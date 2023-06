Изследователи разкриват тайните на пещерата "Там Па Линг"

Х омо сапиенс е пристигнал в Югоизточна Азия още преди 86 000 години, разкрива фрагмент от кост на човешки пищял, открит дълбоко в пещера в Лаос.

Находката идва от пещерата „Там Па Линг“, или „Пещерата на маймуните“, която се намира на около 1170 метра над морското равнище в планина в северен Лаос. Фрагменти от човешка кост, намерени по-рано в същата пещера, са на 70 000 години, което ги прави едни от най-ранните свидетелства за човешко присъствие в тази част на света. Това и било откритието накарало археолозите да копаят по-дълбоко.

По време на разкопките екипът се натъкнал на две нови кости - фрагменти от предната част на черепа и пищяла. Въпреки че костите били счупени и не били цели, изследователите успели да сравнят размерите и формата им с други кости от ранни хора, откривайки, че най-много съответствали на тези на Хомо сапиенс, отколкото на Хомо еректус, неандерталци или денисовци.

Изследователите използвали луминисцентно датиране на близки седименти, както и датиране с уран на зъби на бозайници от същите слоеве, за да определят времевия диапазон, към който човешките останки спадат. Луминесцентното датиране е техника, която измерва последния път, когато материали с кристална решетка, като камъни, са били изложени на слънчева светлина или топлина, докато метода за датиране с уран е радиометрична техника, която, подобно на датирането с въглерод-14, измерва разпадането на уран с течение на времето в торий, радий и олово. Те изчислили, че черепът е на възраст около 73 000 години, а костта на на около 86 000 години.

Тази ранна датировка е забележително откритие, защото изследователите отдавна спорят за времето на пристигането на Хомо сапиенс в Азия.

A human shin bone fragment found deep within a cave in Laos reveals Homo sapiens arrived in Southeast Asia as early as 86,000 years ago.



Early presence of Homo sapiens in Southeast Asia by 86–68 kyr at Tam Pà Ling, Northern Laoshttps://t.co/oyWoUR753n pic.twitter.com/OYhYIjdOiA