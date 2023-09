Мистериозни земетресения на Луната са свързани с "Аполо 17"

Н еотдавна учените започнаха да си задават въпроси дали поредицата от земетресения на Луната са причинени от естествени процеси. По-рано се смяташе, че тези "лунни земетресения" са резултат от разместване на плочи, предизвикано от променливите температури в лунната среда. Но сега нови проучвания разкриват, че земетресенията са причинени от човешкото взаимодействие с лунната повърхност, съобщава „Gizmodo“.

Спускаемият апарат "Аполо 17", използван за измерване на тези сеизмични вълни, е отговорен за причиняването им, което накара учените да преразгледат данните си. Оказва се, че част от сеизмичната активност на Луната е предизвикана от спускаемите апарати, а не от лунната повърхност.

