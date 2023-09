Япония изстреля първия си модул за изследване на Луната

Я пония изстреля тази сутрин първия си модул за изследване на Луната от космодрума Танегашима в югозападната част на страната, предаде ДПА.

Изстрелването от японския остров Танегашима бе отлагано няколко пъти поради лоши метеорологични условия.

Ракетата носи лунен спускаем апарат, наречен SLIM, който е разработен от Японската агенция за изследване на космическото пространство (ДЖАКСА), за да тества технологии за прецизно кацане на лунната повърхност.

Успешното кацане на най-близката съседна планета на Земята ще направи Япония едва петата страна, която някога е имала подобно постижение.

