Заболяване на ръцете, свързано с неандерталците: Какво е "болест на викингите"

Д ревните ни предци, които вероятно са измрели поради кръвосмешение, са предали гени, които все още присъстват в съвременните хора. Изследване показва, че тези неандерталски гени са довели и до повишен риск от "болестта на викингите", известна още като контрактура на Дюпюитрен.

Това заболяване води до замръзване на пръстите на едната или на двете ръце в трайно сгънато положение.

Нарича се "болест на викингите", защото се проявява най-често при мъже от скандинавски или северноевропейски произход.

"Тъй като контрактурата на Дюпюитрен рядко се наблюдава при лица от африкански произход, се запитахме дали генните варианти от неандерталците могат отчасти да обяснят защо хората извън Африка са засегнати", казва Хуго Зеберг, доцент в Каролинския институт в Швеция, в съобщение за медиите.

Изследователите разглеждат генетични данни от биобанки в САЩ, Финландия и Обединеното кралство, за да сравнят почти 8000 души с контрактура на Дюпюитрен с над 645 000 други хора. Открити са 61 генетични рискови фактора за болестта на викингите, три от които са наследени от неандерталците - включително вторият и третият по важност рисков фактор.

Хората с контрактура на Дюпюитрен имат тъкан в ръцете, която се натрупва с течение на времето, в резултат на което пръстите им се сгъват.

Авторите на изследването заключават, че откритието им е още едно доказателство, че смесването ни с неандерталците - които споделят до 98,5% от нашата ДНК - има важни последици за здравето.

"Това е случай, в който срещата с неандерталците е повлияла на това кой страда от болести, въпреки че не бива да преувеличаваме връзката между неандерталците и викингите", казва д-р Зеберг.

Неандерталците са живели в Европа и Западна Азия, докато не са били изместени от съвременните хора преди около 40 000 години. Но преди неандерталците да изчезнат, те се смесват и чифтосват със съвременните хора.

Някои изследвания предполагат, че неандерталците може да са предали генетична предразположеност към алкохолизъм, депресия, аутизъм и по-тежка инфекция с COVID-19.

Приблизително 30% от мъжете над 60-годишна възраст в Северна Европа имат контрактура на Дюпюитрен. Обикновено тя не е болезнена, но може да попречи на някого да се занимава с ежедневни дейности, според клиниката "Майо".

Състоянието може да се лекува с операция, инжектиране на стероиди или иглотерапия, при което се разкъсва тъканта, която кара пръстите да се свиват.