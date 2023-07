Изчезналите думи: Какво можем да научим от неандерталския език

П редставителите на съвременните хора (Хомо сапиенс) и неандерталците очевидно се разбирали достатъчно добре, за да се чифтосват помежду си, въпреки че нивото на разговор, предшествало тези древни романси, ражда повече въпроси отколкото отговори. Като се придържаме към настоящата тенденция вкаменелостите да не обелват и дума, както и, че неандерталците са изчезнали много преди някой да успее или дори да се сети да изобрети записващото оборудване, археолозите, за съжаление, няма начин да разберат, колко сложно, нашите изчезнали братовчеди, са обличали чувствата си в думи - въпреки че авторът на все още непубликувано изследване, твърди, че имал пробив в анализа на неандерталския език.

„Неандерталците почти със сигурност са говорили езици, които са били доста подобни на нашите, но са били по-просто структурирани и не толковао функционално гъвкави“, пише авторът на изследването Антонио Бенитес-Бурако, лингвист от университета в Севиля. Това заключение е резултат от мултидисциплинарен анализ на говорните способности на древните хора, съчетаващ анатомични, социално-културни, когнитивни, екологични и генетични доказателства.

Авторът обяснява, че гласовият тракт на неандерталците е много подобен на нашия, което предполага, че са били способни да произвеждат повечето от звуците, които използваме и ние. Слухът им също бил подобен на този на съвременните хора, което показва, че притежавали необходимите условия за сложна гласова комуникация.

Формата на черепната им кухина обаче показва, че мозъците им били по-малко „кълбовидни“ от нашите, което означава, че таламусът – частта от мозъка ангажирана с обработването на езика – може да е бил по-малко изпъкнал. Това заключение довело до спекулациите, че неандерталците били по-малко способни на „крос-модално мислене“ и следователно не са имали способността да създават сложни езикови структури чрез комбиниране на различни концепции.

