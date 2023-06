Мистериозни видове погребвали своите мъртви 100 000 години преди хората

И зследователите са открили доказателства, че членовете на мистериозен архаичен човешки вид са погребвали своите мъртви и издълбавали символи по стените на пещерите много преди най-ранните доказателства за погребения от съвременни хора.

Размерът на мозъците на изчезналия вид, известен като Homo naledi, бил около една трета от размера на съвременния човешки мозък.

Разкритията могат да променят разбирането за човешката еволюция, тъй като досега подобни поведения са били свързвани само с Хомо сапиенс и неандерталци с по-голям мозък.

Изводите, до които учените са достигнали засега са подробно описани в три проучвания, които са приети за публикуване в списанието eLife.

Вкаменелости, принадлежали на Homo naledi, били открити за първи път в пещерната система Rising Star в Южна Африка по време на разкопки през 2013 г. Пещерната система е част от така наречената „Люлка на човечеството“ в Южна Африка, обект на световното наследство на ЮНЕСКО. В този район учените открили вкаменелости от множество древни човешки видове, наши прародители — останки, които помагат да се разкрие историята на човешката еволюция.

Палеоантропологът и изследовател на National Geographic д-р Лий Бергер и неговият екип от продължили работата си в обширните, опасни пещери, за да разберат по-добре изчезналите хоминини, древните ни човешки предци.

Сега изследователският екип е открил останките на възрастни и деца на Homo naledi, които били погребани в поза на зародиш в пещерни вдлъбнатини и били покрити с пръст. Погребенията са с поне 100 000 години по-стари от всички известни погребения на Хомо сапиенс.

По време на проучването на пещерните погребения учените открили и редица символи, гравирани по стените на пещерата, които са на възраст между 241 000 и 335 000 години, но екипът иска да продължи с тестовете за да постигнат по-точно датиране.

Символите включват дълбоко издълбани кръстосани щриховки и други геометрични фигури. Подобни символи са били открити в други пещери са били издълбавани от ранния Хомо сапиенс преди 80 000 години и неандерталците преди 60 000 години, като се смята, че са били използвани като начин за записване и споделяне на информация.

„Скорошните ни открития разкриват организирани погребения, използването на символи и дейности с вложен в тях смисъл от Homo naledi. Изглежда неизбежно заключението, че в комбинация те показват, че този вид древни човешки предтечи, макар и с малък мозък, са изпълнявали сложни практики, свързани със смъртта“, каза Бергер. „Това би означавало, че хората не само не са уникални в развиването на символични практики, но може дори да не сме тези, които са измислили това поведение.“

През пещерите

Изследването на подобната на лабиринт пещерна система Rising Star и нейните камери не е за хора със слаби сърца.

Екипът е картографирал над 4 километра от пещерите, които имат вертикална дълбочина от 100 метра и се разширяват на повече от 200 метра дължина, каза водещият геолог на изследването д-р Тебого Махубела, старши преподавател по геология в университета в Йоханесбург.

Пещерната система включва стръмни падове и малки проходи като Superman's Crawl (тунел дълъг 40 метра и широк 25 сантиметра) – по него изследователите трябвало да пълзят по корем, каза д-р Кенейлое Молопян, географски изследовател и водещ на експедицията „Гърбът на дракона“ (наречена така заради една от характеристиките на пещерата).

Бергер каза, че е трябвало да отслабне с 25 килограма, за да влезе в тези галерии на пещерата през 2022 г.

„Това беше най-ужасното и прекрасно преживяване в живота ми“, каза Бергер. „Почти умрях докато излизах, но си заслужаваше да направя от тези открития. Но мисля, че важна част от откритията е, че пътуването съвсем не е би било толкова трудно за Homo naledi, според мен."

„Homo naledi споделяли някои прилики с хората, като изправено ходене и използването на различни предмети с ръка, но членовете на вида имали по-малки глави, по-нисък ръст и били по-слаби, но по-силни“, допълни Бергер.

„Раменете на Homo naledi и зъбите им приличали на тези на по-ранните хоминини като Австралопитеците“, каза д-р Джон Хоукс, професор по антропология и палеоантропология в Университета на Уисконсин-Медисън.

Изследователите са открили много вкаменелости на Homo naledi в пещерите, включително останки на много малки бебета и възрастни индивиди, които им помогнали да разберат Homo naledi като население. И когато екипът продължил да изследва пещерите още навътре, станало ясно, че Homo naledi били много добре запознати с много голяма част от пещерната система и използвали.

Още когато Бергер и екипът му обявили откриването на Homo naledi през 2015 г., те предположили, че е възможно видът умишлено да е разполагал мъртвите си в пещерата. Но тогава идеята за хомини с малък мозък, които да правят това, се смятала за много противоречива хипотеза.

През 2018 г. обаче, екипът започнал да намира доказателства, които подкрепяли идеята, че Homo naledi умишлено са погребвали мъртвите си. Учените открили овали, вкопани в пещерата, наподобяващи дупки, в които имало поставени в свити позиции останки от тела.

„Това не беше тяло, което просто е умряло във вдлъбнатината. Беше цяло тяло, покрито с пръст, което се е разложило в самия гроб. Това ни показва, че по онова време тялото е било погребано цяло, а не е станало просто жертва на срутване“, каза Бергер. „Описваме ги като гробове или погребения на нечовешкия вид, Homo naledi.“

И тогава екипът открил интересен артефакт в едно от погребенията, както и резки по стената.

Резки по стената

В един от гробовете имало камък с форма на инструмент, заровена до ръката на възрастен Homo naledi. В един проход над погребенията, в нещо като преддверие, имало стена покрита със скални гравюри.

Дълбоко издълбаните геометрични форми се появяват върху доломитни скални стени, които достигат 4,5 до 4,7 по скалата на твърдост на Моос. Това помага на изследователите да оценят устойчивостта на минералите, с които било извършено надраскването. Твърдостта на доломита се равнява на половината на тази на диаманта, а това означава, че би отнело изключително много време и усилия, за да бъдат издълбани тези фигури в стените.

Екипът вярва, че Homo naledi, а не Homo sapiens, са отговорни за резките, тъй като няма доказателства, че хората някога са обитавали тези пещери.

Homo naledi успявали да виждат какво правят в пещерите с помощта на огън. За това има доказателства, разпръснати из пещерите, като сажди, въглени и изгорени кости, които показват, че активно са палели огньове.

„Както погребенията, така и символите предполагат, че Homo naledi са били способни да извършват смислено дейности“, каза Агустин Фуентес, изследовател на National Geographic, биокултурен специалист и водещ автор на третото проучване.

Значението на символите е неясно и изследователите не могат да кажат дали са били използвани като вид език или като начин за комуникация между индивидите.

„Това, което можем да кажем, е, че това са умишлено направени геометрични фигури, които са имали значение за Homo naledi“, каза Фуентес. „Това означава, че са вложили много време и усилия и са рискували живота си, за да гравират тези неща на тези местата, където са погребвали телата на мъртвите си.“

„Заключенията, които могат да се направят благодарение на откритията свързани с Homo naledi са, че големината на мозъка не може да е единствената връзка със сложните видове поведение – нещо, което изследователите някога свързвали само с хората“, каза Фуентес.

„Предизвикателството сега пред нас е, че знаем, че Homo naledi, Homo sapiens, неандерталците, денисовците и няколко други вида, също са имали по-сложни поведения, които само преди няколко десетилетия, смятахме за уникално само за нас", каза той. „Това означава, че трябва да преосмислим времето, в което е започнало използването на огъня, влагането на смисъл в знаци и организирането на погребения за мъртвите в историята на хоминините.“