milky Way. More: https://t.co/LLnJAzfDZA pic.twitter.com/oa3u4GL3Av